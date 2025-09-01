Коли та чому може закінчитися стабільність щодо курсу долара та євро

Початок вересня на світовому валютному ринку можна назвати «недовгим затишшям перед бурею», яка вже незабаром серйозно вплине на курс долара і, особливо, євро в Україні. Розповім про це докладніше.

Ось низка подразників, які загрожують черговими стрибками курсу євро у світі та в Україні:

Посилення глобальних воєнних ризиків за рахунок активізації росії у війні з Україною та Ізраїлю у секторі Газа. Керівництво рф та Ізраїлю раніше запевняли Президента США Дональда Трампа, що такої ескалації не буде. Тож такий поворот провокуватиме США на відповідні, вже реальні кроки.

Насамперед Трампу доведеться посилити тиск на росію у вигляді додаткових санкцій, щоб змусити агресора перейти хоча б до формату тимчасового перемир'я. Європейські партнери США з НАТО також не можуть обмежуватися лише загрозами додаткових вторинних санкцій проти росії у відповідь на продовження нею атак по Україні.

Більшість заходів Заходу щодо рф мають економічний характер. І лише частково — військовий, у вигляді постачання озброєння чи фінансування закупівлі зброї для України.

У результаті дуже чутлива до будь-яких масштабних торговельних, податкових чи митних санкцій пара євро/долар не зможе не реагувати на те, що відбувається. Особливо, якщо Дональд Трамп значно підвищить американські мита для країн, які продовжують закуповувати російську нафту, як він уже зробив щодо Індії.

З огляду на імпульсивність Дональда Трампа, будь-які жорсткі реальні заходи почнуть «розгойдувати» пару євро/долар вже найближчим часом. Якщо до цього додасться ще й чергове посилення протистояння США-Китай, світові фондові та валютні ринки опиняться під додатковим тиском.

Читайте також: Нацвалюти частіше фігурують у міжнародних платежах: чи загрожує це першості долара

Майбутні засідання ЄЦБ (11 вересня) та ФРС США (17 вересня) щодо відсоткових ставок. Такі події завжди провокували турбулентність за парою євро/долар у світі, а з огляду ще й на те, що зараз геополітичні мотиви практично управляють економічними рішеннями (щонайменше у США), подібні засідання регуляторів (особливо американського) здатні підривати ринки.

У першій декаді вересня будуть опубліковані поточні дані щодо європейської та американської економіки, які враховують Європейський центральний банк та Федрезерв під час прийняття рішень щодо ставок.

Це будуть дані щодо ринку праці, інфляції у країнах Євросоюзу та США. Стежити за тим, що відбувається 1−10 вересня, також будуть й інвестори, і це «рухатиме» євро щодо долара в межах, за моїми прогнозами, щонайменше 1 цента на євро, тобто в межах приблизно 40 копійок на євро в Україні.

У вихідний у США 1 вересня — День Праці. Тому на українському міжбанку торгівля доларом відбуватиметься на умовах ТОМ (розрахунки в гривні поточною датою, постачання валюти — наступного дня). Ця форма є непопулярною в Україні серед валютних клієнтів банків, а у поєднанні ще й з ефектом «першого робочого дня місяця», коли клієнти ще підбивають перші підсумки завершеного звітного періоду та коригують свої плани на новий місяць, це призведе до низької активності на нашому міжбанку практично всіх гравців.

За моїм прогнозом, 1 вересня обсяг торгів за системою Блумберг не перевищить і $160 млн — 175 млн, і тільки вже з 2 вересня вийде на обсяги $180 млн — 240 млн на день.

Інтервенції Нацбанку на українському валютному ринку. Вересень — традиційний період посилення активності аграріїв на валютному ринку, що дещо підстрахує гривню. Осінні польові роботи змушують аграріїв витрачати більше коштів на закупівлю палива. Одночасно активізується надходження валюти на їхні рахунки від продажу нового врожаю на світових ринках.

У результаті найближчим часом ми побачимо практично всі великі агрохолдинги на валютному міжбанку із продажем валютних надходжень. Паралельно, щоправда, зросте активність імпортерів палива з купівлі валюти.

У результаті Нацбанку доведеться цього тижня практично щодня бути присутнім на торгах із продажем долара, щоб вирівнювати попит та пропозицію й підтримувати курс гривні на міжбанку. За моїми розрахунками, на ці цілі за 1−5 вересня НБУ витратить не менше ніж $520 млн — 790 млн. Найактивнішими днями на міжбанку будуть вівторок-четвер, коли на ринку будуть присутні практично всі великі гравці валютного міжбанку.

