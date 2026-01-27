Multi від Мінфін
27 січня 2026, 18:00

Як насправді працює стратегія «Продавай долар»

Зараз у фінансових колах багато говорять про стратегію «продавай долар». Економісти часто люблять ускладнювати тему міжнародних фінансів, але насправді все простіше: світовій системі не обов'язково переганяти трильйони з рахунку на рахунок, щоб змінити баланс. Достатньо того, щоб змінилися ціни на активи, пише на Substack експерт BondEconomics Браян Романчук.

Зараз у фінансових колах багато говорять про стратегію «продавай долар».

Чому ми помиляємося, коли чекаємо на паніку

Ми часто судимо про ринки за прикладом країн, що розвиваються, де фінансова система слабка. Якщо там кілька багатіїв вирішать вивести гроші — стається катастрофа. Але на розвинених ринках активами керують професіонали. Вони прив’язані до своїх довгострокових зобов’язань, тому не біжать з натовпом, а часто діють навпаки, заспокоюючи ринок.

Уявіть, що ви іноземний інвестор і 30% ваших грошей вкладено в активи США. Ви вирішили, що політика Білого дому стала надто непередбачуваною, і хочете зменшити частку долара до 25%.

У вас є два шляхи:

  • Складний: Продати частину акцій чи облігацій і вивести ці 5% з Америки.
  • Простий: Просто дочекатися ранку, коли через падіння курсу долара або цін на американські акції ваш портфель сам собою «схудне» на ці ж 5%.

Оскільки акції дуже волатильні (їхня ціна постійно стрибає), ринок може провести таке «ребалансування» миттєво. На ринку облігацій це складніше, але більшість іноземних фондів і так тримають там гроші на короткий термін.

Ринки — це як кінотеатри. Там весело, поки хтось не крикне «Пожежа!». В такий момент виявляється, що двері надто вузькі, щоб усі охочі могли вийти одночасно. Тому ціна просто обвалюється, і ви «виходите» з долара через втрату його вартості, а не через фізичний продаж.

Долар не замінять, він просто стиснеться

Багато хто каже, що долар не втратить статус «головної валюти», бо інші ринки (євро чи юаня) занадто малі. Це правда, але долару і не потрібна заміна. Його частка може впасти просто тому, що обсяг торгівлі з США зменшиться, а інші валюти заповнять простір, що звільнився.

Для місцевих інвесторів (наприклад, у Канаді чи Австралії) власні ринки завжди будуть «достатньо великими». Їм не обов'язково потрібна Америка, щоб зберігати свої капітали.

Японський фактор

Єдина група великих гравців, які реально можуть «піти» з американського ринку — це японці. Раніше вони купували облігації США, бо в Японії відсоткові ставки були майже нульовими. Тепер ставки в Японії зросли, і сенсу тримати гроші за кордоном менше. Але вони теж не хочуть знищувати власні прибутки панікою, тому виходитимуть спокійно і поступово.

Чи чекати на масову втечу капіталу?

Щоб капітал масово хлинув зі США, країна має почати продавати за кордон більше товарів, ніж купувати (мати торговий профіцит).

Поки США купують у світу більше, ніж продають (торговий дефіцит), вони фактично викидають долари на світовий ринок. Ці долари мають кудись повертатися — і вони повертаються в американські активи (акції та облігації). Отже, поки американці купують імпортні товари, чистий приплив грошей в доларові активи триватиме.

Коментувати

Коментарі - 1

+
0
yago
yago
27 січня 2026, 19:02
#
Развитые страны, развитые страны.
Сколько денег у Илона на счетах и как он может их вывести? Вот и вся разница
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
