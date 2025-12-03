Як різдвяний настрій змушує інвесторів активніше купувати акції

Після трьох тижнів похмурого неба, над фінансовим світом нарешті засяяло сонечко. Вся справа в святкових очікуваннях, які зазвичай впливають і на компанії. Наскільки важливим може бути цей імпульс, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Свято наближається

Усі індекси повністю відвоювали втрачене і схоже, що тепер інвестори готуються до «Різдвяного ралі». Саме так називається період зростання ринку акцій в грудні, напередодні Різдва, який за даними статистики траплявся в США 59 разів протягом минулих 75 років. Середнє зростання за цей період становило 1,3% за місяць, що начебто не так вже й багато, але були й роки, коли S&P 500 в грудні злітав на 9,6%, як, наприклад, в 1991-му.

Що не кажіть, а певна логіка в новорічному зростанні є, і чимало причин, як завжди, лежать в площині людської психології. Святий Миколай спішить з подарунками, а очікування чарівних подій, погодьтеся, додає оптимізму і підсвідомо дарує надію на чудеса, підвищуючи апетит інвесторів до ризику. Чорна п’ятниця, кіберпонеділок, різдвяні знижки, шквал торгових пропозицій, від яких неможливо втриматися, створюють «торгівельний» настрій і підштовхують до покупок, не тільки в крамницях, але й на біржах. Наприкінці року чимало працюючих громадян отримують річні бонуси за свою працю і в кишенях є що витрачати. Навіть, якщо фактично компанії роздають премії в січні чи аж в лютому, то очікування фінансових надходжень саме по собі додає впевненості багатьом індивідуальним інвесторам і провокує покупки.

Фундаментальних та технічних причин теж чимало. Для великої кількості інституційних інвесторів починається сезон відпусток або просто «тривалих вихідних», що зменшує ліквідність, обсяги торгів стають суттєво меншими, тож вплив оптимістично налаштованих роздрібних інвесторів, навіть з невеликими грошима, стає більш відчутним і минулий тиждень — просто чудова ілюстрація цього факту. Професійні інвестори теж роблять свій внесок у зростання ринків, купуючи популярні акції, щоб на кінець року прикрасити фасади своїх інвестиційних портфелів на радість клієнтам. Та й в цілому за десятиліття існування ринку акцій інвестори, професійні та індивідуальні, вже так звикли до зростання у грудні, що саме очікування «Різдвяного раллі» є вагомою причиною для купівлі акцій, що в підсумку створює самопідживлюваний цикл.

Звісно, гарантій в цій справі жодних — просто низка факторів «за» і позитивна статистика. Тож не варто впадати в крайній оптимізм й інвестувати все без залишку, бо бувають і провали, як, наприклад, в 1999-му, коли індекси за місяць втратили десь 4%, чи в недалекому 2022-му, коли падіння становило 5,9%.

Як буде цього року?

Поки що все виглядає на користь інвесторів: падіння минулих тижнів зробило ціни доступнішими, Трамп знизив оберти і надає перевагу гольфу та відпочинку у своєму маєтку у Флориді, не піднімаючи бурю на ринках хаотичними заявами та рішеннями про зміну світового порядку. Але найвагоміший фактор, що змушує інвесторів вірити в цьогорічне «Різдвяне раллі» — це чергове засідання ФРС, на початку грудня, де вирішуватиметься доля відсоткової ставки. І поки що ймовірність її зниження, а це завжди гарно для ринків акцій та облігацій, становить 86%.

Для тих, у кого є можливість інвестувати в іноземні цінні папери, схоже, все зрозуміло, а от на які подарунки розраховувати тим українцям, хто не встиг вивести капітали за кордон? На жаль, статистика гарних подій не на користь українських фінансових ринків. Та й в цілому, про які «Різдвяні раллі» мова, коли у нас і фінансового ринку практично не існує. Але все ж таки Миколай на те й «чудотворець», що у нього завжди є подарунок для кожного. Тож фінансове свято прийде і в українські домівки.

Подарунки для України

В ролі святого Миколая для українців цього року виступив МВФ. Та й, власне, на кого нам ще розраховувати, як не на фонд, який вже тридцять років вберігає українську фінансову систему від можливих колапсів в найважчі миті нашої новітньої історії. Цього разу МФВ принесе «під ялинку» близько $8 мільярдів. Не така вже й гігантська сума, але її справжня цінність надзвичайно висока, адже позитивне рішення МВФ щодо фінансування дає сигнал всім іншим донорам про продовження співпраці і точно допоможе Україні залучити ще чимало мільярдів. А не буде цих грошей — забудьте про пенсії, вчасні бюджетні виплати, а головне про стабільну гривню. Та що там, навіть «зимову тисячу» від нашого місцевого «Миколая-чудотворця», і ту не виплатять.

І велике наше щастя в тому, що під час війни МВФ дає Україні гроші практично безумовно, не вимагаючи ніяких радикальних реформ чи змін. Просто підтримує воюючу країну в скрутний момент її історії. Правда, останнім часом подейкують, що фонд вимагає обмежити діяльність ФОПів, і на багатьох підприємців чекають неприємні зміни правил гри. Кажуть, це потрібно для наповнення бюджету. Але тут, швидше, потрібно «дякувати» не фонду, а рідній владі, яка замість того, щоб звернути увагу на непомірно роздутий державний апарат, використання ФОПів великими компаніями для оптимізації податків, бурхливі потоки контрабанди та царство грального бізнесу намагатиметься, як завжди, вирішити всі проблеми за рахунок тих, хто працює і справді приносить користь і собі, заробляючи на хліб, і людям, чесно сплачуючи податки. Але з ФОПами остаточно ще не вирішено, тож будемо сподіватися, що здоровий глузд переможе. Але найтривожніше не це…

Головне питання, як завжди — а що далі? Цього разу МВФ врятує, хоча потроху вже починає ставити умови. По закінченню війни їх ставатиме все більше, тож, якщо хочемо макроекономічної стабільності, потрібно їх виконувати, а якщо якісь з них не на користь країні, то навчитися разом з фондом шукати альтернативи. Бо так, як це було раніше — наобіцяємо що завгодно, аби дали грошей, а потім нічого не виконаємо — знову приведе нас до тієї ж катастрофи, в якій ми опинилися зараз. Але для того, щоб ефективно торгуватися з МВФ на користь країні, потрібен хтось, хто вміє це робити і готовий відповідати за обіцянки.

Будемо сподіватися, що відставка і героїчний похід на фронт найпотужнішого менеджера сучасності не залишить владу наодинці з проблемами, а лише підштовхне суверена та його вірних васалів до пошуку варіантів більш професійного управління державою та співпраці з тими, кому подібні задачі під силу, якщо такі в країні ще залишилися.