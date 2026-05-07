7 травня 2026, 10:31

Папа Римський не пройшов банківський комплаєнс

Співробітниця техпідтримки одного з американських банків повісила слухавку у розмові з папою римським Левом XIV, коли він заявив їй, хто він є. Про це пише The New York Times із посиланням на священика з Іллінойсу Тома Маккарті, який багато років близько спілкується з папою.

Що пішло не так у розмові

Розмова, як розповів Маккарті, відбулася приблизно через два місяці після інтронізації Лева XIV. Папа зателефонував до американського банку, щоб повідомити його про зміну номера телефону та адреси. Він назвався своїм ім'ям — Роберт Превост.

Понтифік правильно відповів на контрольні питання, але співробітниця банку сказала йому, що цього недостатньо і він повинен особисто прийти у відділення банку в США.

«Я не можу цього зробити. Я ж відповів на всі контрольні питання», — сказав він.

Папа спробував пояснити, чому не може прийти до відділення. «Це мало б значення, якби я сказав, що я папа Лев?» — спитав він.

Співробітниця банку повісила слухавку. Чим це все закінчилося — і чи зміг тато віддалено змінити контактні дані — неясно.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 4

Андрій Сакієнко
7 травня 2026, 11:01
«…Чим це все закінчилося — і чи зміг тато віддалено змінити контактні дані — неясно.»
шановний авторе, перечитуйте те що проганяєте через Google перекладач, тим більше коли перекладаєте з російської мови!
Disorder
7 травня 2026, 11:14
True
Oleksii Ch
7 травня 2026, 11:15
Чекаємо, поки «папа» напише банку поганий відгук та поставить одиницю, як роблять наші миколи-схематозники, коли потраплять під фінмон =)
youknow
7 травня 2026, 11:48
А що воно думало що є особливе…аі так, вибачте. звичайно думало не тільки воно)) ще і багато «пересічних» людей на планеті))
