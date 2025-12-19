Долар вже по 42,6, євро в межах 50 грн: що буде з курсом далі

Цього тижня було багато подій, які безпосередньо торкнулися українського валютного ринку, хоча формально мали до нього лише непряме відношення. Як вони продовжать впливати на курс на вихідних і які побачимо котирування щодо долара та євро, розповідає «Мінфін».

З геополітичних подій тижня варто відзначити зустріч у Брюсселі лідерів країн Євросоюзу з питання забезпечення фінансовою допомогою України на 2026 рік і «репараційного» кредиту. У підсумку зустріч закінчилася досить позитивно для України — наша країна отримає від Євросоюзу 90 млрд євро на фінансування «дірок» бюджету в 2026—2027 роках. Таке рішення було прийнято керівництвом ЄС після виснажливих 15-годинних переговорів, що завершилися в ніч на 19 грудня.

Україна отримає кредит, який буде гарантований бюджетом ЄС, а не замороженими російськими активами, як планувалося раніше.

Це, безсумнівно, підстрахує гривню на валютному ринку в цей період, хоча перший квартал 2026 року залишиться для нацвалюти дуже напруженим, оскільки перший транш з цього кредиту уряд отримає тільки в другому кварталі 2026 року.

На перший квартал у держави гроші є, але їх практично «впритул», що завжди небезпечно для держфінансів. Тому, в умовах деякої «підвішеності» з реальним фінансуванням країни з боку Заходу — Нацбанк все ж буде змушений економити ЗВР і спробує знизити обсяги інтервенцій на міжбанку. Це загрожує гривні деякою девальвацією. Правда, під контролем Нацбанку. І в масштабах не вище рівнів, закладених у бюджет 2026 року за курсом долара, тобто максимального середньорічного рівня в 45,7 грн.

ЄЦБ 18 грудня очікувано зберіг свої процентні ставки на колишньому рівні — депозитна 2% і 2,15% — основна ставка рефінансування. Інфляція та економічні показники ЄС зараз більш-менш прогнозовані та контрольовані. Тому головному фінансовому регулятору Євросоюзу не було сенсу щось кардинально змінювати. Але традиційні ралі по парі євро/долар перед виступом глави ЄЦБ Крістін Лагард все ж відбулися.

Крім цього, несподівано хороші дані по американському ринку праці та іншим економічним показникам виявилися підмогою для долара, хоча значна частина світових фінансистів вважає їх дещо спотвореними через змазані під час шатдауну дані по жовтню. Проте, на підставі цих статистичних публікацій долар періодично трохи зміцнював свої позиції щодо євро, і це відразу ж призводило до додаткових коливань курсу євро щодо гривні на українському міжбанку.

Графік євро/долар

Графік євро (міжбанк)

Графік долар (міжбанк)

Після практично завершення основних розрахунків кампаній з бюджетом по податках і зборах (термін до 20-го числа) вже з наступного тижня тиск на гривню зросте за рахунок зростання розрахунків бюджету зі своїми контрагентами перед кінцем року. Адже багато фірм на отримані бюджетні гроші будуть купувати валюту і розраховуватися зі своїми зовнішніми контрагентами. Цього очікує весь ринок, і тому багато клієнтів постараються раніше купити валюту для подібних операцій на побоюваннях подальшого зростання курсу в середині і наприкінці третьої декади грудня. Тому весь цей тиждень щоденні обсяги торгів на міжбанку, зафіксовані за системою Блумберг, були за теперішніми українськими мірками високими — від $259 млн до майже $300 млн. І наступного тижня ця тенденція збережеться.

З додаткових геополітичних подій, що впливають на настрої всіх учасників нашого валютного ринку, варто відзначити продовження масових обстрілів росією критичної та енергетичної інфраструктури, посилення напруженості на фронті і поки що продовження дуже складних переговорів України, ЄС і США про завершення війни росії проти нашої країни.

Чергове підвищення загальносвітових ризиків (тут варто додати ще й практично блокаду США портів Венесуели, що загрожує можливими військовими зіткненнями) безпосередньо відбилося поступовим зростанням цінників золота і срібла за останній час: золото цього тижня досягало рівнів близько $4360 за унцію і вище, а срібло взагалі знову встановило історичний рекорд, пробиваючи рівень в $66 за унцію і навіть більше.

Все це свідчить про чергове посилення «страхів» центробанків провідних країн світу і великих консервативних приватних інвесторів щодо подальших перспектив долара США і перегрупування значних обсягів світових фінансових ресурсів в золото і частково — срібло.

