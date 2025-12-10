Multi від Мінфін
10 грудня 2025, 18:37

Дивідендні стратегії: чому інвестори переходять від класики до опціонних ETF

Як і раніше більшість інвесторів обирають класичні дивідендні фонди. Вони фокусуються на компаніях зі стабільною історією виплат та зростання дивідендів, забезпечують низьку волатильність і надійність, проте їхня середня дохідність зазвичай залишається на рівні 2−4% річних. Водночас зараз формується і новий підхід — ETF, які використовують опціонні стратегії та генерують значно вищий дохід — 11−14% річних. Як саме вони влаштовані «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Класичні дивідендні фонди: стабільність як фундамент

Традиційні дивідендні ETF ґрунтуються на простому принципі: інвестувати в компанії, які десятиліттями виплачують та підвищують дивіденди. Вони оптимальні для консервативних інвесторів, для яких головне — передбачуваний дохід і захист від інфляції.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) відстежує Dow Jones U.S. Dividend 100 Index та зосереджується на компаніях із сильними фінансовими показниками — високим грошовим потоком і низьким борговим навантаженням. Фонд має низьку комісію — 0,06% і стабільну історичну дохідність на рівні 3−4%. У 2025 році SCHD залишається «якорем» для збалансованих портфелів, пропонуючи нижчу волатильність, але обмежений потенціал зростання в періоди домінування технологічних компаній.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) фокусується на компаніях S&P 500 та інвестує виключно в «дивідендних аристократів», які підвищують дивіденди щонайменше 25 років поспіль. Його дохідність нижча — близько 2%, проте цей ETF довів свою стійкість у кризові періоди, зокрема у 2020 та 2022 роках. Виплати здійснюються щоквартально — це підходить інвесторам, які не потребують частих грошових надходжень.

Недолік класичного підходу — обмежена дохідність у середовищі низьких ставок та високої конкуренції з боку технологічних секторів, які часто випереджають «зрілі» галузі (енергетика, фінанси), на яких базуються такі фонди.

Високодохідні опціонні ETF: нове покоління дивідендних стратегій

Новітній підхід полягає у використанні опціонних стратегій, передусім продажу покритих call-опціонів. Фонд інвестує в акції (наприклад, у компанії з індексу Nasdaq-100), а потім продає call-опціони на ці активи, отримуючи премію — додаткове джерело доходу.

Це дає змогу отримувати значно вищу дивідендну дохідність, однак обмежує потенціал зростання, коли ринок стрімко рухається вгору. Стратегія підходить інвесторам, які прагнуть понад 10% річного доходу та готові приймати ризики, повʼязані з волатильністю технологічного сектору.

У 2025 році лідери цього напряму — JEPQ та QQQI — демонструють швидке зростання популярності завдяки поєднанню високої дохідності та стабільних активів у структурі портфеля. Водночас, через їхній акцент на поточному доході, прогнозувати зростання дивідендних виплат у майбутньому складніше.

JEPQ: лідер серед високодохідних технологічних ETF

Створений JPMorgan у 2022 році, JEPQ інвестує в компанії з індексу Nasdaq-100 (до нього входять близько 100 найбільших нефінансових корпорацій, зокрема Apple, Microsoft, NVIDIA тощо) та продає щомісячні call-опціони для отримання премій. Фонд забезпечує:

  • щомісячні виплати,
  • комісію 0,35%,
  • регулярний грошовий потік.

У 2025 році JEPQ демонструє змішані результати: від початку року фонд знизився на 9,17%, однак річний приріст перевищив 11%. Загальна прибутковість від моменту запуску — понад 44%, що суттєво більше за аналогічні опціонні фонди, орієнтовані на Nasdaq.

Вища волатильність технологічного сектору у 2025 році створює сприятливі умови для опціонних стратегій: премії стають дорожчими, а це збільшує розмір щомісячних виплат JEPQ. Порівняно зі SCHD, фонд пропонує значно вищу дохідність (11% проти 3−4%), але й супроводжується підвищеними ризиками.

JEPQ підходить для диверсифікації портфеля: він забезпечує баланс між дохідністю та потенціалом зростання, якщо комбінувати, наприклад, 50% у стабільні ETF на кшталт SCHD та 50% у високодохідні, як-от JEPQ.

QQQI: максимізація доходу на основі NASDAQ 100

Запущений у 2024 році, фонд QQQI від NEOS Investments також інвестує в компанії з індексу Nasdaq-100, але застосовує більш адаптивний підхід до продажу опціонів.

Параметри фонду:

  • комісія 0,68%,
  • орієнтований річний дохід ~14%,
  • немає значного зниження вартості чистих активів.

Станом на вересень 2025 року показники QQQI:

  • NAV +1,39% за серпень,
  • YTD +8,57% від початку року,
  • нагорода «Best New Active ETF 2025» від ETF.com за інноваційний підхід.

Порівняно з JEPQ, QQQI пропонує вищу дохідність за схожого рівня волатильності та швидше адаптується до змін ринкових умов. Під час ралі 2025 року його прибутковість була нижчою за Nasdaq-100 через обмеження зростання, спричинені продажем call-опціонів, однак отримані премії забезпечили суттєвий захист у періоди корекцій.

У 2025 році QQQI став фаворитом аналітиків завдяки потенціалу вищої дохідності, ніж у S&P 500.

Переваги та ризики опціонних дивідендних ETF

Переваги:

  • висока дохідність: 11−14% проти 2−4% у класичних дивідендних ETF;
  • щомісячні виплати: стабільний грошовий потік, на відміну від SCHD та NOBL, які виплачують квартально;
  • потенціал зростання: можливість отримувати вигоду зі зростання технологічного сектору, що лежить в основі Nasdaq-100;
  • диверсифікація: ефективно доповнюють традиційні дивідендні фонди та здатні знижувати загальну волатильність портфеля.

Ризики:

  • обмежений потенціал зростання капіталу в періоди сильних ринкових ралі через продаж call-опціонів;
  • вища волатильність через концентрацію в технологічному секторі;
  • залежність від динаміки ставок ФРС та макроекономічних умов, що впливає на ціну премій та поведінку ринку.
Автор:
Пилипець Євген
Інвестиційний експерт Пилипець Євген
