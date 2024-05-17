Британська Arup втратила $25 мільйонів через шахрайство з використанням ШІ

Британська інжинірингова група Arup втратила 200 млн гонконзьких доларів ($25 млн) після того, як шахраї використали цифрову клоновану версію старшого менеджера під час відеоконференції. Про це повідомляє Financial Times.

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Раніше поліція Гонконгу розповідала про цей індицент, який вважається одним з найбільших відомих у світі шахрайств із використанням технології дипфейк. Але тоді правоохоронці не називали постраждалу компанію.

Financial Times підтвердила, що це була компанія Arup, в якій працює близько 18 000 людей у ​​всьому світі, а її річний дохід становить понад 2 млрд фунтів стерлінгів.

«Ми можемо підтвердити, що були використані підроблені голоси та зображення», — заявили в компанії, відмовившись надати подробиці, оскільки інцидент все ще розслідується.

«Наша фінансова стабільність і бізнес-операції не постраждали, і жодна з наших внутрішніх систем не була скомпрометована», — додали в компанії.

Передісторія

У лютому в поліції Гонконгу повідомили місцевим ЗМІ, що співробітник компанії отримав повідомлення, нібито від головного фінансового директора Великої Британії, щодо «конфіденційної операції».

Після відеоконференції, до якої приєднався цифровий клонований фінансовий директор компанії та інші фальшиві співробітники компанії, співробітник здійснив загалом 15 переказів на п’ять банківських рахунків Гонконгу, перш ніж зрештою виявив, що це було шахрайство, звернувшись до штаб-квартири групи.

Поліція повідомила, що розслідування у цій справі триває, поки що ніхто не затриманий.

Загроза дипфейків

У Financial Times зазначили, що цей випадок підкреслює загрозу, яку становлять дипфейки — гіперреалістичні відео, аудіо та інші матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту — які кіберзлочинці використовують у своїх цілях.