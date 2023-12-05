В українців на рахунках зберігся 141 млн грн у рублях: як їх можна обміняти

До 31 грудня 2024 року українським банкам дозволено провести для своїх клієнтів — компаній та фізосіб — продаж/обмін наявних у них російських та білоруських рублів у безготівковій формі. Але це дозволяється робити тільки через ті банки рф та Білорусі, які не включені до списків санкцій. Кожен клієнт може провести такий обмін лише один раз після подання до банку відповідної заяви.

Можливість обміну російської та білоруської валюти клієнтами українських банків зафіксована у новому законопроєкті № 9422, який зараз очікує на підпис Президента. Він анонсувався як кредитний, з прицілом на регулювання споживчих позик. Однак, під час підготовки документа Нацбанк включив до нього і низку «непрофільних» нововведень. Розкид тем — від банківського нагляду до вузькопрофільного страхування. Також, під час розгляду, з голосу до документу додали нові правила поводження з російськими та білоруськими рублями.

Таким чином, українці отримали шанс позбутися рублів, операції з якими було заборонено в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення (військовою постановою НБУ № 18).

Скільки рублів в українців

«Мінфін» надіслав до Національного банку запит, щоб з'ясувати поточну ситуацію з використанням рублів в Україні. НБУ надав останні дані щодо безготівкових залишків на рахунках на 22 листопада 2023 року у перерахунку на гривню:

російські рублі : юрособи — еквівалент 1 742 млн грн, фізособи — 141 млн грн;

: юрособи — еквівалент 1 742 млн грн, фізособи — 141 млн грн; білоруські рублі: юрособи — еквівалент 2 млн грн, фізособи — 55 грн.

За динамікою зрозуміло, що наш бізнес перед великою війною скорочував свої вкладення у рублі, а ось населення їх трохи збільшило.

На початок 2022 року Нацбанк зафіксував такі залишки на рахунках:

російські рублі : юрособи — еквівалент 1 854 млн грн, фізособи — 130 млн грн;

: юрособи — еквівалент 1 854 млн грн, фізособи — 130 млн грн; білоруські рублі: юрособи — еквівалент 1 млн грн, фізособи — 45 грн.

За рік до цього російської безготівки в Україні було ще більше — дані на початок 2021-го:

російські рублі : юрособи — еквівалент 2 440 млн грн, фізособи — 149 млн грн;

: юрособи — еквівалент 2 440 млн грн, фізособи — 149 млн грн; білоруські рублі: юрособи — еквівалент 3 млн грн, фізособи — 5 грн.

Що буде з рублевою готівкою

Точної інформації про обсяги готівкового рубля на руках у громадян України немає. Однак, у банках пояснили, що, згідно із законопроєктом № 9422, ані люди, ані бізнес не зможуть внести цю готівку на рахунок для подальшого безготівкового обміну.

«Постанова НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем. А внесення на рахунок — це операція. Законом № 9422 робиться один виняток — щодо безготівкового валютообміну для цих двох валют. І тільки. Це означає, що дозволяється лише безготівковий валютообмін коштів, які вже є на рахунках, і додатково внести готівку на них не вийде», — пояснив «Мінфіну» ситуацію фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Тож на практиці обміну підлягатиме рублевий еквівалент 1,9 млрд грн. Однак, поки що невідомо, які з українських банків зможуть (захочуть) його зробити, адже відомо, що багато наших структур закрили свої коррахунки в рф та Білорусі.

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Чому у підприємств та громадян збереглися рублеві рахунки

«Пік використання російських рублів у зовнішньоторговельних розрахунках припав на 2010−2013 роки. Така динаміка пояснюється, насамперед, суттєвим нарощуванням обсягів двосторонньої торгівлі: тоді частка росії у зовнішньоторговельному обороті України зросла до близько 30%.

