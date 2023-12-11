Долар та євро в середині грудня: основні загрози для гривні і як вони вплинуть на курс

Середина грудня на валютному ринку України пройде дуже напружено через значну кількість чинників. Вони обов'язково призведуть до зростання волатильності котирувань гривні щодо долара та євро. Докладніше — у традиційному тижневому огляді.

До основних факторів, під впливом яких формуватиметься курс цього тижня, можна віднести:

Рішення Нацбанку щодо облікової ставки та грошово-кредитної політики, а також засідання ФРС США та ЄЦБ за ключовими ставками. Кожна з цих подій навіть окремо вже здатна суттєво впливати на ринок. Цього разу засідання всіх трьох регуляторів практично зійшлися у часі, тож підвищену турбулентність котирувань на міжнародному та українському ринку гарантовано.

13 грудня відбудеться засідання Федрезерва, який, за прогнозами, залишить ставки без змін. 14 грудня відбудеться засідання Правління НБУ. За моїм прогнозом, регулятор знизить облікову ставку з чинних нині 16% річних до 14−15% і скоригує плату за депсертифікатами «овернайт» до рівня нової облікової ставки. Ставку за депсертифікатами на 3 місяці буде знижено з діючих 20% річних до 18−19% річних. Також 14 числа своє слово за ключовими ставками скаже ЄЦБ. Мій прогноз: як і ФРС США, європейські чиновники центробанку залишать їх без змін.

Подібні сценарії закладає більшість учасників ринку. Але, якщо щось піде не так у рішеннях українського регулятора або, наприклад, Джером Пауелл, як голова Федрезерва, і Крістін Лагард (ЄЦБ) допустять надто «яструбину» чи надто «голубину» риторику, коментуючи перспективи за ставками на 2024 рік, значні стрибки валютних котирувань не забаряться. Блискавично зреагують на це також ринок золота та торгові фондові майданчики по всьому світу. У підсумку нудьгувати не будуть ні міжнародні, ні місцеві фінансисти, ні дилери банків, інвестиційних та фінкомпаній.

Інтервенції Нацбанку, їх обсяги та тактика поведінки регулятора на міжбанку. Аукціони Мінфіну з розміщення ОВДП. НБУ залишиться головним продавцем долара на ринку, тому й надалі практично диктуватиме курсовий тренд на торгах. Останні кілька днів Нацбанк поступово девальвував нацвалюту в межах щоденних 5−12 копійок на доларі.

Якщо ця тенденція збережеться, до кінця року негативні очікування держсектора, бізнесу та населення за перспективами нацвалюти посиляться. Це психологічно дуже небезпечно у перші, традиційно девальваційні місяці зими нового року. Тим паче, за умов, коли деякими ЗМІ досить активно розганяється тема зниження обсягів міжнародної допомоги Україні.

Тому Нацбанку та Мінфіну зараз важливо продемонструвати як умовну стабільність за курсом, так і закриття проблем щодо держфінансів, причому не емісійним шляхом, що прописано в угодах із МВФ. А це дуже складне завдання за умов війни. До честі чиновників обох відомств поки що загальна статистика досить оптимістична:

ОВДП. Протягом 11 місяців 2023 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 368, 765 млрд грн, $3385,3 млн та 709,3 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216, 034 млрд грн, $3175,3 млн та 588,0 млн євро. Тобто за січень-листопад 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 164 980,9 млн. грн. в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики.

При цьому роловер вкладень в ОВДП за підсумками 11 місяців 2023 року склав 140% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом, а максимальна дохідність розміщених на аукціонах ОВДП у листопаді була в гривні 18,9% річних і в доларах США — 4,7 % річних. Розміщень ОВДП, номінованих у євро, у листопаді не проводилося.

