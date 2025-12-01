Чи варто очікувати фінансову кризу в 2026 році: що показало опитування експертів

Протягом останнього року економічна політика президента США Дональда Трампа, включаючи фіскальний вибух, руйнування міжнародної торговельної системи, загрози незалежності ФРС та підрив довгострокового інноваційного потенціалу країни, викликала тривогу у Сполучених Штатах та в усьому світі. Про те, чи неминуча велика криза, і як економіка може пом’якшити її наслідки розповідає project-syndicate.org з посиланням на думки вчених економістів. «Мінфін» обрав головне.

Анат Р. Адматі— професор фінансів та економіки Стенфордського університету та співавтор книги «Новий одяг банкірів: що не так із банківською справою та що з цим робити»

Непрозора система, сповнена експлуатації, надмірного ризику, поганої політики, порожніх обіцянок та відвертої брехні, схильна до серйозних криз, особливо коли обмани та політичні провали нарешті викриваються. Незалежно від того, чи така криза неминуча, спотворення системи завдають величезної шкоди, яка впливає на нас щодня. Загалом, економіка рухається у вкрай тривожному напрямку.

Розглянемо фінансову систему. Після світової фінансової кризи 2008 року лідери західних демократій пообіцяли реформу регулювання та припинення фінансування фінансування за рахунок платників податків програмами фінансування. Але мало що змінилося. Фінансове регулювання не лише залишається слабким, але й зросли ризики, а погано контрольовані «фінансові інновації» роблять систему дедалі більш спотвореною та крихкою. Фундаментальні джерела цієї крихкості залишаються незмінними: непрозорість та надмірні запозичення по всій системі, від традиційного банківництва до приватного кредитування, ринків приватного капіталу, криптовалют та стейблкоїнів.

Водночас, давні закони про боротьбу з шахрайством та корупцією не виконуються, основні банківські правила послаблені (всупереч поглядам деяких колишніх регуляторів та науковців), а зростання «легітимізованих» криптовалют викликає тривогу. Доходи від злочинів та корупції тепер надходять у легітимну систему, і трильйони зобов'язань зрештою можуть бути сплачені урядами та центральними банками під приводом запобігання «системній кризі». Бенефіціарами цієї ситуації є — і будуть — злочинці та інші, хто давав неправдиві обіцянки та робив необдумані ставки, тоді як решта суспільства залишиться поглинати збитки та страждати від наслідків.

Ринки не можуть функціонувати без надійних урядів та ефективних правових систем. Найбільші ризики, з якими ми зараз стикаємося, пов'язані не лише з фінансовими надмірностями, а й зі зловживанням політичною та економічною владою, а також з руйнуванням інституцій, покликаних притягувати можновладців до відповідальності. Навіть сама правда втратила свою силу, роблячи суспільства дедалі вразливішими.

Гіларі Дж. Аллен — професор права в юридичному коледжі Американського університету у Вашингтоні, є авторкою книги «Фінанси без водія: вплив фінтехів на фінансову стабільність»

Наша фінансова система страждає від вразливостей. Рівень кредитного плеча в багатьох частинах небанківської фінансової системи знаходиться на історично високому рівні. Криптоактиви, подібні до Понці, які не підкріплені жодною виробничою потужністю, були включені в традиційні фінансові ринки. Інвестування у фондовий ринок все частіше означає ставку на інструменти генеративного штучного інтелекту з їхніми нерозв'язними проблемами точності та обмеженим помітним зростанням продуктивності (незважаючи на те, що індустрія штучного інтелекту значною мірою субсидує їх використання). Нова хвиля автоматизації, зростаюча залежність від спільної інфраструктури, такої як хмарні обчислення, та вразливість до серйозних погодних явищ та кібератак також створюють нові операційні ризики. Коротше кажучи, світова фінансова система — це порох, і будь-яка кількість подій може спричинити пожежу.1

США мають особливо погані можливості для подолання фінансової кризи. Найкращий спосіб підвищити стійкість фінансової системи — це зменшити леверидж та залучити висококваліфікованих регуляторів для моніторингу нових ризиків. США рухаються в неправильному напрямку в обох напрямках, послаблюючи існуючі обмеження на леверидж та скорочуючи кількість фінансових регуляторів та наглядових органів.