Крім того, з 1 числа відкриються нові щомісячні нацбанківські ліміти на купівлю валюти громадянами на свої картки (до 50 000 грн в еквіваленті) та на валютні депозити строком від 93 днів (до 200 000 грн в еквіваленті). Останнім часом попит на валюту з боку громадян не створює для Нацбанку та курсу гривні особливої загрози.

Але з вересня, за моїми прогнозами, обсяг валюти, яку купують громадяни, і головне — абсолютна сума перевищення купівлі валюти над обсягами її здачі фізособами знову почне зростати. Це не критично для нашого ринку, але, за моїми прогнозами, у вересні громадяни куплять валюти вже щонайменше на $800 млн — 1,3 млрд більше, ніж її здадуть.

Причому зростання інтересу населення до євро збережеться, що змусить банки продовжити практику активного ввезення до України готівкової валюти. Якщо раніше долара завозилося до країни в 2−3 рази більше, ніж готівкового євро, то у вересні, гадаю, це співвідношення вже наближатиметься до рівнів 50/50.

Готівковий ринок продовжить працювати цього тижня, з огляду на поведінку міжбанку, без жодних спроб самостійно розгойдати курс. Власників обмінників наразі влаштовує формат роботи «з обороту» із середнім рівнем спреду в межах 20−30 копійок між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро. Альтернатива для населення у вигляді купівлі валюти на картки, у разі спроб суттєво «розгойдати» готівковий курс, як було раніше в кризові моменти, працює, як стримуючий чинник для всіх бажаючих власників обмінників «розігріти» готівковий ринок.

Обстановка на фронтах та посилення обстрілів громадянської інфраструктури України росією традиційно впливають на настрої всіх учасників валютного ринку. При цьому український бізнес та громадяни вже навчилися жити та працювати в таких екстремальних умовах, що знижує психологічний тиск саме цієї складової на поведінку ринку.

Наприклад, ніхто з опитаних автором статті власників великих мереж валютообміну не відзначив різкого збільшення купівлі валюти клієнтами після одного з наймасштабніших обстрілів росією Києва 28 серпня. Аналогічна реакція спостерігалася цими днями й у регіонах.

Набагато небезпечніше для стабільності валютного ринку в цій ситуації виглядає можливе посилення волатильності євро щодо долара на міжнародних майданчиках, що неминуче вплине на курс євро і в Україні.

Традиційно, у разі зростання котирувань євровалюти (на курс якої наш Нацбанк впливає лише опосередковано), українці можуть знову почати активно скуповувати на готівковому ринку євро. У результаті це психологічно тиснутиме на курс гривні щодо євро вже на всіх сегментах валютного ринку — від готівкових курсів євро до курсу євровалюти на міжбанку та курсів євро при операціях українців за валютними картками.

Прогноз курсу долара та євро на 1−5 вересня

Міжбанк

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку в перший робочий тиждень вересня перебуватиме в межах 1,161−1,176 долара за євро.

При прогнозному коридорі щодо котирувань безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 41,15 до 41,60 гривень, курс безготівкового євро в цей період може перебувати в межах коридору від 47,77 гривень до максимум 48,92 гривень.

Але за рахунок активного застосування Нацбанком політики «гнучкого курсоутворення» за постійної присутності регулятора на торгах (читай — максимального згладжування стрибків курсу долара) цей коридор угод за безготівковим євро перебуватиме у результаті у вужчих параметрах — від 47,85 до 48,60 гривень.

Готівковий ринок

Основна частина обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють у ці дні зі спредом у межах від 20 до 25 копійок як за доларом, так і за євро. Оптові обмінники пропрацюють усі дні цього тижня з уже традиційним та стандартним для них спредом у межах 15−20 копійок за обома валютами.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках пеебуватиме в межах коридору від 40,90 до 41,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,10 до 41,75 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,70 до 48,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 47,80 до 48,70 гривень.

У регіонах із низьким рівнем конкуренції між обмінниками, а також при виконанні обмінниками своїх індивідуальних завдань з купівлі/продажу валюти цінники таких пунктів обміну валюти можуть відрізнятися від зазначених мною вище розрахункових котирувань ще на плюс-мінус 3−5 копійок.

Євровалюта залишиться основним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку, особливо, з огляду на зростання інтересу до неї з боку громадян України.