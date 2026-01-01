Multi від Мінфін
1 січня 2026, 16:26

Технологічний сектор після перегріву: чи будуть лідерами Apple, NVIDIA та Microsoft

Після кількох років надвисоких прибутків і рекордних оцінок глобальний технологічний сектор входить у фазу переосмислення. Водночас у центрі уваги інвесторів залишаються три компанії — Microsoft, NVIDIA та Apple, які формують фундамент глобальної технологічної індустрії й визначають напрям інвестиційних потоків у новому циклі. Детальніше про їхні позиції, ризики та перспективи розповість інвестиційна експертка Олена Петренко.

Після кількох років надвисоких прибутків і рекордних оцінок глобальний технологічний сектор входить у фазу переосмислення.

Microsoft: формування інфраструктурного ядра глобального AI

Microsoft послідовно вибудовує масштабну інфраструктуру штучного інтелекту світового рівня. Компанія активно інвестує в дата-центри, GPU-кластери та AI-рішення для корпоративного сегмента, паралельно інтегруючи Copilot у Windows і Office. Стратегічна мета — створення комплексної AI-платформи, яка стане базовою як для бізнесу, так і для масового користувача.

Бізнес Microsoft спирається на диверсифіковану трикомпонентну модель, у межах якої всі сегменти зростають одночасно:

  1. Бізнес-продукти (Office, Teams, Dynamics) — близько 43% виручки. Стабільний сегмент із прогнозованими грошовими потоками.
  2. Хмарні сервіси та AI (Azure + AI) — близько 38%. Найдинамічніший напрям, що акумулює основну частину нового зростання грошових потоків.
  3. Персональні продукти та розваги (Windows, Surface, Xbox, Activision Blizzard) — близько 19%, орієнтовані на споживчий ринок.

Ключові драйвери в інвестиційному горизонті 12−24 місяців:

  • прискорене зростання Azure та прогнозоване збільшення AI-потужностей приблизно на 80% у 2026 році;
  • масштабні інвестиції в інфраструктуру у США та Європі, зокрема розширення дата-центрів у Португалії та Данії;
  • активна монетизація Copilot через Office, корпоративні рішення та інтеграцію у Windows як головний AI-інтерфейс. Copilot має повторити ефект Windows 95 — Microsoft формує новий універсальний інтерфейс персональної продуктивності;
  • розвиток квантових обчислень як довгострокового каталізатора зростання: запуск одного з найбільших у світі квантових комплексів у Данії та робота над чіпом Majorana 1 і системою Magne. Близько 50% витрат на розробку та впровадження проєкту фінансується за державної підтримки Данії. Квантова інфраструктура може стати новою «хмарою» у горизонті 5−10 років.

Ризики та обмеження зростання у 2026 році:

  • високі капітальні витрати, які можуть тиснути на маржу та операційну ефективність. У цьому контексті варто аналізувати показники Free Cash Flow, ROIC та Operating Cash Flow — погіршення цих метрик може бути негативним сигналом для прибутковості;
  • дефіцит GPU та суміжних компонентів, який обмежує швидкість масштабування інфраструктури.

Попри високі ринкові очікування, Microsoft залишається фінансово стійкою компанією з потужними грошовими потоками. Поточна ринкова оцінка вже враховує значну частину майбутнього зростання, однак фундаментальні показники підтверджують ефективність обраної стратегії, хоча короткострокова волатильність залишається ймовірною.

NVIDIA: ключовий бенефіціар AI-суперциклу з ознаками перегріву

NVIDIA стала центральним гравцем одразу кількох платформних зрушень — прискорених обчислень, генеративного ШІ та розвитку агентних і фізичних AI-систем. Компанія трансформувалася з виробника GPU у постачальника комплексної AI-інфраструктури.

Основні напрями зростання у найближчі 1−3 роки:

  • Дата-центри та суперкомп’ютерні проєкти, зокрема партнерство з Foxconn і розгортання архітектури Blackwell GB300. Компанія готується до запуску покоління Vera Rubin (2026), що може забезпечити стрибок продуктивності з ефектом «X-фактора». У сегменті дата-центрів попит перевищує пропозицію, а GPU попередніх поколінь залишаються завантаженими на 100%.
  • Екосистемна перевага CUDA як ключовий фактор утримання клієнтів — навіть GPU шестирічної давності залишаються актуальними. Найбільші технологічні компанії фактично «зашиті» в екосистему NVIDIA.
  • нове партнерство NVIDIA з Groq, щодо ліцензування технології чипів у сфері штучного інтелекту допоможе розширити її портфоліо технологій.
  • Автомобільний сегмент, автономні системи та робототехніка — напрям стає другим великим двигуном зростання. Квартальне зростання доходу становить 32% р/р, а також розвивається партнерство з Uber у сегменті роботаксі.
  • Ігровий бізнес із впровадженням нових GPU та AI-функцій демонструє зростання близько 30% р/р.
  • Потенційне відновлення постачань H200 до Китаю може стати додатковим драйвером виручки за відсутності нових регуляторних обмежень.

