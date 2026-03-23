Чому зростає попит на валюту і до яких меж може зрости курс долара та євро

Після оголошення рішень ФРС США, ЄЦБ та нашого Нацбанку щодо ключових ставок, здавалося б, особливих фінансових інтриг у березні вже не буде. Усі три регулятори зберегли свої ставки на поточному рівні. Причина — зростання ризиків прискорення інфляції в США, Євросоюзі та Україні через подорожчання нафти з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Але сказати, що ринки заспокоїлися, було б очевидним перебільшенням. Геополітика продовжує рвати шаблони поведінки всіх ринків і «додавати сивини» інвесторам.

Насамперед серйозно лихоманить фондовий ринок. Зростання цін на нафту б'є по фінансових показниках найбільших світових компаній: американських — із індексу S&P 500, європейських — зі STOXX Europe 600, S&P Europe 350, EURO STOXX 50, та британських — із FTSE 100.

На геополітичних, військових та енергетичних новинах ці індекси продовжать лихоманити, що серйозно позначиться і на поведінці пари євро/долар у світі, а отже, і на поведінці курсу євро в Україні.

Графік пари євро/долар

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку в період із 23 до 27 березня перебуватиме в межах від 1,138 до 1,169 долара. Я, як і раніше, зберігаю свою рекомендацію: якщо курс євро опуститься нижче рівня 1,13 долара і пройде відповідна корекція курсу євро щодо гривні на нашому валютному ринку, купувати євро, що подешевшало.

Очевидно, не буде цього тижня і зниження напруженості на Близькому Сході, куди США поступово стягує додаткові війська. Паралельно Штати також нагнітають конфлікт із Кубою. Непроста політична ситуація і навколо дій Угорщини щодо блокування коштів Євросоюзу для України. Робота місії МВФ — окрема історія: представники Фонду висувають жорсткі вимоги до нашої країни щодо прийняття непопулярних податкових законів, а парламент їх вочевидь саботує.

З одного боку, в такій складній ситуації перед Нацбанком стоїть нелегке завдання — максимально згладжувати курсові стрибки за доларом та опосередковано за євро на внутрішньому ринку, щоб стримувати інфляційні виклики. Це вимагає практично щоденних інтервенцій із продажу долара на міжбанку, а отже, «тисне» на золотовалютні резерви.

Динаміка міжнародних резервів

З іншого боку, у бюджеті закладено середньорічний курс долара в межах 45,7 грн/$ та середньорічний курс євровалюти на рівні 49,4 грн за євро. І хоча НБУ не відповідає за курс, але в умовах війни Нацбанк змушений враховувати закладені до бюджету показники. Тим паче, поки що, з різних причин, «буксує» міжнародна допомога.

Тому ситуативний нещодавній зліт котирувань як за доларом, так періодично і за євро грає на користь бюджету. Причому поки що курс залишається у фарватері закладених до бюджету-2026 параметрів.

Таким чином, дуже вже «затискати» курс долара і опосередковано євро Нацбанк теж не може. По-перше, це «б'є» по надходженнях до бюджету від податків і зборів, прив'язаних до курсу, а по-друге, доки підвисло питання про виділення Україні кредиту на 90 млрд євро від ЄС, сильно знижувати резерви Нацбанк побоюється.

І оскільки МВФ також жорстко ставить свої умови для подальшої співпраці за програмою на $8,1 млрд, а депутати не поспішають приймати відповідні поправки до законодавства, заручником ситуації залишається не лише бюджет України, а й НБУ, якому треба планувати обсяги ЗВР, забезпечувати цінову стабільність та тримати під контролем валютний ринок.

І хоча резервів у межах $54,8 млрд цілком достатньо для повного контролю за міжбанком із його щоденними обсягами в межах до $250 млн — 400 млн, стратегічно Нацбанк намагатиметься все ж таки заощаджувати резерви.

Безготівковий валютний ринок

Але попит на валюту залишається високим. А отже, щоб витрачати менше резервів, Нацбанку потрібно максимально стимулювати експортерів із продажем валюти, що неможливо без певної девальвації гривні.

Адже зараз експортери — це переважно аграрії, які вже відчувають на собі негативний вплив зростання цін на бензин, дизпаливо та мінеральні добрива перед весняною посівною. Їм для фінансування своїх витрат потрібно дедалі більше гривні, і продавати за таких умов валюту «дешево» вони не готові.

А імпортерам бензину та дизпалива вона конче потрібна, оскільки світові ринки за нафтою поки що лихоманить, і покупці енергоресурсів зараз точно поспішають підстрахуватися та затаритися максимально нафтопродуктами. Ці імпортери своїм попитом на валюту тиснуть на курс міжбанку.

Тому, щоб стримувати ціновий шок усередині країни, Нацбанк змушений активно проводити інтервенції. За моїми розрахунками, з 23 до 27 березня НБУ витратить на підтримку гривні на міжбанку не менше ніж $950 млн — 1 400 млн.