Зростання обсягів торгівлі між Україною та рф визначалося подорожчанням на світових товарних ринках сировини, яка домінувала у структурі двосторонньої торгівлі. Крім того, в контексті проросійської позиції тодішнє керівництво України розглядало рф, як стратегічного партнера, і де-факто проводило політику зближення з росією, незважаючи на декларативне збереження курсу на євроінтеграцію", — йдеться в офіційному роз'ясненні Нацбанку для «Мінфіну»

Частка російського рубля в операціях в Україні з іноземною валютою у 2009—2022 рр., % від загального обсягу

Дані: Нацбанк

У Національному банку дали декілька пояснень зростання частки рубля в експорті/імпорті товарів та послуг:

Активний відпочинок росіян у Криму та інших українських курортах на Чорному та Азовському морях. Нарощування поставок до рф продукції металургії, важкого машинобудування, електрообладнання та промислового обладнання. Через високу взаємну залежність українських та російських підприємств в окремих секторах на той час частину експортних контрактів, ймовірно, було укладено в рублях із метою зниження подальших транзакційних витрат при закупівлях російських комплектуючих. Зростання цін на ключові товари українського експорту, зокрема, продукцію ГМК. Частковий перехід на оплату російського газу у рублях наприкінці 2011 року. Одночасно умови контракту на постачання та транзит газу, укладеного у 2009, передбачали зростання ціни на паливо та були дуже невигідними для України. Поглиблення комерційного співробітництва між українськими та російськими підприємствами з можливим переходом на оплату частини імпортних постачань у рублях. Активізації трудової міграції українців у рф та обліку в імпорті послуг за статтею «Подорожі» їх витрат та податків, сплачених у країні перебування.

«Активна трудова міграція українців у росії та збільшення обсягів грошових переказів від них були серед основних факторів активізації операцій з готівковою валютою», — наголосили в НБУ.

Структура трудової міграції за країнами, %

«Відображаючи російський інтерес до України, протягом 2010−2013 років зростала й частка прямих іноземних інвестицій з росії, хоча, загалом, обсяг накопичених ПІІ від рф залишався низьким. Левова частка накопичених ПІІ з країни-агресора припадала на банківський сектор.

Пікові значення були зафіксовані у 2013 році, коли залишки ПІІ рф досягли приблизно $3,5 млрд, або 6,6% загального обсягу прямих інвестицій. Однак, після 2014 року ПІІ почали стрімко скорочуватися, а після повномасштабного вторгнення рф у 2022 році як загальні залишки ПІІ, так і їх залишки в банківському секторі знизилися майже до нуля, зокрема, після ліквідації двох банків із російським капіталом", — пояснюється в інформації Нацбанку для «Мінфіну».

Залишки прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну, акціонерний капітал, млрд дол.

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Чому після нашої перемоги рублів може побільшати

У Нацбанку розуміють, що після перемоги України у війні з рф та повернення окупованих регіонів до нашої країни також потече рублева маса. Її обсяг і значущість поки що складно оцінити, так само, як вплив на нашу інфляцію та курсову стабільність гривні. Проте, чиновники тримають цей ризик у голові. Вирішення цієї проблеми обіцяють надати пізніше.

«Відповідні ризики належать, передусім, до деокупації території України, яка тривалий час перебувала під окупацією. Адже громадяни, які мешкають на цих територіях, для виживання змушені були використовувати рублі. Водночас, після деокупації територій рублева готівка може «политися» на український ринок лише за однієї умови — відсутність регулювання НБУ.

Втім, Національний банк вже розробляє необхідні рішення, зокрема, вивчаючи міжнародний досвід, щоб уникнути можливих ризиків як для фінансової системи, так і для громадян на окупованих територіях. Зараз у нас немає можливості анонсувати конкретні рішення НБУ, адже поки що це лише напрацювання", — йдеться в ексклюзивному коментарі регулятора.

Наразі українські банки не проводять операцій з готівковими рублями, а безготівковий обмін зможуть провести лише після набрання чинності вищезазначеного закону.

Список інших «непрофільних» змін до законопроєкту № 9422: