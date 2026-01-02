Multi від Мінфін
2 січня 2026, 20:10

Євро продовжує зміцнюватися: які котирування побачимо у вихідні

Незважаючи на святкові дні, міжбанк та обмінники весь тиждень продовжували роботу. Нехай інтерес населення до доларів і євро дещо зменшився. Які чинники в цих умовах впливали на курс, і чи змінюватиметься він на вихідних, розповідає «Мінфін».

Незважаючи на святкові дні, міжбанк та обмінники весь тиждень продовжували роботу.

Минулий тиждень був перехідним між 2025 і 2026 роками, що й відбивалося на характері поведінки валютного ринку України в цей період. Справа в тому, що в умовах війни міжбанк працював усі дні цього тижня без традиційного для довоєнного періоду вихідного 31 грудня і роботи банків без клієнтів у перший робочий день нового року.

Але клієнти все-таки були максимально активні на ринку тільки 29 і 30 грудня, коли закривали всі свої основні валютні та гривневі розрахунки на звітну дату. Вони провели операцій на торгах за системою Блумберг в межах до $323 млн у понеділок і до $262 млн у вівторок. А ось у середу 31 грудня і четвер 1 січня активність була дуже низькою і статистика укладених за системою Блумберг угод вже не перевищувала і $100 млн на день: 31 грудня близько $53 млн, а в перший день нового року і зовсім $47,4 млн.

У п'ятницю 2-го числа ринок пожвавився, але все одно обсяги операцій були ще частково «святковими» — $193,63 млн. Це нижче в порівнянні з щоденними обсягами понад $210−240 млн, до яких ринок вже «звик» у грудні 2025 року.

За такої статистики щоденних торгів у період з 31 грудня по 1 січня включно будь-який великий покупець або продавець валюти з операціями на загальну суму від $3−5 млн і вище — автоматично істотно впливав на курсовий тренд міжбанку. Особливо на початку сесій, коли котирування купівлі та продажу валюти виставлялися з широким коридором в межах 15−25 копійок і саме від проведених потім реальних угод вже залежав фактичний кінцевий курсовий тренд на міжбанку в цей день.

З огляду на те, що поки що особливої ясності щодо можливого закінчення війни РФ в Україні після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського так і не додалося, а до самих переговорів бізнес і громадяни вже звикли — на котирування валюти в Україні вони не вплинули.

Зате всі новини з фронтів, а також перші економічні підсумки 2025 року уважно вивчалися аналітичними службами практично всіх великих клієнтів і самими банками. Це не дивно, адже і банкірам, і бізнесменам потрібно мінімізувати свої курсові ризики. А їх зараз чимало — від поведінки зовнішнього ринку по парі євро/долар до суто внутрішніх особливостей функціонування економіки.

Але в цілому, можна з упевненістю сказати, що поки в цих умовах гривня поводиться дуже гідно: долар так і застиг в межах рівнів близько 42 гривень, а євро, хоча і виріс до 50 гривень — це в основному «заслуга» зміцнення позицій євровалюти на світових майданчиках.

Попит на валюту, як і раніше, перевищував пропозицію. І дефіцит безготівкового долара на торгах закривав Нацбанк інтервенціями, а на готівковому ринку громадяни продовжували купувати валюти більше, ніж здавати.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Обсяг інтервенцій Нацбанку за грудень 2025 року для підтримки курсу гривні на міжбанку очікувано зріс до «чистого» продажу в $4,46 млрд за рахунок закриття регулятором потреб у валюті енергетиків, оборонки, імпортерів енергоносіїв та частково рітейлерів.

Пом'якшення деяких обмежень для резидентів Дефенс Сіті, опублікованих Нацбанком 31 грудня буквально «під ялинку» стосуватиметься умов купівлі іноземної валюти для імпорту товарів підприємств ОПК та здійснення транскордонних переказів з України за окремими операціями. Потенційно у 2026 році це дозволить оборонці оперативніше закривати свої потреби у валюті та міжнародних розрахунках для виконання замовлень ЗСУ та деяких іноземних партнерів, але все залежатиме від реальних обсягів цих контрактів та їх частки у щоденних обсягах торгів.

А поки що за період 29 грудня — 2 січня курс продажу долара на міжбанку зріс на 15 копійок зі стартових котирувань понеділка 42,10/42,14 до 42,25/42,29 гривень до кінця п'ятничної сесії. А на готівковому ринку ввечері 2 січня долар продавався за 42,45 — 42,70 гривень.

Графік долар США (міжбанк) за тиждень

Графік євро (міжбанк) за тиждень:



Курс безготівкового євро за тиждень знизився на 3 копійки — зі стартових рівнів понеділка 49,5938/49,624 гривні до 49,555/49,5934 гривні до вечора 2 січня. А на готівковому ринку ввечері у п'ятницю євро продавався в обмінниках по 49,95−50,20 гривень.

Такі показники цінників готівкового ринку що за доларом, що за євро не критичні для нашого ринку. Але все ж таки банки та обмінники остаточно подолали поріг у 50 гривень при продажу євровалюти, що надалі ще психологічно спрацює проти гривні на валютному ринку нашої країни у січні.

За такого розкладу на валютному ринку, але за збереження певної підвішеності ситуації як у геополітиці, так і в економіці та на фронтах — фінансистам поки що не має резону особливо розширювати спреди між купівлею та продажем як щодо долара, так і євро. Але й звужувати їх у власників обмінників зараз немає підстав. Тому ці суботу та неділю вони пропрацюють у форматі «з обороту» зі спредом щодо долара в межах до 20−25 копійок, а щодо євро — у межах до 20−30 копійок. Оптові обмінники збережуть спред щодо долара та євро в межах 15−20 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 3−4 січня

Курс готівкового долара в більшості обмінників та відділеннях банків, що працюють у суботу та неділю, перебуватиме в межах коридору: прийом від 42,00 до 42,25 гривень і продаж від 42,45 до 42,75 гривень.

А курс готівкового євро у вихідні буде у межах коридору: прийом від 49,50 до 49,80 гривень та продаж від 49,95 до 50,20 гривень. За рахунок великого розкиду котирувань купівлі та продажу євровалюти в різних мережах обмінних пунктах євро залишиться головним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку в цей період.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
