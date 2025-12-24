Multi від Мінфін
24 грудня 2025, 16:21

Українці тримають у банках рекордні 1,55 трлн грн: хто реально багатшає

Населення не поспішає витрачати свої гроші: на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) в українських банках досягла 1 552,8 млрд грн. За минулий місяць кошти в банківській системі зросли на 18 млрд грн., але є нюанси. Про них та актуальні депозитні ставки банків із портфелем вкладів населення до 2 млрд грн — розповімо у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

Депозитний огляд

Хоча частка коштів бізнесу дещо перевищує частку вкладень населення, але загалом гроші клієнтів формують понад 90% зобов’язань та незмінно залишаються базою фондування банків, — про це НБУ пише у Звіті про фінансову стабільність за грудень 2025 року.

Зростання накопичень населення у банках регулятор пояснює покращенням фінансового стану українських домогосподарств.

«У другому півріччі зарплати в приватному секторі, за оцінками на основі даних банків, надалі зростали темпами понад 20% на рік. Цьому сприяли подальше зниження безробіття та підвищення середньої заробітної плати. Зростання доходів дає змогу населенню більше заощаджувати. Спостерігається приріст коштів населення на поточних рахунках та депозитах у банках», — зазначають аналітики Національного банку.

Там також уточнюють, що обсяг вкладів у банках зростає передусім за рахунок збільшення середньої суми.

«Із початку повномасштабного вторгнення кількість вкладів у банках зросла на 17%, тоді як середній розмір — на 63%», — підрахували в НБУ.

Крім того, розмір гривневих депозитів збільшується значно швидше, ніж валютних. При цьому кошти населення в гривні нарощують банки всіх груп. Але, як зазначають в Нацбанку, «приватним банкам це вдається майже вдвічі швидше, ніж іноземним: річні темпи зростання становлять 24% та 15% відповідно».

Також, за підрахунками НБУ, з грудня 2020 року частка валютних зобов’язань зменшилася з 40% до 33%.

«У зобов’язаннях в іноземній валюті надалі домінують доларові, що становлять близько двох третин усіх коштів. Водночас постійно зростає частка євро — з 26% у грудні 2020 року до 33% у вересні 2025 року», — уточнюють в Нацбанку.

Наведені дані виглядають доволі оптимістично: населення багатшає, довіряє банківській системі та національній валюті. Але наведена статистика буде неповною, якщо не враховувати й інші дані.

По-перше, сам регулятор зазначає, що темпи зростання коштів клієнтів у банках знизилися.

«Кошти населення в усіх валютах за рік збільшилися на 15%, гривневі вклади зростали лише незначно швидше. Це найнижчі темпи припливів гривневих коштів до банків за період повномасштабної війни, і менші, ніж до 2022 року», — йдеться у Звіті про фінансову стабільність за грудень 2025 року.

По-друге, левова частка грошей населення стабільно залишається на карткових або поточних рахунках: на цю форму розміщення, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), за результатами листопада, припадає 70,4% всіх коштів населення у банках.

По-третє, як зазначає регулятор, «із часом частка більших вкладів зростає».

І таку тенденцію в НБУ пояснюють збереженням довіри до банків та зменшення тенденції до диверсифікації вкладень між банками. Натомість, якщо подивитися на статистику ФГВФО, вимальовується трохи інша картина.

Станом на 1 грудня 0,61% всіх вкладників контролювали 51,45% всіх грошей населення в банках. Саме ця мізерна частка вкладників володіє вкладами розміром понад 600 тис. грн. Натомість понад половини українських вкладників (57,77%) мають у банках заощадження у розмірі до 200 тис. грн. Але такі клієнти загалом володіють лише 27,22% всіх грошей фізосіб, розміщених у банках.

Крім того, сума грошей, яку контролюють найбагатші вкладники, тільки зростає: станом на грудень 2024 року ця частка складала 48,5% (плюс 3% за рік), при тому, що частка таких вкладників за рік змінилася несуттєво. Натомість загальна сума вкладів, яку контролюють власники найдрібніших вкладів (від 10 грн до 200 тис. грн), знизилася — з 29,55% на 1 грудня 2024 року до 27,22%.

Як за 2 тижні змінилися депозитні ставки для населення у невеликих банках

Міжнародний інвестиційний Банк підвищив відсотки за гривневими вкладами на 12 і 9 місяців на 0,05 в.п. — до 16,25% річних. Натомість відсотки за депозитами в гривні на 6 місяців зменшилися тут на 0,1 в.п. — до 15,25% річних.

Також банк переглянув свої ставки за депозитами в доларі: дохідність вкладів у цій валюті на 12 і 9 місяців зросла на 0,1 в.п. — до 2% річних.



Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперіс 17,00% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Асвіо банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Український капітал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бізбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 16,25% 0,05% 16,25% 0,05% 15,25% 0,10% 15,00% - 0,25% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 16,25% - - -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Кліринговий Дім - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.12.2025−22.12.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США









Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 2,00% 0,10% 2,00% 0,10% 1,25% - 0,80% - 0,02% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Піреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.12.2025−22.12.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бізбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,02% -
Піреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.12.2025−22.12.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
