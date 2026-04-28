Як податкова штрафує за переказ з картки на картку та стягує податки через суди

Можна роками отримувати перекази на звичайну картку — і в один день отримати лист від податкової, акт перевірки та вимогу сплатити сотні тисяч гривень. Це не теорія і не страшилка: в судових реєстрах вже є десятки реальних справ зі Львова, Полтави, Дніпра, Житомира та інших міст. Суди в більшості з них стають на бік податкової. Як саме працює ця схема і які штрафи за переказ з картки на картку вам загрожують, пояснили в юридичній компанії YANKIV.

Схема починається з Національного банку України. НБУ отримує від усіх банків інформацію про перекази між фізичними особами — так звані р2р (person-to-person) перекази. На основі цих даних НБУ формує список клієнтів із найвищими сумами оборотів і передає цей список до Державної податкової служби.

Далі центральна ДПС аналізує отриману інформацію і надсилає вказівки до місцевих податкових органів за місцем реєстрації кожної конкретної людини. Після цього запускається чіткий алгоритм дій.

Крок 1. Місцева податкова надсилає людині лист із проханням пояснити велику кількість переказів і підтвердити їхнє походження.

Крок 2. На основі листа від НБУ і пояснень (або їхньої відсутності) складається акт податкової перевірки. У ньому фіксується, що оборот по р2р переказах визнається доходом і на нього нараховується ПДФО і військовий збір.

Крок 3. На основі акту формується податкове повідомлення-рішення і надсилається поштою на адресу реєстрації.

Важливо: всі описані справи стосуються особистих карток фізичних осіб, а не підприємницьких рахунків ФОП. Хоча паралельно ці люди могли бути зареєстрованими як ФОП, їхні підприємницькі рахунки окремо в цих справах не досліджувалися.

Штрафи за переказ з картки на картку: судові справи

Львівський окружний адміністративний суд

Людина отримала на особисту картку р2р переказів загальною сумою 985 145 грн — трохи менше мільйона. Цього виявилося достатньо, щоб потрапити у вибірку НБУ. Податкова нарахувала ПДФО 18% — близько 177 000 грн — і військовий збір 1,5% — ще 15 000 грн.

В суді людина намагалася довести, що податкова не мала права отримати цю інформацію, і що вона не довела факт отримання доходу. Суд не погодився: платник податків не надав жодних документів, які б пояснювали походження коштів і підтверджували, що вони не підлягають оподаткуванню. Позиція «не винуватий, нічого не знав» не спрацювала. Штраф залишився в повному розмірі.

Полтавський окружний адміністративний суд

Аналогічна ситуація, але більший оборот — 3 549 000 грн за рік. Людина намагалася аргументувати процесуальними порушеннями: листи від податкової надсилалися на стару адресу, дані отримано неправомірно. Ці аргументи не спрацювали. Суд підтвердив: якщо немає документів, що пояснюють суть переказів, — оборот вважається доходом і оподатковується.

Дніпропетровський суд

НБУ повідомив податкову про оборот 2,6 млн грн по р2р переказах. Податкова нарахувала 650 000 грн податку. Судове рішення — на боці податкової. Аргументи про банківську таємницю і відсутність доказів того, що це дохід, до результату не привели.

Головний урок цих справ

У всіх розглянутих справах простежується одна і та сама логіка: тягар доказування лежить на платнику податків, а не на податковій. Якщо НБУ передав інформацію про оборот, а людина не надала документів, які б пояснили, що ці кошти не є доходом — суд визнає їх доходом. Проміжних варіантів немає: або доводите повністю і скасовуєте штрафи за переказ з картки на картку, або не доводите і платите все.

Варто також розуміти: 90% перевірок відбуваються ретроспективно. Не «сьогодні платіж — сьогодні перевірка», а за рік, два або три роки назад. Питання по конкретному переказу можуть поставити через роки, і ви маєте бути готові документально пояснити кожен з них.

Ігнорувати листи від податкової теж не варто — це фактично пасивна згода з порушенням, яка може призвести до визнання штрафу і арешту рахунків через виконавчу службу.

Які перекази не оподатковуються — і як це довести

Є ситуації, коли перекази дійсно не підлягають оподаткуванню. Але в кожному випадку потрібні конкретні документи.

Перекази між родичами першого або другого ступеня споріднення — не оподатковуються. Для підтвердження знадобиться свідоцтво про народження або шлюб.

Позика або поворотна фінансова допомога — не оподатковується, якщо кошти повернуті протягом 12 календарних місяців. Потрібна розписка або договір про поворотну фінансову допомогу.

Аліменти — не оподатковуються. Підтвердження: документи про шлюб або його розірвання, рішення суду або договір про аліменти.

Продаж першого авто або мотоцикла за рік — не оподатковується. Потрібен договір купівлі-продажу транспортного засобу.

Варто розуміти: переліку неоподатковуваних ситуацій не так багато. Регулярні р2р перекази між друзями чи знайомими без документального обґрунтування — це ризик. Якщо обсяги помітні, НБУ і ДПС можуть поставити питання.

Висновок

Податкова вже навчилася отримувати дані про карткові обороти від НБУ і робить це системно — судових справ щороку більшає у всіх регіонах. Якщо у вас значні обсяги р2р переказів і немає первинних документів, які пояснюють їхню природу — ризик отримати акт перевірки і вимогу сплатити штрафи за перекази з картки на картку у вигляді донарахувань податку ПДФО і військового збору з усього обороту є реальним.

Найгірша стратегія — чекати і нічого не робити. Найкраща — зберігати документи по кожному нетиповому переказу вже зараз, щоб у разі запиту від податкової мати що пред’явити.