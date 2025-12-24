Населення не поспішає витрачати свої гроші: на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) в українських банках досягла 1 552,8 млрд грн. За минулий місяць кошти в банківській системі зросли на 18 млрд грн., але є нюанси. Про них та актуальні депозитні ставки банків із портфелем вкладів населення до 2 млрд грн — розповімо у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».
Українці тримають у банках рекордні 1,55 трлн грн: хто реально багатшає
Хоча частка коштів бізнесу дещо перевищує частку вкладень населення, але загалом гроші клієнтів формують понад 90% зобов’язань та незмінно залишаються базою фондування банків, — про це НБУ пише у Звіті про фінансову стабільність за грудень 2025 року.
Зростання накопичень населення у банках регулятор пояснює покращенням фінансового стану українських домогосподарств.
«У другому півріччі зарплати в приватному секторі, за оцінками на основі даних банків, надалі зростали темпами понад 20% на рік. Цьому сприяли подальше зниження безробіття та підвищення середньої заробітної плати. Зростання доходів дає змогу населенню більше заощаджувати. Спостерігається приріст коштів населення на поточних рахунках та депозитах у банках», — зазначають аналітики Національного банку.
Там також уточнюють, що обсяг вкладів у банках зростає передусім за рахунок збільшення середньої суми.
«Із початку повномасштабного вторгнення кількість вкладів у банках зросла на 17%, тоді як середній розмір — на 63%», — підрахували в НБУ.
Крім того, розмір гривневих депозитів збільшується значно швидше, ніж валютних. При цьому кошти населення в гривні нарощують банки всіх груп. Але, як зазначають в Нацбанку, «приватним банкам це вдається майже вдвічі швидше, ніж іноземним: річні темпи зростання становлять 24% та 15% відповідно».
Також, за підрахунками НБУ, з грудня 2020 року частка валютних зобов’язань зменшилася з 40% до 33%.
«У зобов’язаннях в іноземній валюті надалі домінують доларові, що становлять близько двох третин усіх коштів. Водночас постійно зростає частка євро — з 26% у грудні 2020 року до 33% у вересні 2025 року», — уточнюють в Нацбанку.
Наведені дані виглядають доволі оптимістично: населення багатшає, довіряє банківській системі та національній валюті. Але наведена статистика буде неповною, якщо не враховувати й інші дані.
По-перше, сам регулятор зазначає, що темпи зростання коштів клієнтів у банках знизилися.
«Кошти населення в усіх валютах за рік збільшилися на 15%, гривневі вклади зростали лише незначно швидше. Це найнижчі темпи припливів гривневих коштів до банків за період повномасштабної війни, і менші, ніж до 2022 року», — йдеться у Звіті про фінансову стабільність за грудень 2025 року.
По-друге, левова частка грошей населення стабільно залишається на карткових або поточних рахунках: на цю форму розміщення, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), за результатами листопада, припадає 70,4% всіх коштів населення у банках.
По-третє, як зазначає регулятор, «із часом частка більших вкладів зростає».
І таку тенденцію в НБУ пояснюють збереженням довіри до банків та зменшення тенденції до диверсифікації вкладень між банками. Натомість, якщо подивитися на статистику ФГВФО, вимальовується трохи інша картина.
Станом на 1 грудня 0,61% всіх вкладників контролювали 51,45% всіх грошей населення в банках. Саме ця мізерна частка вкладників володіє вкладами розміром понад 600 тис. грн. Натомість понад половини українських вкладників (57,77%) мають у банках заощадження у розмірі до 200 тис. грн. Але такі клієнти загалом володіють лише 27,22% всіх грошей фізосіб, розміщених у банках.
Крім того, сума грошей, яку контролюють найбагатші вкладники, тільки зростає: станом на грудень 2024 року ця частка складала 48,5% (плюс 3% за рік), при тому, що частка таких вкладників за рік змінилася несуттєво. Натомість загальна сума вкладів, яку контролюють власники найдрібніших вкладів (від 10 грн до 200 тис. грн), знизилася — з 29,55% на 1 грудня 2024 року до 27,22%.
Як за 2 тижні змінилися депозитні ставки для населення у невеликих банках
Міжнародний інвестиційний Банк підвищив відсотки за гривневими вкладами на 12 і 9 місяців на 0,05 в.п. — до 16,25% річних. Натомість відсотки за депозитами в гривні на 6 місяців зменшилися тут на 0,1 в.п. — до 15,25% річних.
Також банк переглянув свої ставки за депозитами в доларі: дохідність вкладів у цій валюті на 12 і 9 місяців зросла на 0,1 в.п. — до 2% річних.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперіс
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|16,90%
|-
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|16,50%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Бізбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,90%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|16,25%
|0,05%
|16,25%
|0,05%
|15,25%
|0,10%
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.12.2025−22.12.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Долар США
Програма БОНУС до депозитів
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:
Глобус, Кредитвест Банк, O.Bank.
Оберіть банк та отримайте бонус!
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|0,10%
|2,00%
|0,10%
|1,25%
|-
|0,80%
|-
|0,02%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.12.2025−22.12.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,02%
|-
|Піреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.12.2025−22.12.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Коментарі