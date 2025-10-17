OpenAI майже як цар Мідас, що перетворює на золото всіх кого торкнеться

Уряд США вже майже три тижні не працює, даних про стан економіки жодних, ФРС розпочинає «період мовчання» перед наступним засіданням, як того вимагає закон, а на арені, під світлом софітів, у всій своїй неповторній величі — Дональд Трамп, один твіт чи заява якого рухають ринками, з амплітудою коливань в сотні мільярдів доларів . Як за тиких умов змінюються ринки, розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Китай і США сваряться, трейдери заробляють

Сьогодні на язику в Президента США одне, завтра інше — здається, ринки вже мали б звикнути до нового стилю американської політики, але ні — все одно трейдери кидаються продавати та купувати, реагуючи на заяви президента. Сказав, що Сі поганий, а Китай ворог — продаємо, передумав, пообіцявши, що все буде добре — купуємо, визнав, що країни знаходяться в стані торгової війни — знову хвилюємося, а ще більше нервуємо від того, що буде сказано завтра, післязавтра і в наступні три з чимось роки президентської каденції.

На відміну від мінливого Трампа, Китай не звик принижуватися та задкувати: Піднебесна цього тижня наклала санкції на американські підрозділи південнокорейського судноплавного гіганта Hanwha Ocean Co, які забороняють людям або організаціям у Китаї здійснювати транзакції з американськими підрозділами компанії, і пригрозила, що і в майбутньому буде реагувати відповідно. Раніше повідомлялося, що Пекін і Вашингтон начебто тримають канали зв'язку відкритими, але дії китайців свідчать про те, що поки що домінує принцип «око за око».

Перші банківські проблеми

Мінлива доля та коливання ринків — не для всіх проблема. Wall Street на цьому непогано заробляє, про що свідчать гарні квартальні результати та досить впевнені прогнози на майбутнє від найбільших американських банків, які звітували цього тижня.

А ось для регіональних банків минулий четвер виявився дуже складним. Раптом, після банкрутств компаній Tricolor та First Brands, всі побачили, що у банків є проблеми. І якщо для JP Morgan списання $170 мільйонів неповерненого кредиту від Tricolor — це погано, але терпимо, то для регіональних банків такі невдачі — це шлях до банкрутства. А компаній, що в нинішніх умовах будуть нездатні повертати та обслуговувати позичені гроші, може бути чимало. Як образно сказав СEO JP Morgan: «Якщо завівся один тарган (маючи на увазі Tricolor), то прийдуть і інші».

ШІ продовжує штовхати ринки

Хоча, які там банки, коли є АІ і «магічне коло», до якого належать OpenAI, Nvidia, AMD, Microsoft та декілька компаній поменше, де продавці дають своїм клієнтам гроші, щоб ті купували їх вироби, надуваючи бульбашку. Цього тижня до нього приєдналася Broadcom, підписавши угоду з OpenAI на спільне створення AI акселераторів потужністю 10 гВт, після чого її акції зросли в ціні майже на 10%. Нагадаю, що до цього OpenAI уклала угоди з Oracle, AMD та отримала інвестицію від Nvidia. Справжня трильйонна круговерть на радість оптимістам, які вважають, що ринки зростатимуть вічно. Ну, а OpenAI, стартап з виручкою менше $10 мільярдів на рік, перетворився просто на новітнього царя Мідаса, шо перетворює на золото все, до чого тільки доторкнеться. Хоча, думаю, що ті, хто зазирає президенту через плече, коли він пише твіти в Truth Social, заробляють більше і швидше, ніж адепти АІ, і головне — без жодного ризику. Всі свої, а свої своїх ловити та карати не будуть! Дуже цікаво, чим це все закінчиться…

Ну, і як же не згадати про золото, яке виблискує так, що аж сліпить — 63% з початку року. Результат фантастичний, але трохи лячно, бо не від гарного ж життя інвестори закуповують жовтий метал. Хіба що весь світ вирішив одночасно перейти з металокераміки на золоті зуби?