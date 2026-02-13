Курс долара та євро у День закоханих: чого чекати українцям від цінників обмінників

Цей тиждень на валютному ринку України минув із незначними втратами для гривні. Зі стартових котирувань понеділка, 9 лютого, 42,82/42,86 долар до вечора п'ятниці, 13 лютого, додав при продажі близько 24 копійок і котирувався в межах рівня 43,07/43,10 гривень.

В обмінниках фінкомпаній в останній робочий день цього тижня американська валюта продавалася за 43,15−43,40 гривень.

Долар США (міжбанк)

Здала свої позиції гривня і щодо євро. Євровалюта під час продажу з 9 до 13 лютого зросла на міжбанку на 31 копійку — зі стартових рівнів понеділка 50,7716/50,8019 до 51,0939/51,1122 гривень до кінця п'ятничних торгів. На готівковому ринку ввечері 13 лютого євро продавався за 51,30−51,65 гривень.

Євро (міжбанк)

Тенденція перевищення обсягів купівлі валюти українцями над обсягами її продажу зберігається. Але важливо, що жодного ажіотажу на готівковому ринку немає. Тобто ринок повністю дає раду забезпеченню громадян валютою у необхідних обсягах.

Загалом із 9 до 13 лютого різниця між щоденними обсягами перевищення купованої валюти населенням та обсягами її здачі не перевищувала $22 млн — 40 млн. Це не критичні суми для ринку, який у пікові дні попередніх ажіотажів 2022—2024 років іноді «перетравлював» перевищення і до $100 млн.

Цей тиждень на світовому та вітчизняному валютному ринку минув без особливих сюрпризів. І це умовний, але все ж таки позитив після всіх періодів нещодавніх ралі.

Котирування пари євро/долар, попри певні формальні стрибки, зрештою перебували в умовному «боковику» із коливаннями в межах до 1 центу на євро. Ринок золота, хоча періодично і демонстрував певні спекулятивні ігри як «на підвищення», так і «на зниження» в межах до $150 на унції, але в результаті поводився досить стримано, порівнюючи з тими глобальними ралі, які фіксувалися ще не так давно на заявах американського президента Дональда Трампа або чергових перипетіях торговельних війн.

Графік євро/долар

Графік золота

Цікаве спостереження із галузі психології інвесторів. За часів президентства Джо Байдена коливання золота в межах вищезгаданих $150 на унції сприймалися ринком як ознака апокаліпсису. Але з приходом до влади Трампа з його часто непередбачуваними діями, підвищеною турбулентністю всіх фінансових майданчиків і злетом золота трохи більше ніж за рік із рівнів $2 600−2 900 за унцію до $5 000 за унцію і вище, коливання в межах до $150 за тиждень тепер сприймаються інвесторами як звичайна турбулентність.

Але повернемось до українського валютного ринку. Така поведінка пари євро/долар на світових майданчиках позначалася і на котируваннях євровалюти в Україні щодо гривні.

Але Нацбанк недарма говорить про політику «гнучкого курсоутворення». І періодично, у момент зростання котирувань євро на світових ринках, за випадковим збігом обставин на українському міжбанку, за рахунок продажу долара деякими держбанками або самим НБУ, курс американської валюти до гривні дещо знижувався. Це майже нівелювало зростання євро на зовнішніх майданчиках. У результаті євро в Україні не дорожчав до тих меж, які могли б бути в ті моменти, коли б виникала синергія зростання курсу євро щодо долара та курсу долара щодо гривні на нашому міжбанку.

Нацбанк таким чином вже практично навчився працювати з бівалютним кошиком і максимально можливо пом'якшувати на нашому ринку волатильність пари євро/долар, що зросла. Хоча регулятор і декларує поки що лише прив'язку гривні до долара.

Сам по собі український міжбанк цього тижня пропрацював у «поточному режимі» середини місяця з поправкою на зростання попиту на валюту, що зберігається, з боку енергетиків і держкомпаній, які забезпечують ЖКГ і критичну інфраструктуру.

Нацбанк активно продавав долар на міжбанку, чим закривав дефіцит пропозиції на ринку. А «допомагали» йому в цьому досить часто держбанки та декілька великих експортерів-аграріїв, яким необхідна гривня для поточної господарської діяльності та підготовки до весняних польових робіт. Серед покупців переважали представники енергосектору, імпортери палива та електроенергії, а також держструктури, які забезпечують потреби оборони.

У цій ситуації цими вихідними власники обмінників не розширюватимуть спред між купівлею та продажем валюти, а намагатимуться пропрацювати цими днями у форматі «з обороту». Крім того, попри війну, українці намагатимуться порадувати своїх коханих у День закоханих.

Отже, частина громадян збільшить обсяг здачі валюти в обмінники для фінансування своїх витрат. Тому у великих торгових мережах та працюючих ТРЦ частина обмінників намагатимуться занизити курс прийому валюти, оскільки саме у цих точках потреба громадян у гривні є максимальною. Але особливо «сваволити» щодо заниження курсу ці торгові точки не зможуть: надто вже великою є зараз конкуренція.

Тому цими вихідними я не чекаю на великий розкид цінників обмінників, переважна більшість з них працюватимуть із середньоринковими курсами прийому та продажу валюти для свого регіону.

Цієї суботи та неділі основна частина обмінників пропрацює зі спредом за доларом у межах до 20−30 копійок, а за євро — в межах до 20−40 копійок. При цьому оптові обмінники продовжать працювати зі спредом як за доларом, так і за євро у вже звичних межах 15−20 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 14−15 лютого

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній і працюючих цими вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 42,60 до 43,05 гривень і продаж — від 43,15 до 43,35 гривень.

Курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 50,80 до 51,30 гривень та продаж — від 51,40 до 51,70 гривень.

У різних регіонах України, залежно від військової ситуації та від рівня конкуренції, деякі мережі обмінних пунктів можуть коригувати вищезазначені цінники купівлі та продажу долара й євро ще на «плюс-мінус» до 5 копійок.