Sense Bank провел во Львове Sense Brunch — мероприятие для малого и среднего бизнеса, посвященное инвестициям в энергонезависимость. Встреча прошла в креативном пространстве Sense Hub Lviv и объединила предпринимателей, представителей банка и поставщиков энергетического оборудования.

Одной из тем были возможности финансирования энергетических проектов. В частности, участники узнали об условиях государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» и специальных кредитных предложениях Sense Bank.

«Сегодня, благодаря государственным программам, бизнес может привлечь финансирование на проекты энергонезависимости по ставке от 0%. Срок кредитования может составлять до 72 месяцев, а график погашения адаптируется к потребностям предприятия, в частности, его сезонности и выручки. Также в Sense Bank действует специальная программа для установки солнечных электростанций для собственных нужд бизнеса с финансированием до 7,5 млн грн, по которой решение по кредиту можно получить всего за три дня», — рассказала Ирина Руденко, руководитель по развитию кредитных операций Sense Bank .

Практическим опытом инвестиций в солнечную энергетику поделился Андрей Сухий, владелец ГК «Хомстил». Компания реализовала проект с привлечением кредитного финансирования Sense Bank.

«Мы решили инвестировать в солнечные станции, потому что поняли, что энергонезависимость — это вопрос выживания. Считали и увидели, что отказ от таких инвестиций будет означать значительные потери. Sense Bank профинансировал наш проект на 100% и очень быстро», — отметил Андрей Сухой .

О выборе оборудования для энергонезависимости рассказал совладелец компании «Тескон» Владимир Главацкий.

«Идеально иметь все три решения: солнечную электростанцию, накопитель энергии и генератор. Но все зависит от задач, стоящих перед бизнесом. Для собственного потребления оптимальным может быть соединение солнечной станции, небольшого накопителя и генератора на случай длительных отключений», — пояснил Владимир Главацкий .

Кроме экспертных выступлений, участники имели возможность задать вопросы спикерам и обсудить потребности собственных предприятий.

Следующее мероприятие об инвестициях в энергонезависимость Sense Bank совместно с медиапартнерами SPEKA, The Page и MC.Today планируют провести 3 декабря в Киеве.

" Мы организовываем такие встречи, чтобы предприниматели могли получить практические советы от экспертов, обменяться опытом, найти партнеров и самые эффективные решения для своего бизнеса, — отмечает Яна Шумунова, директор Департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank. — Именно бизнес сегодня держит украинскую экономику, поэтому нам важно поддерживать предпринимателей, быть для них надежным партнером и создавать новые возможности для развития" .