Валютний ринок поступово відновлює масштаби, як це впливатиме на курс

З початку року гривня дешевшає як до долара , так і до євро . На перший погляд, падіння національної валюти прискорюється, та як воно насправді співвідноситься з тенденціями попередніх років та що відбувається на валютному ринку, розповів екс-голова Ради НБУ Богдан Данилишин .

Накопичення значного обсягу міжнародних резервів та відносна стабільність валютного ринку дали змогу Національному банку ще понад два роки тому — з 3 жовтня 2023 року — перейти від режиму жорсткої фіксації курсу до керованої курсової гнучкості. Цей крок став важливим елементом адаптації валютної політики до умов війни та поступового відновлення економіки.

Лише за останній місяць девальвація гривні склала 2,2%, попри збереження значних обсягів операцій на безготівковому валютному ринку та активні інтервенції НБУ — у середньому близько $0,8 млрд щотижня.

До євро за місяць гривня девальвувала на 2,4%.

Для порівняння:

2025 рік: гривня до долара США майже не змінилася (-0,8%), тоді як до євро девальвувала на 13,5%;

2024 рік: девальвація до долара — 10,7%, до євро — 4,1%;

2023 рік: відповідно 3,9% та 8,4%.

Ці цифри демонструють, що нинішні курсові коливання залишаються помірними в історичному та кризовому контексті.

Готівковий ринок: реакція на міжбанк

На готівковому сегменті валютного ринку спостерігаються ринкові коливання, зумовлені передусім ситуативними чинниками. Готівковий ринок оперативно реагує на динаміку міжбанку, де ключовим фактором впливу на курс і надалі залишаються інтервенції НБУ.

Станом на 20 січня 2026 року, порівняно з 19 грудня 2025 року:

готівкова гривня до долара США девальвувала на 2,5%;

порівняно з кінцем 2025 року — також на 2,5%.

Грудень 2025-го: сезонне розширення валютного ринку

Грудень 2025 року став періодом помітного пожвавлення валютного ринку — що є типовим для кінця року. Загальний обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою між банками (включно з НБУ) сягнув $8,8 млрд.

Це на 36,9% більше, ніж у листопаді і на 10% більше, ніж у грудні 2024 року.

Загалом за підсумками 2025 року обсяг валютного ринку становив $77,2 млрд, що суттєво перевищує результат 2024 року ($64,6 млрд). Водночас ринок усе ще не відновився до довоєнного рівня — у 2021 році він становив $122,6 млрд

Роль НБУ: стабільність через інтервенції

В умовах розширення ринку Нацбанк для підтримання курсової стабільності істотно наростив продаж валюти з резервів. У грудні 2025 року сальдо валютних інтервенцій становило $4,5 млрд, що у 1,5 раза більше, ніж місяцем раніше.

Готівковий сегмент: попит і пропозиція

Пожвавлення спостерігалося і на готівковому ринку:

загальний обсяг операцій — $3,7 млрд (хоча це на 1,5% менше, ніж у грудні 2024 року);

попит на готівкову валюту зріс до $2,2 млрд;

пропозиція — до $1,5 млрд.

У результаті чиста купівля готівкової валюти залишилася практично незмінною — близько $0,7 млрд.

Поточна динаміка валютного ринку свідчить про поступове відновлення його масштабів і водночас про збереження ключової ролі НБУ як регулятора за рахунок резервів та зовнішньої допомоги. Керована курсова гнучкість умовно в короткостроковому періоді дозволяє пом’якшувати зовнішні та сезонні шоки, але потребує значних резервів і активних інтервенцій. Саме баланс між ринковими механізмами та регуляторною присутністю залишається визначальним для курсової стабільності у 2026 році.