11 вересня 2025, 17:30

Чому українці сприймають житло як «валюту»

Під час війни квадратні метри стали не лише місцем проживання, а й валютним сейфом. Попри воєнні ризики нерухомість використовується для збереження капіталу, створення пасивного доходу і заробітку на зростанні вартості. Про те як українці обирають нерухомість для інвестицій в колонці для ЕП розповів фінансовий директор компанії «Ковальська» Антон Новохатній. «Мінфін» публікує ключові тези.

Під час війни квадратні метри стали не лише місцем проживання, а й валютним сейфом.

Найбільшим попитом користуються готові або майже завершені об'єкти. Це безпечніше для інвесторів і дає змогу швидше заселитися. Натомість квартири на етапі фундаменту майже не купують. Через це нові будівництва стартують рідше: без продажів на початку їх можуть дозволити собі лише великі девелопери.

У результаті нових проєктів стає дедалі менше. Якщо така тенденція збережеться, то через кілька років ціни будуть стимулювати не тільки інфляція, а й дефіцит.

Власна квартира як інвестиція

Покупець, який обирає житло «для себе», зараз мислить інакше, ніж до 2022 року. На перший план вийшли безпека, надійність та автономність, а не панорамні вікна чи модний інтер'єр. Є три головні мотиви таких придбань.

Перший — збереження капіталу. Квартири у вдалих локаціях — одна з форм «твердої валюти». Війна посилила цю логіку: хто придбав готове житло у відносно безпечних районах, має актив, який зберіг вартість і навіть подорожчав.

Другий — стабільність. Квартира дає незалежність від коливань на ринку оренди.

Третій — комфорт. Це можливість обирати планування, матеріали та оснащення.

Зараз більшість покупців, які обирають квартири для життя, віддають перевагу однокімнатним та двокімнатним квартирам площею 35−55 кв.м з добре організованим простором. Зростає значення безпеки і благоустрою прибудинкової території (якісне освітлення, озеленення, сучасні дитячі та спортивні майданчики).

Нові тенденції

Раніше інвестори, підприємці та нові гравці активно купували квартири на старті будівництва для перепродажу чи здавання в оренду, прагнучи захистити капітал від валютних коливань.Тепер, з огляду на воєнні ризики та зростання кількості заморожених об'єктів, фокус змістився: інвестори віддають перевагу майже готовим проєктам або об'єктам від надійних девелоперів з перевіреним трек-рекордом, які гарантують стабільність навіть у кризових умовах.

Основні стратегії інвестування ті ж. Перша — перепродаж з виходом з проєкту на піку, коли будинок зданий, а квартира з ремонтом готова до заселення. Друга — оренда: придбання готового житла для отримання стабільного доходу.

Попит підтримують три ключові фактори: обмежена кількість якісних новобудов з високою готовністю, внутрішня міграція та повернення мешканців до великих міст, державні іпотечні програми, які підвищують ліквідність нерухомості.

Читайте також: Обсяги введеного житла в Україні за півріччя 2025 року знизилися на 6,7%

Найбільший інтерес інвесторів зараз — однокімнатні та двокімнатні квартири в районах з розвиненою інфраструктурою та гарним транспортним сполученням.

