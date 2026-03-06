Чому діаманти коштують так дорого, а люди раді платити

Обираючи між двох абсолютно ідентичних товарів люди часто принципово надають пріоритет дорожчим. Чому так відбувається, як до цього нас підштовхують маркетологи, та чому для них це не надто складне завдання, розмірковує заступник головного редактора «Мінфіну» Олексій Писарев.

Ще сто років тому діаманти не мали масової популярності. Це був предмет розкоші для найбагатших, але видобуток зростав і виробникам потрібно було відкривати нові ринки. У 40-х роках минулого століття ключовий гравець на ринку дорогоцінного каміння De Beers запустив одну з найгеніальніших рекламних кампаній в історії. De Beers пов'язала у суспільній свідомості діаманти із кільцями для заручин, а рекламний слоган «A Diamond is Forever» — вважається одним із найкращих в минулому столітті.

Завдяки вдалій рекламі середній клас у США почав купувати кільця з діамантами. Проблема була лише в тому, що він заледве міг собі дозволити їх. Але і тут De Beers знайшла рішення, у своїх каталогах продукції вона зробила підказку — кільце для заручин має коштувати три місячні заробітні плати. Погодьтеся, майже безцінь за те, щоб продемонструвати свою «вічну любов». Теза про «три зарплати» наскільки вкоренилася в американську культуру, що, мабуть, кожен чув її кілька разів у фільмах чи серіалах.

Науковий прогрес погубив не одну компанію та її продукцію. Плівкові фотоапарати, факси, VHS-касети та паперові карти. В минуле могли піти і видобуті діаманти разом з гірничими компаніями, що їх шукали.

У 1954 було створено перший штучний діамант. У 80-х були вже великі кристали, а 2000-ні ознаменувалися появою «вирощених» ювелірних діамантів найвищої якості.

Щоб зрозуміти, що таке штучні діаманти ненадовго заглибимося в хімію і природу цього коштовного каміння.Діамант складається з атомів вуглецю — досить поширеної речовини на нашій планеті. Точно такий же склад і в графіту. Відмінність між ними лише в тому, як атоми вуглецю кріпляться один до одного. У діаманті це кристалічна структура, а в графіті — шарова.

У природі діаманти виникають завдяки поєднанню високої температури та тиску, коли атоми вуглецю починають формувати кристалічну структуру. Цей процес відбувався мільярди років тому глибоко під землею, а згодом внаслідок вулканічної активності блискучі камінці з'являлися на поверхні.

Для вчених не є великою проблемою відтворити високу температуру і тиск. Як наслідок і промислове виробництво діамантів розпочалося десятиліття тому. Відносно нещодавно метод вдосконалився і «вирощувати» діаманти почали у вакуумі за допомогою додавання спеціальної газової суміші. Це дозволяє робити більш чисті камінці.

За будь-якого варіанту виробництва, під землею мільярд років тому, чи в лабораторії минулого тижня діамант буде той самий — атоми вуглецю у кристалізованій структурі.

Не тільки пересічні покупці, але й професіонали не здатні одразу відрізнити штучний і природний діаманти. Вони мають однакові характеристики прозорості та міцності. Лише озброївшись спеціальними пристроями можна визначити походження камінця.

Залежно від якості та розміру штучний діамант дешевший від природного на 30, 70, а то й 90%. До того ж створити його куди простіше, ніж знайти в землі. Здавалося б через це видобуток коштовного каміння мав припинитися, але на допомогу знову прийшов маркетинг.

Виробники наголошують, що лише природні діаманти справжні, адже вони унікальні, а їх кількість обмежена. «Your love is unique. Your diamond should be too.» («Твоє кохання унікальне. Твій діамант також має бути») — говорить один з сучасних слоганів.

Та як би не старались маркетологи, коли є два абсолютно ідентичні товари, але один втроє дешевший — важко переконати людей купувати дорожчий. Точніше важко у більшості випадків. Але не тоді коли йдеться про предмети розкоші.

Для останніх важливий статус який отримує людина коли володіє предметом. І коли сума знижується, то статус розсипається як пил. Фактично виробники природних діамантів просто дозволили людям і далі втридорога купувати їхню продукцію, щоб і надалі доводити грошима свою любов чи демонструвати багатство.

Не можна сказати, що з роками нічого не змінюється. Зараз приблизно кожен п'ятий проданий «камінець» штучний. Особливо помітна їх частка у заручальних кільцях — часто це єдині діаманти які купує середній клас. Якщо у 2018 р. штучні діаманти містились лише 3% таких кілець у США — то зараз їх частка наближається до половини.

Але успіх штучних діамантів значною мірою пов'язаний з тим, що вони забезпечують «золоту середину». Вони відчутно дешевші за справжні, але все ж достатньо дорогі, аби заручальне кільце мало «вагу».

Навряд чи «камінці» так само прийматимуться людьми якщо з часом собівартість їх виробництва стане такою ж, як, наприклад, у кольорового скла. На заміну діамантам прийдуть нові предмети із штучно завищеною цінністю, адже знаходити їх це наше бажання. А виробники люб'язно виконають нашу вимогу.