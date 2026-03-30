Курс долара, євро, ціни на золото та нафту: яких сюрпризів чекати найближчими днями

Ключовим внутрішнім чинником, який суттєво вплине на поведінку українського валютного ринку цього тижня, стане закриття місяця та першого кварталу 2026 року. 30−31 березня всі клієнти закриватимуть свої угоди на звітну дату, що збільшить статистику угод, зареєстрованих за системою Блумберг, за моїм прогнозом, до $270 млн — 370 млн.

Причому 31 березня клієнтських угод стане вже трохи менше, оскільки основні операції компанії проводять за день-два до звітної дати. Проте самі банки в останній робочий день місяця зазвичай закривають свої операції з торгівлі валютою через власну валютну позицію та фіксують торговельний результат на звітну дату.

1 квітня я не очікую від статистики торгів спеціальних рекордів, оскільки спрацює ефект першого дня нового звітного періоду. Клієнти підбиватимуть підсумки роботи за місяць та перший квартал 2026 року, а також визначатимуться з планами на новий звітний період. Це зазвичай знижує кількість угод на міжбанку.

Але вже з 2 квітня валютний ринок увійде до свого звичайного ритму. Я прогнозую 1 квітня обсяг операцій на торгах у межах $210 млн — 240 млн, а вже з 2−3 квітня ми вийдемо на статистику торгів за Блумбергом у межах $260 млн — 350 млн.

Крім того, на настрої та поведінку валютного ринку впливатимуть ситуація на фронтах, активність населення на готівковому ринку та щодо купівлі валюти на картки в межах, які відкриються у квітні. В умовах девальваційних очікувань громадяни останнім часом почали активніше скуповувати валюту. Останні декілька тижнів щоденні обсяги перевищення купівлі ВКВ населенням над сумами її здачі в обмінники або продаж із валютних карток збільшилися, хоча й не є поки що критичними для українського валютного ринку.

З огляду на відкриті нові ліміти, ця цифра перевищення купівлі валюти населенням над її здаванням за повний тиждень (який включає як останні дні березня, так вже і початок квітня) складе, за моїм прогнозом, не менше $140 млн — 180 млн. Щоб перекрити подібну суму з дотриманням нормативів валютної позиції, банкам доведеться на міжбанку відкупити під ці операції, за моїми розрахунками, не менше $70 млн — 100 млн.

З огляду на те, що основну частину валютної пропозиції зараз закриває НБУ через свої інтервенції з продажу долара, за моїм прогнозом, регулятору доведеться продати із резервів тільки під такі операції банків додатково не менше ніж $60 млн — 90 млн.

Якщо додати до цього ще не менше $890 млн — 1 200 млн, які НБУ, за моїми розрахунками, буде змушений витратити для підтримки курсу гривні при продажах валюти банкам під їхні клієнтські заявки, то ми виходимо на загальну цифру в межах $950 млн — 1 290 млн. Саме стільки доведеться витратити НБУ за цей тиждень, аби підстрахувати гривню на всіх сегментах валютного ринку.

Якщо ж населення продовжить активно скуповувати готівкову валюту в банках, то Нацбанк знову проведе операції з підкріплення готівкою своїх підопічних, як це робив минулі тижні. За моїми прогнозами, у разі потреби, НБУ доведеться підкріплювати банки готівковою валютою з 30 березня до 3 квітня на суму не менше $80 млн — 100 млн і 30−45 млн євро.

Серед міжнародних подій ключовим тригером для всіх ринків — від сировинного до валютного — цього тижня залишиться подальший розвиток подій іранської війни.

На тлі практично майже повного блокування Ормузької затоки нафта BRENT після короткострокового зниження до рівнів близько $95 загалом торгується біля рівнів $100 за барель і більше, тому загроза розкручування світової інфляції та глобальної рецесії поки що лише зростає.

У разі ходу війни на Близькому Сході цього тижня за поточним сценарієм, я прогнозую вартість нафти BRENT із 30 березня до 3 квітня в межах від $93 до $125 за барель.

