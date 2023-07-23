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23 июля 2023, 11:10 Читати українською

Сенс Банк получил нового главу правления — экс-председателя Универсал Банка

Украина стала владельцем 100% акций Сенс Банка, председателем правления назначен Кузьмин Дмитрий. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Украина стала владельцем 100% акций Сенс Банка, председателем правления назначен Кузьмин Дмитрий.
Фото: facebook.com/svetlana.rekrut

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Что известно

«Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного АО „Сенс Банк“, согласно которому банк переходит в собственность государства», — говорится в сообщении.

Кроме того, Фонд гарантирования вкладов физлиц назначил новых руководителей банка. Соответствующие кандидатуры по представлению Министерства финансов Украины были согласованы с должностями Нацбанка.

Председателем правления АО «Сенс Банк» стал бывший председатель правления Универсал Банка Дмитрий Кузьмин.

Добавляется, что новое руководство приступает к выполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации.

Читайте: В Фонде гарантирования объяснили, что будет со средствами клиентов Сенс Банка после начала его национализации

Напомним

В четверг, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.

Также в этот день Кабинет Министров принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Андрей Татра
Андрей Татра
23 июля 2023, 12:16
#
Ликвидировать его…ещё один гос. банк не к чему. Ликвидные активы продать на аукционе.
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