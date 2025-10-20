МВФ вимагає девальвації гривні, чи зможе опиратись Нацбанк

Курс гривні почав синхронно падати як до долара, так і до євро, чого вже давно не було. Чи може це бути передвісником більш масштабного ослаблення національної валюти, чого хоче МВФ, розмірковує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Курс долару активно продовжив зростати. На міжбанку зріс з 41,50 до 41,63 грн, на готівковому ринку з 41,79 до 41,93 грн. Драйвером було зниження пропозиції валюти, та зростаюча активність населення.

Євро на міжбанку зріс з 48,20 до 48,52 грн. На готівковому ринку євро підскочив з 48,66 до 49,14 грн, слідуючи за посиленням EURUSD. На світовому ринку євро зростав більшу частину тижня, але в п’ятницю майже повністю втратив весь ріст.

Активність міжбанку на минулому тижні знизилась, за рахунок падіння пропозиції валюти (-7%), в результаті чого середньодобовий дефіцит зріс в два рази й досяг $74 млн, повернувшись таким чином до середніх своїх значень.

Інтервенції НБУ на міжбанку знизились на 18% з $734 млн до $603 млн. Тобто, на зростаючому дефіциті валюти, Центробанк почав берегти резерви й ринок відразу просунув вгору і долар, і євро. А такої комбінації не було вже давно.

Населення ще трохи наростило активність за готівковими операціями (близько +3%). Пропозиція валюти зростає активніше за попит, а отже дефіцит готівкових операцій мінімально знизився до $26 млн (-3%). Безготівкові валютні операції населення зробили кульбіт, й з середньодобового дефіциту в $1,2 млн повернулися до профіциту $4,3 млн. Все через падіння попиту на 30% й зростанню пропозиції на 5%. Все це схоже на сплату податків ФОП через продаж валюти.

Який курс хоче бачити МВФ

МВФ наполягає на девальвації гривні. Фонд вважає, що послаблення курсу покращить фінансовий стан й допоможе профінансувати заплановані видатки Бюджету. МВФ розглядає девальвацію як крок необхідний для початку перемовин щодо нової програми фінансування, що важливо в умовах продовження війни протягом 2026 року. МВФ прогнозує середній курс долару на 2026 рік на рівні 45,4 грн. (читай орієнтир девальвації до кінця року).

НБУ проти цього кроку, бо девальвація може призвести до росту інфляції та незадоволенню населення (а якщо уявити перспективи виборіа, то тим більше, такі різкі кроки небезпечні для влади). Нагадаю, що українська делегація зараз в США на перемовинах з МВФ та Світовим банком, як раз щодо питань фінансування на наступні роки.

Без кредиту МВФ буде важко збалансувати заплановані видатки. Україна запланувала дуже багато бюджетних програм, які, в умовах війни, будуть фінансуватись за рахунок партнерських кредитів та грантів. А відповідно, ігнорувати вимоги фонду влада повністю не може, й буде шукати консенсус між його побажаннями й внутрішньою позицією по курсу (наприклад часткова девальвація), та шукати джерела додаткового внутрішнього фінансування.

Послаблення відразу долару й євро на цьому тижні може бути початком цього часткового рішення. Перехід курсу долару позначки 43,5−44, а євро 50 безумовно стануть фактором додаткового інфляційного тиску, й можуть спричинити перетік гривневих заощаджень у валюту, що буде тиснути на золото-валютні резерви.

Що буде з курсом

По долару зберігається імпульс для зростання, хоча НБУ пропускає курс лише в зону, яку вважає зараз найдоцільнішою. Курс 41,85−41,95 грн за долар для міжбанку є попереднім локальним максимумом, й він буде магнітом для руху, перед намаганням пробити 42. А от готівковий вже на цьому тижні може застовбити позначку 42+ грн за долар. Зниження ставки НБУ звільнить трохи гривні в систему, отже ресурс для купівлі буде. Далі проміжним цільовим є позначка 42,5 грн за долар.

По євро: залишаю негативні очікування через корекцію EURUSD. Очікую послаблення євро в готівці до 48,50−48,75 грн, і в безготівковій формі до 48,25−48,50 грн за євро.

У випадку прийняття рішення по девальвації, повністю, або частково задовольняючи вимоги МВФ, зрозуміло що НБУ буде намагатись тримати курс гривні до долару та євро у відповідності до EURUSD. А отже може бути така ситуація в якій послаблення долару буде неминуче тягнути курс євро також вгору. В іншому випадку (НБУ відстоїть свою позицію по курсу), ми побачимо апатичний рух ринку, й відповідні голосування в Раді й пропозиції уряду по альтернативам наповнення бюджету. Але в базовому сценарії — йдемо на девальвацію.