Бюджетне фінансування. За 11 місяців 2023 року Україна акумулювала у загальному та спеціальному фонді держбюджету майже 2 трлн грн внутрішніх ресурсів: податків, зборів, мит та інших платежів, а також близько 400 млрд грн грантів від партнерів. За даними уряду, з січня по листопад країна отримала $37,4 млрд. зовнішнього фінансування.

ЗВР. Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними Нацбанку, становили $38 785,2 млн. У листопаді вони знизилися на 0,5%, що не критично, враховуючи, що цими резервами зараз з лишком перекривається стандартна вимога закриття щонайменше трьох місяців обсягів критичного імпорту.

Динаміка міжнародних резервів

Але графік та своєчасне надходження міжнародної фінансової допомоги у 2024 році є головними чинниками стабільності гривні найближчим часом. І про це відверто говорить як Нацбанк, так уряд.

Тобто залежність від зовнішнього фінансування залишиться головною проблемою для української економіки та бюджету протягом усього наступного року.

Завершення року та подальше зростання негативного сальдо торгівлі. До кінця року уряд ще має закрити значні обсяги своїх зобов'язань у гривні, що традиційно тиснутиме на курс. Надзвичайно тривожні сигнали подає статистика зовнішньої торгівлі України. Хоча ми всі розуміємо, що значна частина негативу в даному випадку — це військові чи пов'язані з ними наслідки для українського бізнесу, громадян та держави загалом.

Дефіцит зовнішньої торгівлі за 10 місяців 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року зріс у 2,6 раза — з $2,69 до $7,05 млрд, у 2023 році — вже в 3 рази, до $22,3 млрд. За період війни сальдо торговельного балансу погіршилося майже у 8 разів. В умовах країни, що воює, це призводить, з одного боку, до потенційного зростання гривневого навісу на валютному ринку, з іншого — до вимивання валюти з України для оплати імпорту при пробуксуванні експорту.

Експорт зараз на повну силу не працює не лише через значні військові руйнування підприємств, а й через проблеми з морського «зернового коридору», а також блокування сусідніми країнами автомобільних шляхів доставки української агропродукції. Це скорочує приплив валюти в Україну і, безперечно, тиснутиме на курс найближчим часом.

Враховуючи всю сукупність факторів, кілька тижнів, що залишилися до кінця року, будуть достатньо волатильними на валютному ринку України. За моїми розрахунками, для згладжування диспропорцій між попитом та пропозицією валюти на торгах та підтримки курсу гривні на міжбанку Нацбанку з 11 по 15 грудня доведеться витратити від $530 млн до $820 млн резервів.

Прогноз курсу долара та євро на 11−15 грудня

Міжбанк:

Долар . Тренд поступового зростання котирувань долара на торгах продовжиться. За моїм прогнозом, цього тижня котирування долара на торгах будуть у межах 36,58 — 37,10 гривень.

Євро. Пара євро/долар цього тижня, за моїми прогнозами, перебуватиме в межах коридору від 1,063 до 1,089 долара за євро. У цьому випадку курс євро на українському міжбанку буде в межах від 38,88 до 40,40 гривень за євро .

Період перед засіданнями американського та європейського регуляторів, а головне — виступи глав Федрезерва та ЄЦБ здатні спровокувати серйозні ралі з пари євро/долар уже з 12 грудня по 14 грудня включно.

Готівковий ринок:

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків перебуватиме в межах від 20−25 до 50 копійок за доларом та від 20−30 копійок і до 1 гривні по євро. Особливо страхуватимуться фінансисти 13 та 14 грудня, коли напруга за рішеннями регуляторів (Федрезерва — 13 грудня, НБУ та ЄЦБ — 14 грудня) буде на піку.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,60 до 38,00 грн, а в обмінниках фінкомпаній у межах від 37,10 до 37,80 грн .

Готівковий євро. У банках котирування євровалюти при купівлі/продажу будуть у межах коридору від 39,60 до 41,10 грн, а в обмінниках фінкомпаній коридор за курсами купівлі та продажу євро буде в межах від 40,00 до 41,00 грн .