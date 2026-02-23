Сигнали від Баффета і Акмана: що змінилося в їх ставках на ринок

17 лютого сплив строк подання звітності за 4 квартал 2025 року, який інституційні інвестори, що управляють капіталом розміром понад $100 млн, надають до Комісії з цінних паперів і бірж США (форми 13F). Перекоси в портфелях топових інвесторів нерідко впливають на ринкові тренди або сигналізують про зміну настроїв у певних секторах. Якщо в попередньому кварталі активність переважно зводилася до фіксації прибутку, то цього разу зафіксовано більш показові зміни. Інвестиційний експерт Богдан Сидоренко проаналізував портфелі трьох відомих інвесторів — Воррена Баффета, Білла Акмана та Стенлі Дракенміллера.

Воррен Баффет: скорочення великих позицій і точкові коригування

Джерело: gurufocus.com

Воррен Баффет — один із найвідоміших прихильників фундаментального підходу та довгострокового інвестування. Його стратегія базується на концентрації в якісному бізнесі з передбачуваними грошовими потоками. Будь-які зміни в його великих позиціях часто сприймаються як сигнал щодо оцінки ринку загалом.

Варто також врахувати, що впродовж останнього періоду Воррен Баффет відійшов від активного управління інвестиційними рішеннями, передавши більшу частину операційної відповідальності команді фонду, що також може впливати на характер портфельних змін.

У портфелі відомого інвестора на разі не зафіксовано суттєвих глобальних змін у нових покупках, однак відбулися помітні рухи в уже наявних позиціях.

Операції протягом кварталу

Активи Liberty Live Group (LLYVK, LLYVA) та Liberty Formula One Group (FWONK) купувалися і продавалися протягом одного звітного періоду.

Серед нових позицій з’явився The New York Times (NYT), що розглядається як консервативна медійна компанія зі стійкою бізнес-моделлю.

Зміни алокації

Додаткові куплені позиції:

Domino`s Pizza Inc. (DPZ) +12% до наявної позиції, помірне нарощування частки,

Chubb Limited (CB) +9,31%, поступове розширення інвестиції,

Chevron Corporation (CVX) +6,63%, додаткове посилення експозиції в енергетиці.

Скорочення часток:

Amazon (AMZN) -77,24% — не ключова позиція, скорочення здійснено на вигідному ціновому рівні,

Atlanta Braves Holdings (BATRK) -48,39% — суттєве зменшення частки,

Aon (AON) -12,12% — часткове скорочення позиції,

Pool Corporation (POOL) -11,28% — позиція демонструє близько -30% від попередніх пікових значень,

Apple (APPL) -4,32% (-1,02% від усього портфеля) — продовження зниження частки,

Bank of America (BAC) -8,94% (-1,02% від портфеля) — також помітне значне скорочення експозиції,

Constellation Brands (STZ) -2,99% — незначне зменшення частки,

Liberty Latin America (LILA) -8,90% — частковий вихід із позиції.

Головний сигнал — подальше зменшення частки двох великих позицій Bank of America (BAC) та Apple (AAPL). Це може свідчити про прагнення знизити концентрацію в окремих компаніях та поступово фіксувати прибуток після тривалого періоду зростання.

Одночасно спостерігається підтримка енергетичного та страхового секторів Chevron Corporation (CVX), Chubb Limited (CB), що може відображати більш захисну позицію в умовах ринкової невизначеності.

Білл Акман: ставка на технології та перерозподіл ризиків

Джерело: gurufocus.com

Білл Акман представляє більш активний стиль управління. Його фонд відомий концентрованими ставками та готовністю перефоматовувати портфель залежно від макроекономічної ситуації або корпоративних подій. Ротація в його позиціях зазвичай відображає зміну бачення окремих секторів.

У портфелі інвестора відбулися помітні зміни порівняно з попереднім кварталом. Було продано акції Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG), проте раніше це була незначна позиція.

Ключова подія — формування позиції в Meta Platforms (META) після корекції на звітності. Частка близько 11% портфеля робить її пʼятою за розміром позицією. Це свідчить про високий рівень переконаності в ідеї.

