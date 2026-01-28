Multi від Мінфін
28 січня 2026, 10:51

Довгі гривневі ОВДП: чи варто фіксувати дохідність уже зараз

Інвестиції населення в державні облігації з початку повномасштабної війни зросли майже у п'ятеро, сягнувши позначки у 118 млрд гривень. На тлі очікуваного зниження ставок НБУ та стабільної девальвації, довгі гривневі папери з дохідністю понад 18% стають вигіднішою альтернативою валютним депозитам. Про це «Мінфіну» розповів керівник брокерського підрозділу інвестгрупи ICU Андрій Величко.

Довгі гривневі ОВДП: чи варто фіксувати дохідність уже зараз

Інвестиції в ОВДП: Чи варто фіксувати дохідність уже зараз

За час повномасштабної війни облігації внутрішньої державної позики для українців пройшли суттєву трансформацію. Коли у березні 2022 року з’явились військові ОВДП — вони були для населення перш за все способом підтримати державу. Але поступово ОВДП стали повноцінним елементом особистих інвестиційних стратегій українців — з фокусом на заробіток та низьку ризиковість.

Домінування гривневих паперів

Сьогодні найбільший попит серед фізичних осіб мають гривневі ОВДП. Причина очевидна — їхня дохідність суттєво перевищує валютні облігації. Водночас частина інвесторів дотримується консервативнішого підходу: у таких портфелях гривнева і валютна складові часто збалансовані у пропорції 50/50 або навіть зі зміщенням у бік валюти.

Як змінюється портфель ОВДП українців

Якщо на початку війни мотивація купівлі ОВДП була здебільшого емоційною, то з часом інвестори почали оцінювати їх як дохідний і надійний фінансовий інструмент. За останній рік обсяг ОВДП у власності фізичних осіб зріс суттєво — з 78,53 млрд грн (4,22% від загального обсягу в обігу) до 117,77 млрд грн (5,88%), а з початку війни цей показник зріс майже в 5 разів, з 25,53 млрд гривень і до теперішніх 118 млрд гривень.

Де сьогодні оптимальне співвідношення дохідності та ризику

Універсальної відповіді не існує — усе залежить від цілей і горизонту інвестування. Найвищу номінальну дохідність сьогодні пропонують довгі гривневі ОВДП з погашенням у листопаді 2028 року і ставкою 18,5−18,6%.

Для коштів, які можуть знадобитися у будь-який момент, підходить FIX — ОВДП з ефективною дохідністю близько 16% і можливістю швидкого виходу — аналог поточного рахунку або депозиту на вимогу, але без оподаткування. Дохід з ОВДП не оподатковується, що одразу робить їх вигіднішими за депозити.

Традиційні короткі ОВДП наразі дають 11−13% річних.

Чи стало інвестування в ОВДП частиною фінансової культури

Поки що говорити про масову культуру інвестування в державні інструменти зарано. Водночас фінансова грамотність українців зростає. Велику роль в цьому зіграла цифровізація. ОВДП наразі можна придбати в декілька кліків або через «Дію», або через мобільні застосунки брокерів та банків. Також ми бачимо, що дедалі все більше інвесторів використовують ОВДП не лише для отримання доходу з погашення, а й для активного управління портфелем та заробітку на зміні ринкових цін.

Читайте також: Валюта чи гривневі ОВДП: що принесе вищу дохідність цього року

Прогноз ставок

На тлі очікуваного поступового зниження облікової ставки НБУ логічно прогнозувати зниження дохідностей і за всіма типами ОВДП: для коротких — у межах до 0,25%, для довгих — до 1−1,5%.

При цьому інвестори, які орієнтуються на максимальну дохідність, уважно стежать за сигналами регулятора. Очікування зниження ставки традиційно стимулює попит на довгі папери з фіксацією поточної прибутковості.

Чи зменшить держава запозичення на внутрішньому ринку

Коротка відповідь — ні. Розширена відповідь: попри достатній обсяг міжнародної допомоги, роль внутрішніх запозичень залишається ключовою. У 2025 році саме через ОВДП бюджет отримав понад 13,6 млрд доларів — це друге за значенням джерело фінансування після кредитів ERA. Тому в найближчі роки держава, за нашою думкою, поєднуватиме рефінансування боргу з новими залученнями, з акцентом на довші строки.

Чи варто фіксувати дохідність уже зараз

З огляду на поточний рівень ставок можна говорити про перебування ринку поблизу пікових значень. За базового сценарію вони поступово знижуватимуться, тож для інвесторів, які розглядають довгі папери, поточний момент виглядає сприятливим для фіксації дохідності.

Як захиститися від девальвації

Роздрібному інвестору сьогодні доступні кілька механізмів захисту від валютного ризику: купівля готівкової валюти, валютні депозити, валютні ОВДП. Водночас менш очевидний, але економічно ефективний варіант — інвестування у довгі гривневі ОВДП.

За умови прогнозованої девальвації близько 5,3% і дохідності 18,6%, реальна прибутковість такого інструменту залишається суттєво вищою, ніж у валютних альтернатив, і не обкладається податками.

Автор:
Величко Андрій
Керівник брокерського підрозділу ICU Величко Андрій
Коментувати

Коментарі - 1

+
+13
Skeptik777
Skeptik777
28 січня 2026, 11:03
#
Я з ICU від повномасштабки. Брав з дисконтом довгі під 23−27%… платять вчасно.