Крім того, 23−24 березня (понеділок-вівторок) частина клієнтів продовжуватимуть гасити свої борги перед бюджетом.

Нагадаю, що термін сплати податків закінчується зазвичай 20 числа, а після цієї дати вже нараховується пеня. Тому 23−24 березня продаж валюти з боку таких клієнтів, що проштрафилися, дещо зросте, оскільки їм важливіше закрити «лічильник» податкової, ніж зберегти валюту на рахунках. Ці розпродажі валюти дещо підстрахують гривню на міжбанку, але основним продавцем долара на торгах увесь цей тиждень все ж таки залишиться НБУ.

На ринку золота несподіваний поворот, як для захисного активу. На тлі зростання світових глобальних ризиків золото ситуативно просіло, хоча мало б зростати.

Динаміка цін на золото

Причина нестандартна. Окрім звичайної корекції (будь-який актив не може весь час тільки зростати), нині через війну на Близькому Сході та обстріли Іраном своїх сусідів частина арабських країн, які традиційно тримають значні обсяги своєї ліквідності в золоті, зараз оперативно закуповують озброєння, засоби ППО, а також змушені покривати відпливи капіталу.

Це потребує величезних фінансових ресурсів як від урядів цих країн, так і від приватних інвестиційних фондів. Вони продають частину свого золотого запасу, що ситуативно збиває ціни на золото.

За моїм прогнозом, бенефіціарами у цій ситуації стануть Китай та Швейцарія. Китай витримає паузу, щоб закріпити тренд на зниження цінників золота, а потім почне його без зайвого галасу скуповувати до своїх резервів. Це, зі свого боку, утримає ціну золота від подальшого ситуативного просідання, а потім на геополітичних ризиках воно знову почне зростати. Швейцарія стане однією з головних «гаваней» виведених зараз «близькосхідних» грошей інвесторів, оскільки саме до її банків зараз ллється цей фінансовий дощ у вигляді фізичних грошей клієнтів та золота.

Мій прогноз щодо золота цього тижня за збереження поточної інтенсивності війни на Близькому Сході — це коридор від $4 150 до $4 900 за унцію. Причому цього тижня щоденна волатильність перебуватиме в межах $65−110 за день.

Якщо ж США та Ізраїль розпочнуть наземну операцію безпосередньо в Ірані, цінники за золотом швидко злетять до рівнів близько $4 950−5 350 за унцію. Потім, після корекції та «перетравлювання» інвесторами нових шоків, за моїм прогнозом, цінники зупиняться в межах $4 780−5 150 за унцію.

Серед суто українських чинників (окрім війни), які впливають на поведінку курсу та настрої гравців нашого валютного ринку, я додатково виділив би цього тижня:

Наближення завершення місяця та 1 кварталу 2026 року. Це традиційно збільшує активність усіх клієнтів на міжбанку та додасть статистики торгів вже з другої половини цього тижня. За моїм прогнозом, цього тижня щоденний обсяг операцій на міжбанку, зареєстрованих за системою Блумберг, перебуватиме в межах від $280 млн до $400 млн.

Активне скуповування громадянами валюти на свої картки і на готівковому ринку, що триває. Денне перевищення сум купованої фізособами валюти над обсягами її здачі становитиме, за моїми розрахунками, від $41 млн до $86 млн. Для закриття цих потреб клієнтів банкам доведеться виходити на міжбанк із купівлею валюти на свою валютну позицію. За моїми розрахунками, це додасть попиту на торгах за доларом та євро за тиждень у межах еквівалента від $95 млн — $170 млн.

Ситуація на валютному ринку як у світі, так і в Україні залишиться складною, але контрольованою Нацбанком.

Прогноз курсу долара та євро на 23−27 березня

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,138 до 1,169 долара і при розрахунковому коридорі з котирувань безготівкового долара на торгах у межах від 43,30 до 44,00 гривень, курс євро на міжбанку теоретично може перебувати в межах від щонайменше 49,27 гривень до щонайбільше 51,44 гривень.

Але за рахунок продовження активних інтервенцій НБУ для максимального згладжування курсових коливань, за моїм прогнозом, діючий коридор із безготівкового євро перебуватиме в межах від 50,05 до 50,95 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній і більшість банків цього тижня через підвищені валютні ризики пропрацюють з розширеним спредом за доларом у межах до 20−40 копійок і за євро - в межах до 20−50 копійок. Особливо «жадібні» мережі обмінників продовжать виставляти спред між купівлею та продажем долара та євро в межах до 1 гривні.

Курс купівлі та продажу готівкового долара цього тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 43,10 до 44,30 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 43,15 до 44,25 гривень.

Курс готівкової євровалюти в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,00 до 51,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 50,05 до 51,45 гривень.

За рахунок суттєвого розкиду цінників купівлі та продажу як за доларом, так і за євро в різних мережах обмінних пунктів, та поступового розширення розриву між готівковим та безготівковим курсами цей тиждень характеризуватиметься зростанням спекулятивних операцій на готівковому ринку. Основною валютою для спекуляцій буде євро.