При ескалації військових дій з початком наземної операції США проти Ірану, за моїм прогнозом, нафта може зрости до рівнів $105−145. Якщо почнеться реальне зниження напруги в регіоні, Ормузька протока буде розблокована і стартують мирні переговори, коридор ціни нафти цього тижня перебуватиме в межах $80 — 93 за барель.

На мою думку, у першій половині квітня найвірогіднішим залишається поточний сценарій продовження війни, а у разі остаточної незгоди Ірану — наземна операція США та Ізраїлю.

Оскільки стрибок цін на нафту вже майже «обнулив» ймовірність продовження циклу зниження ставок ФРС США найближчим часом і спричинив нестандартну високу волатильність золота, це продовжить серйозно впливати на поведінку пари євро/долар цього тижня. Крім того, перед закриттям місяця та першого кварталу 2026 року західні компанії, приватні інвестори-фізособи та банки так само, як і їхні українські колеги, закриватимуть частину своїх позицій на 1-е число.

Це не лише знову «розворушить» пару євро/долар на світових торгах, а й спровокує реальні валютні ралі у разі зростання геополітичної та військової напруги навколо близькосхідного регіону. Зі свого боку, це знову суттєво впливатиме на котирування євровалюти в Україні щодо гривні.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар із 30 березня до 3 квітня перебуватиме в межах від 1,141 до 1,169 долара. Щоденні коливання пари перебуватимуть у межах до 0,8−1,2 цента, що для України потенційно означає коливання в межах 34−51,6 копійок на євро протягом дня.

З огляду на активні розпродажі валюти Нацбанком за дотримання регулятором принципів «гнучкого курсоутворення», реальні щоденні коливання, за моїм прогнозом, цього тижня перебуватимуть в межах до 18−32 копійок на євро.

Варто наголосити, що поведінка пари євро/долар зараз періодично не вписується у стандартні «методички» реакції ринків на ті чи інші економічні новини чи події. Причина — геополітика, яка часто «керує» зазвичай прагматичною економікою. І це зараз надзвичайно небезпечно для інвесторів у всьому світі.

Поточний графік цін на золото зображує всю палітру настроїв інвесторів наприкінці березня на тлі геополітичної та економічної невизначеності.

Ціни на золото цього тижня, за моїм прогнозом, можуть перебувати в таких межах:

при продовженні війни в поточному форматі інтенсивності — $ 4150 — 4 800 за унцію;

у разі старту реальних переговорів між США, Іраном та Ізраїлем — $4 260 — 4 950 за унцію;

при ескалації війни на Близькому Сході та наземній операції Штатів проти Ірану — $4 450 — 5 250 за унцію. Причому із значною щоденною волатильністю цінників у межах навіть до $200—300 за торговельну сесію.

Прогноз курсу долара та євро на 30 березня — 3 квітня

Серед покупців валюти цього тижня переважатимуть енергетики, компанії, які забезпечують оборонку, а також ритейлери та імпортери машинного обладнання. Серед продавців — аграрії та НБУ.

Після інформації, озвученої керівником Мінфіну України Сергієм Марченком, про те, що Україні до кінця 2026 року ще потрібне зовнішнє фінансування в сумі близько $52 млрд, Нацбанку доведеться докласти ще більше зусиль для максимального згладжування курсових коливань на міжбанку найближчими днями. Ситуація залишиться під повним контролем НБУ, але для цього йому доведеться практично щодня проводити інтервенції із продажу долара.

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в період у межах від 1,141 до 1,169 долара за євро та коридорі безготівкового долара на торгах у межах від 43,40 до 44,20 гривень, курс євро теоретично міг би перебувати в межах широкого коридору від 49,51 до 51,67 гривень. Але за рахунок активних інтервенцій Нацбанку, спрямованих на максимальне згладжування валютних коливань як за доларом, так і опосередковано за євро, за моїм прогнозом, реальний робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 50,20 до 51,15 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній та більшість банків цього тижня пропрацюють із розширеним спредом за доларом у межах до 20−40 копійок, і євро — в межах до 20−60 копійок. Найжадібніші обмінники виставлятимуть і за доларом, і за євро спред в межах до 1 гривні.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах коридору від 43,30 до 44,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,40 до 44,35 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,10 до 51,45 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 50,20 до 51,40 гривень.