Після початку кризи збитки зазвичай пом'якшуються за допомогою фінансової допомоги та зниження процентних ставок. Як переконливо продемонструвала світова фінансова криза 2008 року, це ніколи не є повним рішенням. Але сьогодні воно, ймовірно, виявиться особливо неадекватним. Зниження ставок буде обмежене інфляційним тиском — частково в результаті торговельної політики Трампа. І адміністрація Трампа цілком може зарезервувати фінансову допомогу та аналогічні надзвичайні заходи для своїх пріоритетних установ та ринків, а не поширювати їх на ті, які є найважливішими для фінансової стабільності. Збільшення бюджетного дефіциту, нападки на незалежність ФРС та загальне ігнорування експертних знань також можуть підірвати довіру та ефективність будь-яких кроків, вжитих для боротьби з панікою.

Джаяті Гхош — професор економіки в Університеті Массачусетсу в Амгерсті, є членом Комісії з трансформаційної економіки Римського клубу та співголовою Незалежної комісії з реформи міжнародного корпоративного оподаткування

Передумови для великої фінансової кризи в США всі є. Фінансові активи значно переоцінені, що базується на високозабезпечених інвестиціях у штучний інтелект та криптовалюту, і, як і під час підготовки до світової фінансової кризи, значна частина цього кредитного плеча надходить від небанківських фінансових установ або тіньових банків, які підпадають під набагато менше регулювання, ніж банки. Більше того, центральні банки розвинених економік перевантажені, підтримуючи фінансовий капітал протягом майже двох десятиліть. А торговельна невизначеність обмежує реальні інвестиції, тоді як зростання нерівності зменшує попит домогосподарств.

У такому гарячковому середовищі будь-які збої — будь-які небажані новини, кліматичний шок чи зміна у сприйнятті інвесторів — можуть спровокувати стадну поведінку, яка призведе до більшої кризи. Питання не в тому, чи це станеться, а в тому, коли.

Країни, що розвиваються, зрозуміли, що за таких обставин світовий капітал тікає до «безпечних місць» — навіть до дедалі сумнівнішої безпеки активів у доларах США — що призводить до девальвації валют та вторинних криз у наших економіках. У 1970-х роках відомий економіст Чарльз Кіндлбергер зазначав, що глобальні кризи виникають, коли немає лідера, який бажає та здатний забезпечити ліквідність економікам, які її потребують, підтримувати контрциклічне кредитування та забезпечувати ринки для експортерів, які перебувають у скрутному становищі. З огляду на те, що це відбувається сьогодні, фінансова нестабільність у США цілком може призвести до глобального спаду.

Країни, що розвиваються, можуть і повинні діяти зараз, щоб зміцнити свою стійкість і гарантувати, що вони не понесуть на собі основного тягаря будь-якого майбутнього спаду. Це включає зусилля щодо розвитку внутрішніх ринків та отримання внутрішніх доходів, підготовку контрциклічної політики та розвиток альтернативних торговельних партнерств. Найголовніше, що уряди країн, що розвиваються, повинні прийняти фінансові правила, спрямовані на зменшення крихкості сектору, включаючи обмеження або заборону непрозорих приватних криптовалют, розробку цифрових валют центральних банків, регулювання тіньового банкінгу та, перш за все, обмеження волатильних транскордонних потоків капіталу.

Країни, що розвиваються, не можуть контролювати те, що відбувається в США. Але вони можуть і повинні уникати власних помилок минулого.

Саймон Джонсон — лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року та колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду) та Корі Клеммер — колишній директор з питань політики Комісії з цінних паперів та бірж

Темна тінь огортає країну: приватний кредит. Точні визначення та цифри різняться залежно від того, кого ви запитаєте, але загальне враження таке, що приватні інвестиційні фонди, звільнені як від правил банківського нагляду, так і від розкриття інформації публічно котируваними компаніями, зараз (або незабаром) можуть становити загрозу фінансовій стабільності.

Немає нічого поганого в розширенні кредитування для підтримки економічного зростання. Фактично, однією з цілей ФРС, згідно із Законом 1913 року, який її створив, є «забезпечення еластичної валюти» (старомодний вислів для цілком сучасної ідеї). А приватні кредитні фонди обіцяють високу прибутковість — і часто демонструють її на папері. У добрі часи цього достатньо для інвесторів, які не надто переймаються деталями, міркуючи, що приплив піднімає всі човни. Лише коли настрої стають обережнішими, всі шукають «хто плавав голим».

Ми ще не досягли цієї мети, але коли цей момент настане, постануть три ключові питання щодо приватного кредитування. По-перше, у якому стані перебувають фонди, які взяли на себе найбільші ризики? Скільки вони позичили (відносно до власного капіталу позичальників) і скільки вони позичили (відносно до власного капіталу)? По-друге, чи є кредитні рейтинги цих приватних кредитних фондів (та їхніх активів) доречними в стресовому сценарії? По-третє, і найголовніше, чи призведе крах будь-якого приватного кредитного фонду до значних збитків для одного або кількох банків, що є ядром фінансової системи?

