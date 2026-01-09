Multi від Мінфін
9 січня 2026, 20:03

Гривня падає, населення скуповує валюту: який курс побачимо на вихідних

Минулий тиждень виявився важким для гривні, що стало добре помітно вже з вівторка-середи. Курс долара на міжбанку досить швидко зростав до мети в 43 грн і вище, а котирування євро впевнено закріпилися вище психологічного рівня в 50 гривень. Що ж стало причиною стрімкого зростання і як буде змінюватися курс в найближчі дні, розповідає

Минулий тиждень виявився важким для гривні, що стало добре помітно вже з вівторка-середи.

«Мінфін».

Проти національної валюти на тижні спрацювало відразу безліч факторів, які і привели до такого результату. По-перше, стали більш активними після новорічної «сплячки» покупці валюти — особливо імпортери енергоносіїв.

По-друге, обстріли Росією критичної інфраструктури спровокували додаткову потребу у валюті у багатьох держкомпаній для відновлення розбомблених об'єктів.

По-третє, скоротили свої продажі валютної виручки аграрії, оскільки відвантаження їхньої продукції з пошкоджених портів значно знизилося.

По-четверте, Нацбанк хоча і продавав долар на ринку, але робив це з деякою затримкою в часі своїх виходів на торги і трохи «затискав» обсяги самих продажів. У підсумку девальвація гривні прискорилася.

На користь нацвалюти спрацювала новина про зростання золотовалютних резервів України до рекордних $57,3 млрд, що свідчить про те, що у Нацбанку є ресурси для підтримки курсу гривні.

Але за сукупністю факторів тиждень минув для гривні негативно. І в підсумку за період з 5 січня по 9 січня курс продажу долара на міжбанку злетів відразу на 89 копійок зі стартових котирувань понеділка 42,25/42,29 до 43,15/43,18 гривень до кінця п'ятничної сесії. А на готівковому ринку ввечері 9 січня долар продавався по 43,30 — 43,50 гривень.

Графік долар США (міжбанк) за тиждень

Графік євро (міжбанк) за тиждень

Курс безготівкового євро за цей тиждень також не особливо відстав від долара і зріс відразу на 83 копійки — зі стартових рівнів понеділка 49,39 / 49,42 грн до 50,2266/50,2485 грн до вечора 9 січня. А на готівковому ринку ввечері в п'ятницю євро продавався в обмінниках по 50,70−50,85 гривень.

Такі показники цінників готівкового ринку що по долару, що по євро в поєднанні зі зростанням котирувань міжбанку налякали населення і воно стало більш активно скуповувати валюту, що завжди погано впливає на загальні настрої готівкового валютного ринку.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

За такої ситуації на міжбанківському ринку та в цілому на валютному ринку власникам обмінників немає сенсу працювати тільки «з обороту» з невеликими спредами як по долару, так і по євро. По-перше, валюту активно купують, а по-друге — зросли курсові ризики. Тому цими вихідними фінансисти не тільки розширять спреди між купівлею і продажем по долару і євро, але і спробують зіграти «на підвищення».

Спред по долару в суботу-неділю зросте до 20−35 копійок, а по євро — в межах до 20−50 копійок. При цьому, навіть оптові обмінники збільшать свій спред як по долару, так і по євро в межах 20−30 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 10−11 січня

Курс готівкового долара в більшості обмінників і відділеннях банків, що працюють у вихідні, буде знаходитися в межах коридору: прийом від 42,70 до 43,15 грн і продаж від 43,30 до 43,55 грн.

А курс готівкового євро в ці вихідні буде в межах коридору: прийом від 49,70 до 50,40 гривень і продаж від 50,50 до 50,90 гривень. За рахунок великого розкиду котирувань купівлі та продажу євровалюти в різних мережах обмінних пунктів євро залишиться головним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку. Загальний настрій готівкового ринку на певну девальвацію гривні збережеться.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментарі - 1

Skeptik777
Skeptik777
9 січня 2026, 20:08
Гривня падає, населення скуповує валюту… тобто нічого не змінилося за останні 30 років. НБУ задовольняє всі потреби. Нема об'єктивних причин для різких непрогнозованих рухів. Чи побачимо долар по 50 на кінець року? Навряд чи. Все, що менше, вже не погано за 4 роки війни.
