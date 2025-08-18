Геополітика та податкові платежі: як зміняться розклади на валютному ринку цього тижня

Найближчими днями курс гривні до долара та євро формуватиметься під впливом одразу кількох факторів: податкових розрахунків бізнесу та банків, політики інтервенцій НБУ, а також коливань пари євро/долар на зовнішніх ринках. Геополітична невизначеність лише посилює увагу до цих драйверів.

Зупинимося на цьому детальніше. Основними драйверами тренду з курсу гривні до долара та євро цього тижня на валютному ринку України стануть такі події у світі та в нашій країні:

Розрахунки українських клієнтів та банків з бюджетом за підсумками минулого місяця, другого кварталу та першого півріччя 2025 року. 19 серпня — граничний термін розрахунків бізнесу з податку на прибуток та деяких інших обов'язкових платежів.

Багато клієнтів-експортерів поки що не встигли ще цього зробити. Тому на цьому тижні вони почнуть активніше продавати валютний виторг, щоб закрити свою заборгованість перед бюджетом. З тих же причин у ці дні також не зможуть активно скуповуватись валютою та імпортери: їм також необхідно розраховуватися з бюджетом, а тому обсягів вільної гривні у них буде менше.

У підсумку, за моїм прогнозом, щоденний обсяг операцій на міжбанку за системою Блумберг з 18 по 22 серпня зросте і перебуватиме в межах $170 млн — $265 млн.

Активізація експортерів з продажу валюти в ці дні дозволить Нацбанку без особливих труднощів підтримувати курс долара на міжбанку в межах коридору, що влаштовує його. На згладжування перекосів між попитом та пропозицією на міжбанку регулятору, за моїми розрахунками, знадобиться витратити з резервів не більше ніж $460 млн — $770 млн.

Геополітичний фактор, продовження агресії Росії проти України. Будь-які зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним без участі України та європейських партнерів не призведуть до реального світу. Тому після зустрічі з путіним президент США Трамп поінформував телефоном про її підсумки президента України та лідерів європейських країн. Зеленський 18 серпня вирушить на переговори до Вашингтона.

Конкретика, яка озвучуватиметься найближчими днями, ще довго безпосередньо впливатиме як на курс євро щодо долара та інших світових валют, так і щодо гривні.

За моїми прогнозами, цього тижня коридор парою євро/долар буде в межах 1,161−1,183 долара за євро. Це безпосередньо впливатиме і на курс євро щодо гривні на нашому міжбанку.

Варто врахувати й те, що інвестори всього світу уважно стежитимуть не тільки за подальшими публічними заявами всіх сторін, а в першу чергу — за реальними діями Росії. Результати зустрічі на Алясці та загострення ситуації на українському фронті явно свідчать, що росія не готова припиняти війну. А значить, це далі буде тиснути на психіку інвесторів і нервувати всі ринки, підтримуючи високі ціни на золото і провокуючи нові стрибки пари євро/долар на світових майданчиках.

Тактика Нацбанку на міжбанку покриття дефіциту над ринком . Останнім часом НБУ досить оперативно втручається в ситуацію на торгах при підвищенні тиску на гривню. Це приносить свої плоди: коливання курсу долара протягом щоденних сесій останнім часом дуже рідко перевищують 10−15 копійок на день, тобто це значно менше ніж 0,5% відхилення від курсу за сесію.

Крім того, внаслідок згладжування курсових коливань та політики гнучкого курсоутворення навіть щотижневі відхилення (з понеділка по п'ятницю) щодо курсу долара також не досягають і 1% від курсових котирувань. Це хороший показник з огляду на кількість стресових факторів, які переживає наш валютний ринок та економіка України загалом.

За такої моделі поведінки регулятора основним збудником спокою на нашому міжбанку найближчим часом залишиться євро, курс якого відбиває всі тренди з пари євро/долар на зовнішніх ринках.

Поки що Нацбанк проводить свої інтервенції тільки в доларі. Але частка євро зростає у торгівельних розрахунках України, оскільки ЄС уже давно став нашим головним торговим партнером. Тож з урахуванням змін структури ЗВР (частка євро у резервах на 1.08.2025 року вже досягла 17,5% від загальної суми резервів) на певному етапі Нацбанк може до інструментів впливу на ринок додати ще й інтервенції до євро.

Це мінімізуватиме курсові ризики як для покупців валюти, серед яких зростає кількість державних компаній, так і для Нацбанку.

Якщо питома вага операцій у євровалюті на нашому міжбанку продовжуватиме зростати, а співпраця України з ЄС посилюватиметься, подібні рішення НБУ будуть логічним продовженням політики інтеграції нашої країни до європейської фінансової системи.

Поведінка населення щодо купівлі/продажу валюти. Зараз поведінка готівкового ринку не становить загрози для стабільності нашого валютного ринку. Населення продовжує купувати валюту практично в тих же обсягах, що й здає її в обмінники та продає зі своїх карткових рахунків.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Навіть у пікові дні курсових коливань (в основному з євро) населення не демонструє панічних настроїв, не спостерігається і суттєвих стрибків обсягів операцій зі скуповування валюти. Обсяг «чистої» купівлі валюти українцями зараз щодня дуже рідко перевищує $20 млн — $40 млн, а вже з квітня цього року за місяць не перевищує $190 млн — $282 млн.

І це при тому, що ще в січні 2025 року сальдо таких операцій було в межах $1,48 млрд (сума купівлі валюти населенням перевищувала на цю суму обсяг здачі валюти громадянами), а в лютому ще становила $958 млн.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (12 місяців)

Тобто нині готівковий ринок не лише перестав бути «ворогом» стабільності курсу гривні, а багато в чому і «допомагає» нацвалюті залишатися стабільною коштом збалансованих обсягів купівлі/продажу валюти населенням.

За моїм прогнозом, і цього тижня, незалежно від подальшого перебігу переговорного процесу зі зупинки війни в Україні, готівковий ринок залишиться стабільним і не стане фактором суттєвого «розгойдування» всього українського валютного ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 18−22 серпня

Міжбанк

Як зазначалося вище, коридор парою євро/долар на міжнародному ринку на цей період, за моїм прогнозом, буде в межах 1,161−1,183 долара за євро. При котируваннях безготівкового долара на торгах у цей період у межах коридору від 41,10 до 41,55 гривні курс безготівкового євро перебуватиме в розрахункових межах коридору від 47,71 до 49,15 гривень. Але, найімовірніше, реальний коридор угод щодо безготівкового євро буде вужчим — від 47,90 до 48,85 гривень .

Справа в тому, що практика останніх місяців показує (особливо коли через торгові війни волатильність пари євро/долар суттєво зросла), що Нацбанк намагається за рахунок політики гнучкого курсоутворення опосередковано впливати не лише на поведінку курсу долара на торгах, а й максимально згладжувати стрибки курсу євро щодо гривні.

Виходить це у нього не завжди, але на поведінку євро щодо гривні регулятор постійно звертає увагу. Адже нещодавнє значне зростання курсу євро суттєво погіршило інфляційну картину в Україні за рахунок подорожчання значної кількості імпортних товарів. Зростання курсу євро у своєму свіжому інфляційному звіті Нацбанк назвав одним із головних чинників подорожчання товарів в Україні в останні місяці.

Готівковий ринок

Основна частина обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють у ці дні зі спредом у межах від 20 до 25 копійок за доларом, а по євро — у межах від 20 до 30 копійок. Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом у межах 15−20 копійок як щодо долара, так і євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 41,00 до 41,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,05 до 41,75 гривень .

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 47,70 до 49,00 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 47,90 до 48,90 грн.