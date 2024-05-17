У Китаї виділять $40 мільярдів на викуп непроданої нерухомості

Уряд Китаю оголосив про свою найпотужнішу спробу врятувати місцевий ринок нерухомості, пом'якшивши правила іпотеки та закликавши місцеві органи влади викуповувати непродані будинки. Про це пише Bloomberg.

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Пакет підтримки включає зниження вимог до першого внеску для покупців житла та 300 мільярдів юанів ($42 мільярди) фінансування, аби допомогти підтримуваним урядом фірмам викупити неподані будинки у забудовників. Ці об'єкти потім будуть перетворені на доступне житло.

«Хоча інвестори привітали цю новину — індекс акцій девелоперів у п'ятницю зріс майже на 10% — далеко не ясно, чи зможе цей план „підвести риску“ під кризою на ринку нерухомості. Фінансування, оголошене центральним банком Китаю, є лише частиною того, що, на думку деяких аналітиків, необхідно для розв'язання проблеми невідповідності попиту та пропозиції на ринку житла, і багато потенційних покупців чекають на подальше падіння цін, перш ніж вступати в гру», — пише агентство.