monobank запустив послугу «гнучких проїзних»

monobank спільно запустили послугу «гнучких проїзних» у громадському транспорті Миколаєва. Пасажир зможе обрати термін дії проїзного та вид транспорту. Сервіс планують розширити й на інші міста. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

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«На цьому тижні ми разом з Миколаївтрансом запустили ще й гнучкі проїзні — можна обрати термін та транспорт, і можна додати в Wallet, аби не носити його в задньому кармані джинсів», — зазначив він.

Як зазначив Гороховський, декілька місяців тому в електротранспорті Миколаєва запрацювала оплата проїзду від monobank.

«Зручність у тому, що ми не розділяємо людей на клієнтів та не клієнтів — оплата з будь-якої картки світу», — уточнив він.