Потенційні ризики та обмеження зростання у 2026 фінансовому році:

  • дисбаланс між темпами зростання доходів і грошових потоків;
  • стрімке зростання дебіторської заборгованості та запасів: Accounts receivable — $33,4 млрд (+89% р/р). Розрахунки клієнтів затримуються (DSO з 46 до 53 днів);
  • зниження конверсії Operating Cash Flow до ~75%, тоді як у TSMC та AMD — понад 95%. Це свідчить про те, що AI-ринок частково фінансує себе через ланцюги передзамовлень, що може мати зворотний ефект у разі уповільнення попиту;
  • геополітичні обмеження та посилення конкуренції з боку AMD, Intel, а також власних чіпів, що розробляються великими корпораціями на кшталт Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta;
  • запаси готової продукції — $19,8 млрд (+32% за квартал) на тлі заявленого надвисокого попиту;
  • ризики перенасичення ринку дата-центрів і циклічної корекції після пікових капітальних витрат.

На початок 2026 року фундаментальна позиція NVIDIA залишається сильною. Водночас інвесторам доцільно враховувати ймовірність циклічної корекції у разі уповільнення AI-циклу та нормалізації капітальних витрат у секторі.

Apple: між силою екосистеми та уповільненням інновацій

Apple демонструє більш стриману динаміку зростання порівняно з лідерами AI-інфраструктури, перебуваючи між потужністю екосистеми та сповільненням апаратних інновацій.

Потенційні драйвери зростання:

  • Лінійка iPhone 17 як короткостроковий каталізатор попиту, зокрема в Китаї. За останній рік продажі зросли приблизно на 37%, а частка ринку серед мобільних девайсів у Китаї піднялася до 25%.
  • Інвестиції у власні напівпровідники та можливе партнерство з Intel.
  • Сервісний сегмент як ключовий довгостроковий драйвер: виручка понад $100 млрд на рік, що зростає двозначними темпами (~15%) і формує майже 50% прибутку компанії.
  • Нові джерела доходу — угода з Tencent щодо комісії 15% на платежі в екосистемі WeChat.
  • Розширення фінансових і цифрових сервісів (Apple Wallet, підписки, контент).

Основні ризики та негативні фактори для Apple на 2026 фінансовий рік:

  • Стагнація апаратного бізнесу, оскільки iPhone, iPad і Mac демонструють найнижчі темпи зростання за десятиліття. Ринок смартфонів насичений, а споживачі оновлюють пристрої рідше.
  • Відставання у розвитку AI-продуктів. Apple поки не має флагманського AI-сервісу або продукту. Компанія декларує збільшення капітальних витрат на AI у 2026 році, однак наразі це залишається очікуванням.
  • Торговельні та геополітичні ризики, пов’язані з Китаєм.
  • Преміальна оцінка та ризики деградації мультиплікаторів. Apple торгується дорожче за Microsoft, NVIDIA, Google та низку інших компаній, а також перевищує власні історичні мультиплікатори (коефіцієнт PEG — 3,76). Ринок платить премію за безпеку та стабільність, однак будь-який негативний сигнал у звіті за Q1 FY2026 може спровокувати корекцію на 10−15%.
  • Можливий перехід CEO у 2026 році — Тім Кук може залишити посаду. Ймовірний наступник — Джон Тернус. Перехід, імовірно, буде плавним, однак може мати короткостроковий психологічний вплив на акцію, особливо в період підвищеної волатильності.

Попри ці фактори, Apple залишається стратегічно стійким гравцем завдяки масштабам і глибоко інтегрованій екосистемі, що забезпечують довгострокову стабільність навіть під ринковим тиском.

Інвестиційний баланс і управління ризиками

Попри локальні ознаки перегріву, технологічний сектор зберігає статус ключового драйвера глобальних ринків. Microsoft, NVIDIA та Apple залишаються фундаментальними компонентами портфелів, але з різним співвідношенням ризик — прибутковість.

  • Microsoft — найбільш збалансована й фундаментально стійка компанія зі значним потенціалом у корпоративному AI.
  • NVIDIA — головний бенефіціар AI-суперциклу з підвищеною циклічністю; водночас саме ця компанія найбільше залежить від безперервного зростання капітальних витрат гіперскейлерів.
  • Apple — стабілізаційний елемент із фокусом на сервісах та екосистемі, хоча темпи зростання компанії нижчі, ніж у лідерів AI-інфраструктури.

В умовах підвищеної волатильності актуальним стає часткове хеджування позицій через опціонні стратегії (Protective Put, Covered Call, Collar) або індексні інструменти, що дозволяє контролювати ризики без повної відмови від участі в зростанні сектору.

Стратегії хеджування позицій MSFT, NVDA, AAPL у портфелі інвестора

  1. Protective Put (захисний пут) — захищає від різкої корекції після перегріву або негативних макро/регуляторних новин. Застосовується коли очікується волатильний квартал або ризик розчарування у фінансовому звіті. Купівля put-опціону за 5−10% нижче поточної ціни.
  2. Covered Call (покритий колл) — можна використовувати, якщо інвестор готовий тимчасово обмежити прибуток в обмін на премію.Продаж call зі страйком 5−7% вище ринку на 30−45 днів. Премія знижує середню вартість позиції та компенсує можливої просадки.
  3. Collar/Zero-Cost Collar — для нейтрального ринку або коли потрібно зафіксувати діапазон ризику. Купівля Put нижче ринку (захист). Продаж call вище ринку (премія покриває витрати).
  4. Хеджування через індексні інструменти: шорт-позиції через QQQ, SOXX або купівля інверсних (зворотних) ETF (SOXS, PSQ, SQQQ) у малих частках.

*Пам'ятайте: будь-які інвестиційні рішення мають базуватися на вашому власному аналізі, розумінні ризиків та фінансових цілях. Перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень обов'язково проконсультуйтеся з фінансовим консультантом та самостійно проаналізуйте усі ризики.

Новини по темі
Всі новини
