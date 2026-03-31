Три причини чому фондовий ринок не обвалився на тлі війни в Ірані

Незважаючи на війну в Ірані, акції американських компаній впали не так сильно, як можна було б очікувати. У чому причина несподіваної стабільності фондового ринку США, пише Wall Street Journal. «Мінфін» публікує переклад статті.

Песимісти вже затерли до дірок образ койота Вайлі з мультфільмів, який, зістрибнувши зі скелі, зависає в повітрі й падає, лише усвідомивши своє становище. Якщо американські війська загрузнуть у черговому близькосхідному болоті, яке підніме ціни на нафту до $200 за барель, ті, хто вже продав свої акції, будуть говорити «а ми ж попереджали». За умови, що котирування підуть за койотом у жорстке піке.

Однак поки що падіння не таке велике, з огляду на масштаб збоїв. Індекс S&P 500 знизився на 7,4% від свого довоєнного максимуму. Це лише трохи більше, ніж падіння за аналогічні періоди в травні 2019 або квітні 2018 року, які ніхто толком і не запам'ятав. На тлі глобальної енергетичної кризи, яка вже призвела до нормування палива в деяких країнах Азії, обережні спостерігачі вбачають у цьому спокій інвесторів.

І все ж ринок тримається не на одному лише повітрі. У нього є три опори: військова історія, доходи американських компаній і надії на штучний інтелект.

Бомби проти бульбашок

Військові кампанії, війни та революції, як правило, не мають тривалого впливу на американський фондовий ринок. За даними Deutsche Bank, середнє падіння на тлі 30 великих геополітичних подій з 1939 року становило всього 4%, а відновлення було швидким.

Частково це пов'язано з тим, що США — щаслива країна. Навіть програвши війни у В'єтнамі та Афганістані, вона не зазнала збитків для своєї промислової бази, на відміну від зруйнованих міст Великої Британії, Німеччини та Японії під час Другої світової війни.

Чотири великі «ведмежі» ринки минулого століття — Велика депресія, нафтове ембарго 1973−74 років, крах доткомів і фінансова криза 2007−09 років — були набагато згубнішими для світових акцій, ніж будь-яка зі світових воєн, зазначають вчені Елрой Дімсон, Пол Марш і Майк Стонтон у своєму дослідженні для UBS.

Удача США також пояснюється тим, що для ринків найважливіше те, що відбувається у фінансах та економіці. У 2001 році за вторгненням в Афганістан послідувало коротке, але різке ралі на американських біржах, а потім рік спаду. Набагато важливішим за безперервні телетрансляції про придорожні бомби та мішки для тіл було тривале здування бульбашки доткомів.

З Іраном все може бути інакше: закриття Ормузької протоки перериває приблизно п'яту частину світових поставок нафти. Ціни на нафту з негайною поставкою різко зросли, але трейдери прогнозують, що до кінця року ціна опуститься до $85 за барель з нинішніх $111.

Зрештою все зводиться до політики. Американські виборці не будуть довго миритися з цінами на паливо навіть на поточному рівні, а проміжні вибори вже близько. Чи означає це, що американські війська вторгнуться в Іран, або ж буде досягнуто мирної угоди, — у будь-якому разі президент Трамп неодноразово демонстрував, що ціна на нафту його дійсно хвилює.

Прогнози щодо доходів

Прогнози щодо доходів компаній з індексу S&P 500 на найближчі 12 місяців зросли з моменту перших атак на Іран. За даними LSEG, очікування Уолл-стріт щодо прибутку на акцію зросли на 3,6% — це найшвидше зростання за такий короткий період за останні п'ять років.

Найбільший очікуваний приріст, очевидно, у нафтових компаній. Серед тих, хто програв, — споживачі нафти, зокрема хімічні компанії, авіакомпанії та круїзні оператори. Але, що дивно, оцінки доходів зросли у всіх секторах, причому технологічний сектор показав найбільше зростання за чотиритижневий період з 1995 року.

Стабільність економіки відіграє вирішальну роль. Вона постраждає від високих цін на нафту, незважаючи на те, що США є нетто-експортером енергії. Але у війну вона увійшла сильною, тому може витримати помірний удар. Лише деякі інвестори прогнозують рецесію, хоча побоювання щодо інфляції та уповільнення зростання викликають розмови про стагфляцію.

«Ми починаємо з міцної позиції, коли йдеться про світову економіку, — каже Рафаель Туїн, голова відділу стратегій на ринках капіталу в Tikehau Capital. — Ми можемо пережити шок і все одно показати гідний результат за рік. Якщо ми зможемо вийти з цього відносно швидко, все буде гаразд».

Оптимізм навколо ШІ

Надії на бум штучного інтелекту продовжують підтримувати ринок. Інвестори роблять ставку на те, що гроші й надалі надходитимуть у центри обробки даних, яким потрібна величезна кількість нових мікрочіпів.

Наскільки чутливі акції до будь-якої загрози витратам на ШІ, продемонстрував ефект від нової наукової статті Google Research минулого тижня. У ній обіцяється технологія стиснення даних, здатна знизити потребу в дорогій короткостроковій пам'яті у великих мовних моделях. Акції Sandisk, Seagate Technology, Micron Technology та Western Digital, які злетіли на тлі попиту на вироблені ними чіпи швидкої пам'яті, різко впали.

В основі всього цього лежить ідея, що війна закінчиться швидко. Але це може виявитися помилкою. Іран або США можуть вважати умови миру іншої сторони занадто обтяжливими, Ізраїль може продовжити боротьбу, або, якщо Трамп введе війська, затяжний опір може надовго заблокувати використання Перської затоки.