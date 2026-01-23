Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
23 січня 2026, 19:17

Післясмак Грендандії: як геополітика вплине на курс гривні у вихідні

Цей тиждень був досить стресовим для всіх українських учасників валютного міжбанку і для міжнародного фінансового ринку. Форум у Давосі викрив як нові серйозні проблеми у відносинах між США та їх союзниками по НАТО, так і незакриті старі питання. Все це тисне на всіх світових учасників валютного ринку, ну, а відгомони того, що відбувається, спостерігаються і в Україні. Яким на цьому тлі буде курс валют на вихідних, розповідає «Мінфін».

Цей тиждень був досить стресовим для всіх українських учасників валютного міжбанку і для міжнародного фінансового ринку.

Черговим каменем спотикання у відносинах між США і Європою стала як історія з ініціативою Дональда Трампа щодо створення Ради миру, так і різке загострення погроз американського президента щодо Гренландії. Керівники багатьох країн від Канади до Євросоюзу відверто говорили про перехід світової історії від верховенства права до верховенства сили.

І хоча, в кінцевому підсумку, американський президент пообіцяв не застосовувати силу в Гренландії і поки скасував введення з лютого 10% мит на товари країн, що підтримують Данію і Гренландію, — особливої довіри між ЄС і США це не додало, що добре видно по поведінці ринку золота.

У ситуації, коли валюти стають елементом геополітичної боротьби і зброєю — це ще більше дестабілізує світові ринки і працює проти довіри до долара США.

Інвестори виходять з доларових активів у такі більш «тихі та надійні гавані», як золото, частково в євро та швейцарські франки, а також в інші валюти країн, де економіка є більш прогнозованою.

Графік золота

Графік євро/долар

Графік швейцарського франка до долара США

Для України це в будь-якому випадку погано, оскільки вона отримує ослаблених розбратами союзників, які не можуть розібратися між собою. А нашій країні фінансова і військова підтримка від усіх союзників потрібна тут і зараз.

У підсумку, незважаючи на всі геополітичні цунамі і не дуже позитивні для України результати Форуму в Давосі —- гривня досить стійко протрималася цього тижня на валютному ринку і навіть зміцнилася відносно долара.

Постаралися для цього як Нацбанк, який періодично закривав великих покупців американської валюти, так і деякі клієнти-експортери, яким потрібна була гривня для розрахунків з бюджетом і фінансування своїх поточних виробничих витрат.

Періодично «світилися» з продажами валюти великі аграрії, які вже починають підготовку до нового сільськогосподарського сезону. А серед покупців виділялися держкомпанії, які забезпечували в терміновому порядку закупівлю електроенергії та палива за кордоном, а також оборонні закупівлі.

В результаті, за період з 19 по 23 січня 2026 року, незважаючи на нервозність на світових ринках і збереження девальваційних настроїв серед учасників українського міжбанку, курс продажу долара США на торгах знизився на 20,5 копійок зі стартових котирувань понеділка 43,31/43,36 до 43,125/43,155 гривень до кінця п'ятничної сесії. А на готівковому ринку ввечері 23 січня долар продавався по 43,55 — 43,65 грн.

Графік долар США (міжбанк) за тиждень

А ось курс безготівкового євро за цей тиждень зріс майже на 28 копійок — зі стартових рівнів понеділка 50,3651/50,4060 гривень до 50,6589/50,6855 гривень до вечора 23 січня. У цьому заслуга більше зовнішніх факторів, оскільки на всіх геополітичних «стресах» Давосу євро пристойно подорожчав відносно долара, що призводило до автоматичного зростання котирувань євровалюти відносно гривні через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня. При цьому на українському готівковому ринку ввечері в п'ятницю євро валюту в обмінниках продавали по 50,95−51,15 грн.

Графік євро (міжбанк) за тиждень

Судячи з поведінки українського валютного ринку в ці четвер-п'ятницю, поки ніхто на нашому ринку не чекає особливого прориву в наближенні миру і від переговорів України, США і РФ в Ер-Ріяді.

У подібній ситуації загальної невизначеності як на світовому ринку, так і в українських реаліях війни та блекауту — власникам обмінників немає сенсу звужувати спреди між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро. А також і особливо «рухатися» в бік зниження курсів продажу цих валют у своїх пунктах обміну.

Тому цими вихідними більшість обмінників працюватиме зі спредом по долару в межах до 20−40 копійок, а по євро — в межах до 20−60 копійок. При цьому, оптові обмінники вже звично збережуть свій спред по цих валютах в межах 15−20 копійок. Але при цьому, при найменших змінах на світових фінансових ринках або нових геополітичних ризиках — фінансисти будуть оперативно змінювати свої цінники в залежності від ситуації протягом обох вихідних днів.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 24−25 січня

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній і відділень банків, що працюють у суботу та неділю, буде знаходитися в межах коридору: прийом від 42,80 до 43,20 грн і продаж від 43,30 до 43,65 гривень.

А курс готівкового євро в ці вихідні буде в межах коридору: прийом від 50,30 до 50,60 гривень і продаж від 50,80 до 51,15 грн.

Ці вихідні через великий розкид котирувань купівлі та продажу як долара, так і євро в різних мережах обмінних пунктів — обидві валюти будуть інструментом для спекуляцій на готівковому ринку. Крім цього, при низькому рівні конкуренції між обмінниками в тому чи іншому регіоні України цінники купівлі/продажу долара і євро можуть відрізнятися ще на 5−10 копійок від зазначених вище.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