Після світової фінансової кризи 2008 року законодавство та регулювання успішно перемістили ризики із застрахованого банківського сектору на ринки капіталу. Але великі банки все ще хотіли взяти участь у цьому процесі, тому вони повернулися до нього через свої кошти приватних фондів. Наслідки цього ризику ще належить побачити.

Ерін Локвуд — доцент кафедри політології Каліфорнійського університету в Ірвайні, чи неминуча велика криза, і як економіка може пом’якшити її наслідки.

Вивчивши світову фінансову кризу та роль, яку неадекватні моделі ризику та мінімальне регулювання відіграли в її підживленні, я дедалі більше стурбований фінансовими ризиками. Хоча криза може бути не неминучою, її складові, безумовно, є.

В основі кризи 2008 року лежали тісно корельовані дефолти, які значно перевищили прогнози моделей ризику щодо максимальних збитків. Ці зміни перевернули інвестиційні стратегії, призвели до платежів за кредитними деривативами, примусових вимог до додавання маржі та залишили компанії з високим рівнем заборгованості без ліквідності для погашення своїх боргів. Регулятори залишили фінансовим установам право оцінювати власні ризики та відповідно розподіляти буфери капіталу. В результаті ці установи збанкрутували, що спровокувало кризу, яка поширилася на реальний сектор економіки.

Індустрія штучного інтелекту, яка становить швидкозростаючу частку економіки США та світу, демонструє деякі з цих самих рис. Рух цін на активи та ризики зниження, ймовірно, тісно пов'язані в межах щільної мережі інвестицій, багато з яких є циклічними. Наприклад, Nvidia нещодавно інвестувала 100 мільярдів доларів у OpenAI для фінансування інвестицій компанії в центри обробки даних Oracle, які працюють на графічних процесорах (GPU) Nvidia. Такий вид інвестицій у акціонерний капітал власних клієнтів призводить до зростання оцінок, водночас створюючи взаємопов'язані зобов'язання та концентруючи ризики. Кореляція ризиків зниження ще більше посилюється відносною відсутністю диференціації між постачальниками послуг ШІ.

З огляду на астрономічну невідповідність між доходами компаній, що займаються штучним інтелектом, та прогнозованими витратами на обчислювальну потужність, галузь залежить від величезних обсягів сек'юритизованого боргу та деривативів для хеджування ризику дефолту за боргом. Ціноутворення на ці контракти залежить від точного вимірювання ризику та належного розподілу капіталу для подолання спадів на ринку. Але хоча регулювання після 2008 року пов'язувало вимоги до капіталу зі стандартизованими показниками ризику серед регульованих фінансових установ, значна частина кредитів, що надходять у галузь штучного інтелекту, спрямовується через нерегульовані кредитні механізми, призначені для того, щоб не допустити потрапляння боргу до балансів компаній. Чи точно ці тіньові банки оцінюють ризики, пов'язані з крахом бульбашки штучного інтелекту, та чи мають вони достатні резерви капіталу? Мало що може це знати.

З огляду на те, що циркулярні інвестиції шалено поширюються в індустрії штучного інтелекту, якщо бульбашка лусне, а кредитори виявляться недостатньо капіталізованими, існує цілком реальний ризик системного поширення. Хоча банкрутства кількох висококредитованих спеціалізованих компаній не обов'язково означатимуть фінансовий крах, тісні зв'язки (на суму близько 1 трильйону доларів) між тіньовим банківським сектором та традиційними інвестиційними банками підвищують ймовірність побічних ефектів.

Здатність економік долати наслідки кризи залежатиме від чотирьох факторів. Перший — це розмір сектора штучного інтелекту: економіки з великими секторами штучного інтелекту (як частка економіки) зазнають гірших результатів, ніж ті, які менш залучені до цієї галузі.

Другим фактором є сила банківського регулювання. Зокрема, сильні режими врегулювання та відновлення мають вирішальне значення для запобігання поширенню вірусу за межі сектору штучного інтелекту та обмеження динаміки, яка може підживити ширшу системну кризу.

Третій фактор — це підхід держави до порятунку сектору штучного інтелекту. Хоча уряди країн з великими секторами штучного інтелекту можуть спокуситися спрямувати державні кошти в проблемні компанії, що займаються штучним інтелектом, це призведе до значних політичних та макроекономічних витрат.

Останнім фактором є розподіл багатства та доходів. У США економічні вигоди від буму штучного інтелекту були зосереджені у верхній частині розподілу доходів у США. Але надійне відновлення залежатиме від використання державою фіскальної та монетарної політики для формування більш справедливого суспільства.