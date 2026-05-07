Папа Римський не пройшов банківський комплаєнс

Співробітниця техпідтримки одного з американських банків повісила слухавку у розмові з папою римським Левом XIV, коли він заявив їй, хто він є. Про це пише The New York Times із посиланням на священика з Іллінойсу Тома Маккарті, який багато років близько спілкується з папою.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пішло не так у розмові

Розмова, як розповів Маккарті, відбулася приблизно через два місяці після інтронізації Лева XIV. Папа зателефонував до американського банку, щоб повідомити його про зміну номера телефону та адреси. Він назвався своїм ім'ям — Роберт Превост.

Понтифік правильно відповів на контрольні питання, але співробітниця банку сказала йому, що цього недостатньо і він повинен особисто прийти у відділення банку в США.

«Я не можу цього зробити. Я ж відповів на всі контрольні питання», — сказав він.

Папа спробував пояснити, чому не може прийти до відділення. «Це мало б значення, якби я сказав, що я папа Лев?» — спитав він.

Співробітниця банку повісила слухавку. Чим це все закінчилося — і чи зміг тато віддалено змінити контактні дані — неясно.