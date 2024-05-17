Кабмін обмежив рекламу онлайн-казино

Кабінет міністрів ухвалив постанову про обмеження азартних ігор та їх реклами в інтернеті. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Зокрема, на виконання рішення РНБО, а також до набрання чинності закону про боротьбу з лудоманією, але не пізніше закінчення дії воєнного стану, уряд ухвалив рішення встановити порядок обмеження реклами азартних ігор в інтернеті.

Зокрема, рішення передбачає:

обмеження розповсюдження реклами азартних ігор, торговельних марок, інших позначень, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.

заборону реєстрації організаторами онлайн-казино кількох клієнтських рахунків для одного гравця;

після реєстрації та перед початком гри користувач має встановити для себе ліміт коштів, які він бажає витратити, максимальний час безперервної гри протягом доби i максимальний час гри протягом тижня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за два місяці 2024 року гральний бізнес сплатив 2,2 млрд грн податків, що на 370% більше за аналогічний період минулого року.

Податки грального бізнесу за 2023 рік перевищили обсяг за 2022 рік у 14 разів. За минулий рік гральний бізнес сплатив 10,4 млрд грн податків.