Зміни алокації

Додатково куплені позиції:

Amazon (AMZN) +64,99% до попередньої позиції

Brookfield Corporation (BN) +49,69% — компанія може виграти від подальшого зниження ставок, однак за відсутності такого сценарію ризики залишаються високими через значне боргове навантаження

Скорочення:

Hilton Worldwide Holdings (HLT), Restaurant Brands Intern (QSR), Uber Technologies Inc (UBER) — незначні обсяги скорочень

Alphabet Inc. (GOOGL) -86,00% — значне скорочення, ймовірно з метою збалансування портфеля (при цьому залишено серію Alphabet Inc (GOOGL))

Окремо варто звернути увагу на інтерес до Uber Techologies Inc. (UBER): за поточних цін актив виглядає привабливо з погляду співвідношення ризику і потенціалу.

Акман активно перерозподіляє технологічну експозицію: зменшує частку в Alphabet Inc (GOOGL), але формує значну позицію в Meta Platforms (META). Такий крок можна розглядати як зміну внутрішньої структури технологічного блоку, а не відмову від сектору загалом.

Збільшення частки в Brookfield Corpation (BN) може бути ставкою на можливе зниження ставок, адже компанія виграє від дешевшого фінансування, хоча й залишається чутливою до боргового навантаження.

Стенлі Дракенміллер: акцент на фінанси та сировину

Джерело: gurufocus.com

Стенлі Дракенміллер відомий гнучким макропідходом і здатністю швидко змінювати структуру портфеля. Його стратегія часто поєднує фундаментальний аналіз із макроекономічними очікуваннями, що робить звітність 13 °F особливо показовою з погляду циклічних тенденцій.

Портфель відомого інвестора відзначається високою активністю та значною кількістю угод. З огляду на регулярні перерозподіли до 25% капіталу щокварталу, аналіз зосереджено на найбільших позиціях і переважно на покупках. Повторювати такі угоди без власного аналізу не рекомендується.

Основні покупки:

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) — покупка ETF фінансового сектора, що відображає підвищену експозицію до банків і страхових компаній (частка фонду Баффета в ньому близько 12%)

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) — придбання різнозваженого S&P 500, як альтернативи SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) та Vanguard S&P 500 ETF (VOO) без перекосу в мегакапи, із більш широким ринковим охопленням.

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) + call — виглядає як агресивна макроставка (-5% портфеля) на Бразилію з використанням опціонної конструкції

Alcoa (AA) — компанія демонструє покращення ключових фінансових показників

Entegris (ENTG) — проглядається ймовірна геополітична ідея в сегменті напівпровідників

Lattice Semiconductor (LSCC) — ставка на вихід нових продуктів і розширення ринкової частки

Bloom Energy (BE) — високі темпи зростання виручки та бізнесу, але водночас підвищенні ризики волатильності

Delta Airlines (DAL), United Airlines (UAL) — авіаперевізники з привабливими ринковими мультиплікаторами та позитивними галузевими трендами.

Загальна картина свідчить про посилення експозиції до фінансового сектору та сировинних активів. Використання рівнозваженого індексу (RSP) може бути сигналом очікування більш широкої участі компаній у зростанні ринку, а не концентрації лише в технологічних гігантах.

Ставка на Бразилію через iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) підкреслює інтерес до emerging markets та потенційних вигод від глобальної макроекономічної перебудови.

Стратегічний вектор великих фондів

Аналіз портфелів відомих інвесторів дозволяє оцінити не лише окремі компанії, а й ширші зміни в розподілі капіталу між секторами та регіонами. Чергове оновлення 13 °F підтверджує: навіть за відсутності гучних нових ставок ротація всередині портфелів може бути не менш показовою. Скорочення великих позицій, нарощування ставок у фінансовому та сировинному секторах, а також вибіркові входи в технології формують цікаву картину ринкових настроїв 2026 року.

Водночас механічне копіювання стратегій навіть найуспішніших інвесторів може бути ризикованим: великі фонди мають власну аналітичну базу та довгострокові цілі, а звітність 13 °F публікується із часовою затримкою. Тому важливо не лише стежити за угодами, а й розуміти логіку рішень і враховувати зміну ринкових умов у наступних кварталах.