Післясмак Грендандії: як геополітика вплине на курс гривні у вихідні

Цей тиждень був досить стресовим для всіх українських учасників валютного міжбанку і для міжнародного фінансового ринку. Форум у Давосі викрив як нові серйозні проблеми у відносинах між США та їх союзниками по НАТО, так і незакриті старі питання. Все це тисне на всіх світових учасників валютного ринку, ну, а відгомони того, що відбувається, спостерігаються і в Україні. Яким на цьому тлі буде курс валют на вихідних, розповідає «Мінфін».

Черговим каменем спотикання у відносинах між США і Європою стала як історія з ініціативою Дональда Трампа щодо створення Ради миру, так і різке загострення погроз американського президента щодо Гренландії. Керівники багатьох країн від Канади до Євросоюзу відверто говорили про перехід світової історії від верховенства права до верховенства сили.

І хоча, в кінцевому підсумку, американський президент пообіцяв не застосовувати силу в Гренландії і поки скасував введення з лютого 10% мит на товари країн, що підтримують Данію і Гренландію, — особливої довіри між ЄС і США це не додало, що добре видно по поведінці ринку золота.

У ситуації, коли валюти стають елементом геополітичної боротьби і зброєю — це ще більше дестабілізує світові ринки і працює проти довіри до долара США.

Інвестори виходять з доларових активів у такі більш «тихі та надійні гавані», як золото, частково в євро та швейцарські франки, а також в інші валюти країн, де економіка є більш прогнозованою.

Графік золота

Графік євро/долар

Графік швейцарського франка до долара США

Для України це в будь-якому випадку погано, оскільки вона отримує ослаблених розбратами союзників, які не можуть розібратися між собою. А нашій країні фінансова і військова підтримка від усіх союзників потрібна тут і зараз.

У підсумку, незважаючи на всі геополітичні цунамі і не дуже позитивні для України результати Форуму в Давосі —- гривня досить стійко протрималася цього тижня на валютному ринку і навіть зміцнилася відносно долара.

Постаралися для цього як Нацбанк, який періодично закривав великих покупців американської валюти, так і деякі клієнти-експортери, яким потрібна була гривня для розрахунків з бюджетом і фінансування своїх поточних виробничих витрат.

Періодично «світилися» з продажами валюти великі аграрії, які вже починають підготовку до нового сільськогосподарського сезону. А серед покупців виділялися держкомпанії, які забезпечували в терміновому порядку закупівлю електроенергії та палива за кордоном, а також оборонні закупівлі.

В результаті, за період з 19 по 23 січня 2026 року, незважаючи на нервозність на світових ринках і збереження девальваційних настроїв серед учасників українського міжбанку, курс продажу долара США на торгах знизився на 20,5 копійок зі стартових котирувань понеділка 43,31/43,36 до 43,125/43,155 гривень до кінця п'ятничної сесії. А на готівковому ринку ввечері 23 січня долар продавався по 43,55 — 43,65 грн.

Графік долар США (міжбанк) за тиждень

А ось курс безготівкового євро за цей тиждень зріс майже на 28 копійок — зі стартових рівнів понеділка 50,3651/50,4060 гривень до 50,6589/50,6855 гривень до вечора 23 січня. У цьому заслуга більше зовнішніх факторів, оскільки на всіх геополітичних «стресах» Давосу євро пристойно подорожчав відносно долара, що призводило до автоматичного зростання котирувань євровалюти відносно гривні через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня. При цьому на українському готівковому ринку ввечері в п'ятницю євро валюту в обмінниках продавали по 50,95−51,15 грн.

Графік євро (міжбанк) за тиждень

Судячи з поведінки українського валютного ринку в ці четвер-п'ятницю, поки ніхто на нашому ринку не чекає особливого прориву в наближенні миру і від переговорів України, США і РФ в Ер-Ріяді.

У подібній ситуації загальної невизначеності як на світовому ринку, так і в українських реаліях війни та блекауту — власникам обмінників немає сенсу звужувати спреди між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро. А також і особливо «рухатися» в бік зниження курсів продажу цих валют у своїх пунктах обміну.

Тому цими вихідними більшість обмінників працюватиме зі спредом по долару в межах до 20−40 копійок, а по євро — в межах до 20−60 копійок. При цьому, оптові обмінники вже звично збережуть свій спред по цих валютах в межах 15−20 копійок. Але при цьому, при найменших змінах на світових фінансових ринках або нових геополітичних ризиках — фінансисти будуть оперативно змінювати свої цінники в залежності від ситуації протягом обох вихідних днів.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 24−25 січня

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній і відділень банків, що працюють у суботу та неділю, буде знаходитися в межах коридору: прийом від 42,80 до 43,20 грн і продаж від 43,30 до 43,65 гривень.

А курс готівкового євро в ці вихідні буде в межах коридору: прийом від 50,30 до 50,60 гривень і продаж від 50,80 до 51,15 грн.

Ці вихідні через великий розкид котирувань купівлі та продажу як долара, так і євро в різних мережах обмінних пунктів — обидві валюти будуть інструментом для спекуляцій на готівковому ринку. Крім цього, при низькому рівні конкуренції між обмінниками в тому чи іншому регіоні України цінники купівлі/продажу долара і євро можуть відрізнятися ще на 5−10 копійок від зазначених вище.