Фондовий ринок 2026: зростання чи випробування

Глобальний фондовий ринок у 2026 році перебуває в середовищі підвищених ризиків і неоднозначних очікувань. Після тривалого періоду стрімкого зростання інвестори дедалі частіше стикаються з дисбалансом між цінами активів і реальними фінансовими результатами компаній. Індекси залишаються поблизу історичних максимумів, але сам ринок вже не виглядає однорідним і простим для навігації. На цьому тлі вибірковість, дисципліна та усвідомлення фази ринкового циклу стають критично важливими — детальніше про це розповість інвестиційний експерт Микита Гуппал.

Фондовий ринок 2026 року: зростання без ілюзій

За останні три роки ринок зростав настільки швидко, що ціна акцій у багатьох випадках випередила реальні фінансові результати компаній, а ключові індекси закріпилися поблизу історичних максимумів. Саме цей контекст підживлює розмови про перегрів, можливу бульбашку та неминуче «похмілля» після надто сприятливого циклу.

Водночас макроекономічна картина залишається нерівномірною: виробничі показники виглядають слабкими та сигналізують про охолодження в окремих сегментах економіки, тоді як корпоративні прибутки, особливо у найбільших компаній, поки що зберігають стійкість і не підтверджують сценарій різкого обвалу.

2025 рік добре продемонстрував, як саме змінився ринок. Індекси й надалі оновлювали максимуми, але участь у цьому зростанні брала дедалі менша кількість компаній. Ринок тягнули вгору переважно великі та фінансово стійкі бізнеси. Це не було ознакою кризи — радше чітким сигналом переходу від періоду, коли зростало майже все, до середовища, де вирішальним стає обґрунтований вибір окремих компаній.

Саме ця зміна і формує напругу на весь 2026 рік. З одного боку, частина інвесторів готується до рецесії, апелюючи до високих фундаментальних оцінок, слабких виробничих макропоказників та історичних аналогій. Водночас найбільші керуючі активами та керівники ключових компаній оцінюють ситуацію значно спокійніше. За їхніми словами, попит залишається стійким, фінансовий стан бізнесів — здоровим, а прибутки продовжують виконувати роль основної опори для ринку.

У результаті маємо суперечливу, але показову ситуацію. Ринок більше не живе очікуванням «дешевих грошей» і не зростає за інерцією. Його підтримують конкретні фінансові результати, масштабні інвестиційні програми та структурні тренди, що виходять далеко за межі одного циклу. Водночас через високу концентрацію зростання в обмеженій кількості компаній будь-які негативні новини здатні впливати на ринок сильніше, ніж раніше.

Що говорить BlackRock і Ларрі Фінк

В умовах, коли ринок балансує між фундаментальною підтримкою та зростаючими ризиками, особливого значення набуває погляд інституційного капіталу. Позиція BlackRock — найбільшої у світі компанії з управління активами — є показовою не стільки як прогноз динаміки ринку, скільки як відображення стратегічного бачення великих інвесторів.

В оглядах BlackRock Investment Institute та коментарях CEO компанії Ларрі Фінка звучить спільна думка: ринок у 2026 році перебуває у відносно хорошій формі, але він став значно складнішим і менш поблажливим до помилок.

Фінк наголошує, що нинішнє зростання більше не тримається на очікуваннях «дешевих грошей» або швидкого розвороту політики ФРС. Основною опорою ринку є реальні прибутки великих компаній, сильні баланси та масштабні інвестиційні програми — насамперед у сферах технологій, інфраструктури та енергетики.

Водночас у BlackRock уникають надмірного оптимізму. Значна частина капіталу зосереджена в обмеженому колі одних і тих самих компаній, а очікування інвесторів залишаються високими. За таких умов навіть помірні розчарування у прибутках, темпах зростання або віддачі від інвестицій в AI можуть мати непропорційно сильний вплив на ринок порівняно з попередніми роками.

Одним із ключових моментів, на який звертає увагу BlackRock, — це зміна ринкової психології. У 2020−2024 рр. середовище було таким, що більшість інвестиційних «ставок» на окремі компанії давали результат незалежно від їхньої якості. Проте 2025 рік чітко показав: цей режим завершився. Попри зростання індексів, значна частина компаній закінчила рік зі слабкою динамікою. Ринок дійшов до точки, де вже недостатньо просто «бути в грі» — починає мати значення, що саме і з якою логікою інвестор тримає у портфелі.

При цьому в BlackRock залишаються позитивно налаштованими щодо американських акцій, Японії та окремих сегментів ринків, що розвиваються. Втім, цей підхід поєднується з підвищеною обережністю, акцентом на вибірковість, управлінням ризиками та готовністю до періодів підвищеної волатильності.

Ключове послання BlackRock і Ларрі Фінка звучить доволі просто: можливості для заробітку на ринку залишаються, але вони більше не лежать на поверхні. Стратегія, дисципліна й розуміння контексту стають важливішими за віру в загальний ріст.

Як бачать 2026 рік найбільші інвестиційні банки

Консенсус найбільших інвестиційних банків щодо американського фондового ринку залишається помірно оптимістичним. Після сильного зростання у 2024−2025 рр. ринок увійшов у нову фазу циклу, де очікування дедалі більше залежать не від монетарного стимулу, а від реального зростання прибутків, ефективності капітальних витрат та здатності компанії утримувати високу маржинальність.

Більшість великих банків оцінює справедливий діапазон для S&P 500 на кінець 2026 року між 7000 та 8100 пунктів.

Найбільш оптимістичну позицію займають Oppenheimer та Deutsche Bank, оцінюючи S&P 500 в межах 8000−8100 пунктів. У їхніх моделях ключову роль відіграє продовження зростання прибутків великих технологічних компаній, масштабування інвестицій у штучний інтелект та відносно сприятливі фінансові умови.

Morgan Stanley та Wells Fargo оцінюють потенціал ринку ближче до 7800 пунктів. Їх підхід менш агресивний щодо мультиплікаторів, але також виходять з припущенням, що прибутковість компаній залишатиметься основним джерелом підтримки індексу.

Помірні прогнози дають Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS і HSBC. Їхні таргети зосереджені навколо 7500−7600 пунктів. У цих оцінках закладено сповільнення темпів зростання економіки США, поступову нормалізацію маржинальності після пікових рівнів та підвищену вибірковість всередині індексу.

Найбільш обережну позицію займають Bank of America та Stifel, оцінюючи S&P 500 ближче до 7000−7100 пунктів. Вони звертають увагу на ризик «інвестиційного лагу»: періоду, коли масштабні капітальні витрати вже здійснені, але очікувана віддача від них ще не повністю відображена у прибутках. Історично такі фази супроводжувалися підвищеною волатильністю та переглядом очікувань.

В середньому медіанний прогноз провідних аналітиків формується поблизу 7600 пунктів, що передбачає однозначне, але вже не екстремальне зростання порівняно з поточними рівнями. Це важлива зміна порівняно з 2022−2023 рр., коли базовим сценарієм для багатьох інституційних гравців був або стагнаційний або відверто негативний прогноз.

Ключовим фундаментальним драйвером в усіх моделях залишається тема штучного інтелекту. Goldman Sachs та J.P. Morgan очікують подальшого зростання глобальних капітальних витрат на AI-інфраструктуру, із переходом від фази первинного будівництва до фази комерційної монетизації. Водночас банки підкреслюють, що ринок починає уважніше дивитися не на сам обсяг інвестицій, а на їхню ефективність, повернення на капітал та здатність перетворювати технологічні витрати на стабільні грошові потоки.

Очікування щодо прибутків залишаються позитивними, але вже менш однозначними. Goldman Sachs закладає зростання EPS S&P 500 у 2026 році близько 10−12%, J.P.Morgan допускає діапазон 13−15%, однак із застереженням щодо високої концентрації зростання в обмеженій кількості компаній. Саме ця концентрація дедалі частіше розглядається як структурний ризик для індексу в цілому.

Поза фондовим ринком банки зберігають підвищену увагу до реальних активів. Goldman Sachs і J.P. Morgan оновлюють прогнози по золоту в бік суттєво вищих рівнів до кінця 2026 року, що відображає зростаючу роль хеджування системних ризиків і зниження довіри до фіскальної дисципліни в розвинених економіках. Щодо Китаю, оцінки залишаються обережно позитивними, із фокусом на потенціал відновлення після тривалої стагнації, але без повернення до колишніх темпів зростання.

Загалом, консенсус великих банків на 2026 рік не передбачає сценарію повноцінного ринкового обвалу, проте чітко сигналізує перехід до більш складного середовища, де просте розширення мультиплікаторів уже не працює, а ключовими факторами стають якість прибутків, ефективність інвестицій та стратегічна дисципліна компаній.

Поточні ризики

Попри позитивний настрій у прогнозах великих інвестиційних банків, макроекономічний фон залишається складним і внутрішньо суперечливим. Формально економіка США демонструє зростання, однак дедалі більше сигналів вказує на те, що воно не завжди підкріплене фундаментальним відновленням ключових секторів.

Насамперед це стосується виробництва. Промисловий сектор так і не перейшов до стійкої фази розширення. Індекси PMI Manufacturing протягом тривалого часу коливаються поблизу або нижче рівня 50, що свідчить скоріше про стагнацію, ніж про відновлення. Виробництво залишається слабкою ланкою економіки, і наразі немає переконливих ознак, що саме воно стане рушієм нового циклу зростання.

На цьому фоні структура ВВП виглядає дедалі менш переконливою. Значну частину позитивної динаміки забезпечують скорочення імпорту та відносне збільшення експорту, а не стійкий внутрішній попит. Такий механізм формально покращує макропоказники, але водночас робить економіку більш чутливою до зовнішніх факторів і не створює надійної основи для довгострокового розширення ділової активності.

Паралельно слабшає впевненість споживачів. Домогосподарства все обережніше підходять до витрат, що поступово змінює структуру попиту: споживання зміщується від товарів до послуг, від discretionary-витрат — до більш захисної поведінки. Історично така комбінація сигналів часто вказує на перехід економіки з mid-cycle до late-cycle фази.

Ключовим для інвесторів стає питання: чи зможе економіка пройти пізню фазу циклу без класичної рецесії. Поточний оптимізм ринку значною мірою спирається на стійкість сектору послуг та очікування, повʼязані зі штучним інтелектом. Дійсно, послуги поки що залишаються відносно сильними, а інвестиції в AI створюють нові джерела доходу для окремих великих компаній та секторів.

Історія показує, що жоден економічний цикл не проходив безболісно, спираючись лише на один або два сегменти. Ризик полягає в тому, що сектор послуг і AI можуть помʼякшити уповільнення, але не здатні повністю компенсувати слабкість виробництва та поступове охолодження споживчого попиту. Якщо віддача від інвестицій AI виявиться повільнішою, ніж закладає ринок, або якщо споживач продовжить скорочувати витрати, баланс може змінитися доволі швидко.

Саме тому, попри відносно спокійні базові сценарії великих банків, макросередовище все більше відповідає пізній фазі економічного циклу. В такому середовищі ринок стає менш поблажливим: зростає значення вибору окремих компаній, якості бізнес-моделей та здатності бізнесів працювати в умовах більш повільного та нерівномірного зростання.

У підсумку це середовище вимагає від інвестора не стільки активних рухів, скільки корекції фокуса. Коли економіка входить у пізню фазу циклу, зростає ціна посилки, а толерантність ринку до слабких фундаментальних показників різко знижується. Саме тому має сенс поступово зменшувати експозицію до компаній, чиї історії зростання тримаються на дешевому фінансуванні, розмитті капіталу або агресивних очікуваннях, а не на реальних грошових потоках.

Натомість більшу увагу варто надавати бізнесам, які вже сьогодні генерують зростаючий вільний грошовий потік, мають стабільну динаміку операційного прибутку та демонструють дисципліну в управлінні капіталом (високі ROA, ROE, ROIC). У таких компаній більше простору для маневру в умовах уповільнення: вони можуть інвестувати, погашати борг або повертати капітал акціонерам без залежності від зовнішнього фінансування.

Окрему увагу варто приділяти якості балансу. У пізній фазі циклу ринок усе рідше прощає високий борг, слабке покриття відсоткових витрат і відсутність запасу ліквідності. Навіть сильні наративи та перспективні технології не здатні перекрити фінансові ризики.

Це не означає повної відмови від ризику чи зростання. Скоріше йдеться про перехід від ставок на «майбутній потенціал» до ставок на підтверджену якість бізнесу. В такому середовищі виграють не ті, хто намагається вгадати наступний тренд, а ті, хто тримає портфель у компаніях, здатних пережити більш складний етап циклу без втрати фінансової стійкості.

