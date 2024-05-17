Кабмін виділив понад 1,5 мільярда для відновлення Трипільської та Зміївської ТЕС

Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про виділення більш як 1,5 млрд грн для відновлення та відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Для державної компанії «Центренерго», якій належать Зміївська ТЕС на Харківщині та Трипільська ТЕС на Київщині, уряд виділяє 726 млн грн з резервного фонду державного бюджету. Також для відбудови цих критично важливих ТЕС виділяється ще 826 млн грн з фонду ліквідації наслідків агресії.

«Тобто, загальна сума складе більш ніж 1,5 млрд грн», — зазначив Шмигаль.

Читайте також: Україна буде жити з дефіцитом електрики два роки. Нинішні обмеження можуть тривати до серпня

Очільник уряду переконує, що енергетики наразі контролюють ситуацію, однак генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання, тому «Укренерго» вимушене повернутися до графіків відключень, як для промисловості, так і для населення.

Шмигаль запевнив, що уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють у безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію.

Нагадаємо

Із березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти України. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.