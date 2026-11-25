Юте Банк, созданный после вывода с рынка неплатежеспособного РВС Банка, завершил процесс авторизации в Национальном банке. Учреждение перешло под контроль эстонской финансовой группы Iute Group AS, прошло докапитализацию и изменило статус переходного банка на обычный. Теперь НБУ зарегистрировал его новое название, устав и банковскую лицензию, сообщил регулятор 25 ноября.

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Что изменилось в статусе Юте банк

Решение о выдаче банковской лицензии Правление НБУ приняло 6 ноября 2026 года. Следующим шагом стало согласование новой редакции устава банка. Соответствующее решение 13 ноября принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.

Изменения в устав требовались из-за утраты банком статуса переходного и смены названия. 18 ноября сведения о новом наименовании, банковской лицензии и уставе внесли в Государственный реестр банков.

Как Юте Банк связан с РВС Банком

История Юте Банк началась после того, как НБУ признал РВС Банк неплатежеспособным. Это произошло 4 ноября 2025 года.

Среди причин такого решения регулятор назвал проблемы с внутренним контролем и управлением рисками, неоднократные нарушения нормативов достаточности капитала, а также систематическое представление недостоверной отчетности для сокрытия реального состояния финансового учреждения.

Для вывода РВС Банка с рынка Фонд гарантирования вкладов физических лиц создал отдельное юридическое лицо. 17 декабря 2025 зарегистрировали ЧАО «Переходный банк «Юте Банк». Ему передали часть активов и обязательств предыдущего учреждения перед вкладчиками-физлицами.

Создание переходного банка позволило продолжить обслуживание переданных клиентов, пока Фонд гарантирования искал нового инвестора.

Кто стал владельцем банка

15 января 2026 г. единственным акционером переходного Юте Банк стала эстонская финансовая группа Iute Group AS. За два дня до этого НБУ согласовал компании приобретение 100% капитала банка.

По информации Iute Group, в новое учреждение перешли около 13 тысяч розничных клиентов РВС Банка вместе со счетами и депозитами. Среди переданных активов были преимущественно государственные облигации и денежные средства. Кредитный портфель предыдущего банка в сделку не был включен. Инвестор также не получил сеть отделений РВС.

Фонд гарантирования отдельно сообщал, что переходному банку передали гарантированные обязательства по вкладам физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, на 199,2 млн. грн.

После докапитализации банка Фонд гарантирования 16 марта 2026 года признал его утратившим статус переходного. По информации Iute Group, с этого времени учреждение работает как обычный банк под наблюдением НБУ.

Какие планы имеет Iute Group в Украине

Iute Group специализируется на цифровых денежных услугах. Кроме Украины компания работает в Албании, Болгарии, Молдове и Северной Македонии.

В сообщении от 24 ноября группа рассказала о планах по развитию цифровых банковских услуг в Украине. Запуск полностью цифровой платформы Iute Bank намечен на 2027 год.

Компания также сообщила о формировании нового наблюдательного совета украинского банка. В ее состав вошли, в частности, бывший американский дипломат Джордж Кент, эксруководитель эстонской финансовой группы LHV Madis Toomsalu и глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний Ростислав Дюк. Их назначение согласовал Национальный банк.