Графік золота

Графік срібла

Судячи з поведінки інвесторів, дорогоцінні метали продовжать і надалі відволікати на себе значну частину фінансових ресурсів через перетік доларових активів у золото для хеджування валютних та інфляційних ризиків по всьому світу.

З позитивного для України з усіх точок зору варто відзначити продовження просідання вартості нафти BRENT до рівнів близько $60 за барель. На цьому тлі з урахуванням ще й західних санкцій істотно падає вартість російської нафти, яку рф змушена продавати зі значним дисконтом.

Графік вартості нафти BRENT:

Падіння світових цін на нафту як здешевлює потенційну вартість дизельного палива і бензину в Україні, так і скорочує фінансові можливості росії щодо ведення війни в нашій країні. Особливо в тому випадку, якщо США почнуть не на словах, а на ділі ще більше «закручувати гайки» в частині посилення санкцій проти рф.

Але серед відносно позитивних новин для України є й не дуже хороші з точки зору подальших перспектив використання «заморожених російських активів». Рейтингове агентство Fitch помістило Euroclear Bank і Euroclear Holding у список «негативний» через плани використання ними заморожених активів банку росії.

Рішення Fitch поширюється на довгостроковий рейтинг стійкості Euroclear, короткостроковий рейтинг дефолту емітента на рівні F1+ і рейтинг виконання боргових зобов'язань. Таке рішення агентства стало відповіддю на зростання правового ризику та ризику ліквідності емітента у зв'язку з планами Єврокомісії щодо використання заморожених активів для надання репараційного кредиту Україні. І це означає, що тепер у бельгійських чиновників з'явився ще один довготривалий і вагомий аргумент щодо затягування вирішення питання про «розморожування російських активів» на користь України. Саме тому і ЄС у своєму рішенні про фінансову підтримку України на 2026−2027 рік поки не пішов шляхом конфіскації російських активів, а прийняв рішення про виділення кредиту Україні за рахунок коштів самих країн Євросоюзу.

Але повернемося безпосередньо до валютного ринку. За період 15−19 грудня курс продажу долара США на міжбанку практично не змінився — зі стартових котирувань понеділка 42,19/42,21 до 42,185/42,215 гривень до кінця п'ятничної сесії. Хоча багато учасників ринку на умовах анонімності кажуть про те, що ця ситуація штучна і створена самим Нацбанком і держбанками за рахунок проведення окремих угод, що змінюють статистику торгів і середні курси. На готівковому ринку ввечері 19 грудня долар продавався по 42,35−42,55 грн.

А курс безготівкового євро на міжбанку за цей же період також особливо не змінився, якщо дивитися тільки на показники понеділок-п'ятниця. З початкових рівнів понеділка 49,493/49,5038 грн, євро при продажу практично завмер, змінившись до 49,4745/49,5013 грн до вечора п'ятниці. Хоча в середині тижня євровалюта майже впритул наближалася до рівнів і в 50 грн, а в обмінниках до кінця останнього робочого дня цього тижня євро продають по 49,9−50,1 грн.

З позитивного варто також відзначити, що «бодання» частини власників ВВП-варантів і Мінфіну про обмін цих паперів на нові валютні облігації з уже фіксованою прибутковістю завершилося, а сам процес вийшов на фінішну пряму і повинен повністю закінчитися до кінця 2025 року. Відхід від «ярма» ВВП-варантів є важливим фактором для гривні і стратегічно дуже важливим для післявоєнного відновлення України.

Але оскільки війна в Україні під розмови про можливий мир поки тільки посилюється — пік невизначеності зберігається, а це підкріплює девальваційні настрої у всіх учасників валютного ринку, навіть з урахуванням високого рівня ЗВР в межах $54,7 млрд.

У НБУ є ресурси для стримування зростання котирувань долара на міжбанку, але чи готовий він і далі постійно «палити» резерви — питання, яке зараз хвилює всіх учасників ринку. Тому власникам обмінників на тлі високого попиту на валюту — поки точно не має ніякого сенсу знижувати котирування продажу ні по долару, ні по євро.

Прогноз курсу готівкового долара і євро на 20−21 грудня

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній і відділень банків, що працюють у вихідні, буде знаходитися в межах коридору: прийом від 42,00 до 42,20 гривень і продаж від 42,35 до 42,65 грн.

А курс готівкового євро в суботу та неділю буде в межах коридору: прийом від 49,10 до 49,65 гривень і продаж від 49,75 до 50,10 грн.

Як і весь минулий тиждень, через високі курсові ризики власники обмінників на цих вихідних встановлять спред між купівлею і продажем валюти в таких межах: по долару 20−30 копійок, а по євро в межах 20−40 копійок.