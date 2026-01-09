Гривня падає, населення скуповує валюту: який курс побачимо на вихідних

Минулий тиждень виявився важким для гривні, що стало добре помітно вже з вівторка-середи. Курс долара на міжбанку досить швидко зростав до мети в 43 грн і вище, а котирування євро впевнено закріпилися вище психологічного рівня в 50 гривень. Що ж стало причиною стрімкого зростання і як буде змінюватися курс в найближчі дні, розповідає

«Мінфін».

Проти національної валюти на тижні спрацювало відразу безліч факторів, які і привели до такого результату. По-перше, стали більш активними після новорічної «сплячки» покупці валюти — особливо імпортери енергоносіїв.

По-друге, обстріли Росією критичної інфраструктури спровокували додаткову потребу у валюті у багатьох держкомпаній для відновлення розбомблених об'єктів.

По-третє, скоротили свої продажі валютної виручки аграрії, оскільки відвантаження їхньої продукції з пошкоджених портів значно знизилося.

По-четверте, Нацбанк хоча і продавав долар на ринку, але робив це з деякою затримкою в часі своїх виходів на торги і трохи «затискав» обсяги самих продажів. У підсумку девальвація гривні прискорилася.

На користь нацвалюти спрацювала новина про зростання золотовалютних резервів України до рекордних $57,3 млрд, що свідчить про те, що у Нацбанку є ресурси для підтримки курсу гривні.

Але за сукупністю факторів тиждень минув для гривні негативно. І в підсумку за період з 5 січня по 9 січня курс продажу долара на міжбанку злетів відразу на 89 копійок зі стартових котирувань понеділка 42,25/42,29 до 43,15/43,18 гривень до кінця п'ятничної сесії. А на готівковому ринку ввечері 9 січня долар продавався по 43,30 — 43,50 гривень.

Графік долар США (міжбанк) за тиждень

Графік євро (міжбанк) за тиждень

Курс безготівкового євро за цей тиждень також не особливо відстав від долара і зріс відразу на 83 копійки — зі стартових рівнів понеділка 49,39 / 49,42 грн до 50,2266/50,2485 грн до вечора 9 січня. А на готівковому ринку ввечері в п'ятницю євро продавався в обмінниках по 50,70−50,85 гривень.

Такі показники цінників готівкового ринку що по долару, що по євро в поєднанні зі зростанням котирувань міжбанку налякали населення і воно стало більш активно скуповувати валюту, що завжди погано впливає на загальні настрої готівкового валютного ринку.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

За такої ситуації на міжбанківському ринку та в цілому на валютному ринку власникам обмінників немає сенсу працювати тільки «з обороту» з невеликими спредами як по долару, так і по євро. По-перше, валюту активно купують, а по-друге — зросли курсові ризики. Тому цими вихідними фінансисти не тільки розширять спреди між купівлею і продажем по долару і євро, але і спробують зіграти «на підвищення».

Спред по долару в суботу-неділю зросте до 20−35 копійок, а по євро — в межах до 20−50 копійок. При цьому, навіть оптові обмінники збільшать свій спред як по долару, так і по євро в межах 20−30 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 10−11 січня

Курс готівкового долара в більшості обмінників і відділеннях банків, що працюють у вихідні, буде знаходитися в межах коридору: прийом від 42,70 до 43,15 грн і продаж від 43,30 до 43,55 грн.

А курс готівкового євро в ці вихідні буде в межах коридору: прийом від 49,70 до 50,40 гривень і продаж від 50,50 до 50,90 гривень. За рахунок великого розкиду котирувань купівлі та продажу євровалюти в різних мережах обмінних пунктів євро залишиться головним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку. Загальний настрій готівкового ринку на певну девальвацію гривні збережеться.