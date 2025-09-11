Під час війни квадратні метри стали не лише місцем проживання, а й валютним сейфом. Попри воєнні ризики нерухомість використовується для збереження капіталу, створення пасивного доходу і заробітку на зростанні вартості. Про те як українці обирають нерухомість для інвестицій в колонці для ЕП розповів фінансовий директор компанії «Ковальська» Антон Новохатній. «Мінфін» публікує ключові тези.
Чому українці сприймають житло як «валюту»
Найбільшим попитом користуються готові або майже завершені об'єкти. Це безпечніше для інвесторів і дає змогу швидше заселитися. Натомість квартири на етапі фундаменту майже не купують. Через це нові будівництва стартують рідше: без продажів на початку їх можуть дозволити собі лише великі девелопери.
У результаті нових проєктів стає дедалі менше. Якщо така тенденція збережеться, то через кілька років ціни будуть стимулювати не тільки інфляція, а й дефіцит.
Власна квартира як інвестиція
Покупець, який обирає житло «для себе», зараз мислить інакше, ніж до 2022 року. На перший план вийшли безпека, надійність та автономність, а не панорамні вікна чи модний інтер'єр. Є три головні мотиви таких придбань.
Перший — збереження капіталу. Квартири у вдалих локаціях — одна з форм «твердої валюти». Війна посилила цю логіку: хто придбав готове житло у відносно безпечних районах, має актив, який зберіг вартість і навіть подорожчав.
Другий — стабільність. Квартира дає незалежність від коливань на ринку оренди.
Третій — комфорт. Це можливість обирати планування, матеріали та оснащення.
Зараз більшість покупців, які обирають квартири для життя, віддають перевагу однокімнатним та двокімнатним квартирам площею 35−55 кв.м з добре організованим простором. Зростає значення безпеки і благоустрою прибудинкової території (якісне освітлення, озеленення, сучасні дитячі та спортивні майданчики).
Нові тенденції
Раніше інвестори, підприємці та нові гравці активно купували квартири на старті будівництва для перепродажу чи здавання в оренду, прагнучи захистити капітал від валютних коливань.Тепер, з огляду на воєнні ризики та зростання кількості заморожених об'єктів, фокус змістився: інвестори віддають перевагу майже готовим проєктам або об'єктам від надійних девелоперів з перевіреним трек-рекордом, які гарантують стабільність навіть у кризових умовах.
Основні стратегії інвестування ті ж. Перша — перепродаж з виходом з проєкту на піку, коли будинок зданий, а квартира з ремонтом готова до заселення. Друга — оренда: придбання готового житла для отримання стабільного доходу.
Попит підтримують три ключові фактори: обмежена кількість якісних новобудов з високою готовністю, внутрішня міграція та повернення мешканців до великих міст, державні іпотечні програми, які підвищують ліквідність нерухомості.
Читайте також: Обсяги введеного житла в Україні за півріччя 2025 року знизилися на 6,7%
Найбільший інтерес інвесторів зараз — однокімнатні та двокімнатні квартири в районах з розвиненою інфраструктурою та гарним транспортним сполученням.
Коментарі