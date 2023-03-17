Долар дорожчає на готівковому ринку: що з курсом буде далі

Валютний ринок України цього тижня не можна було назвати спокійним. Курс євро щодо гривні протягом цих днів то досить швидко обвалювався, то так само стрімко зростав. Причому, жодної провини в цьому з боку місцевих гравців та Нацбанку не було. НБУ продовжував закривати брак долара на міжбанку по 36,9343 гривні, та зберігав котирування безготівкової американської валюти в межах звичного коридору від 36,5686 до 36,9343 гривень.

Не викликали сенсації на ринку й рішення Нацбанку щодо збереження облікової ставки на рівні 25% річних. Хоча через інші рішення банкірам все ж таки доведеться й надалі коригувати свою політику щодо залучення депозитів у березні-квітні. По-перше, через зниження плати за депсертифікатами «овернайт» із 23% до 20% річних, а також через швидку появу депсертифікатів НБУ на 3 місяці під 25% річних. А по-друге, через прив'язку можливості такого розміщення коштів банками до їх показників обсягів та динаміки за вкладами громадян терміном від 3-х місяців.

Головними ж «авторами» суттєвої волатильності євровалюти в Україні були ЄЦБ та ФРС США. На початку тижня негативні новини про банкрутство вже трьох великих американських банків — Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Capital, — а також суттєві проблеми з ліквідністю у декількох середніх за розмірами фінустанов США спровокували аналітиків на перегляд прогнозу щодо поведінки Федрезерва при зміні відсоткової ставки 22 березня.

Експерти дружно заговорили про можливу зміну політики ФРС США з агресивнішого (зростання на 0,5% річних) у бік більш «голубиного» сценарію (максимум на 0,25% річних). Є й варіант, що ставку можуть взагалі не змінити, залишивши її на засіданні 22 березня на тому ж самому рівні — 4,75% річних.

Але головну інтригу тримав все ж таки ЄЦБ. Аж до самого 16-го березня так і не було зрозуміло, чи наважиться Європейський центральний банк на активне підвищення ключової ставки на бажані для боротьби з інфляцією 0,5% річних, чи волітиме знову вичікувати, підвищивши її лише на 0,25% річних, або зовсім залишивши на тому ж рівні у 3% річних.

Інформація щодо ринків гуляла абсолютно різна, що призвело до «шарахань» пари євро/долар цього тижня в дуже пристойних масштабах — від 1,052 до 1,076 долара за євро.

Ось що відбувалося за парою євро/долар за цей тиждень на момент написання цієї статті:

І всі зміни поведінки пари євро/долар негайно позначалися на курсі євро щодо гривні в Україні.

У результаті, ЄЦБ все ж таки набрався «сміливості», і ухвалив рішення про підвищення ключової ставки на 0,5% річних — до 3,5% річних, чим дещо короткочасно заспокоїв ринки. Адже скоро прийде черга засідання ФРС США, і там все теж дуже непросто, про що поговоримо нижче.

А у нас на міжбанку курс продажу безготівкового євро цими днями просів майже на 36 копійок: із ранкових котирувань понеділка 13-го березня — 39,2198/39,6083 — до рівня 38,8541/39,2426 гривень на момент фізичного закриття п'ятничних українських торгів за євровалютою 17-го березня на 15:00 за Києвом.

Із важливого: на готівковому ринку тренд зі зниження курсу долара практично видихся. Ба більше, вже з вівторка курс прийому долара в обмінниках почав швидко відігравати раніше втрачені позиції. І якщо минулими вихідними долар обмінники та банки купували в межах від 38 до 38,30 гривень, то до вечора цієї п'ятниці його вже можна було без проблем здати по 38,50−38,68 гривень. При цьому курс євро повністю залежав від поведінки євровалюти щодо долара на зовнішніх ринках та бачення аналітиками тих чи інших банків і фінкомпаній подальших перспектив щодо євро до та після засідання ЄЦБ. Тому до самого кінця п'ятниці на валютному ринку України настав дуже короткочасний перепочинок.

Чого чекати від курсу надалі

Але вже наступного тижня на нас чекає засідання Федрезерва щодо відсоткової ставки, і на фоні негативних новин щодо американських банків від ФРС США можна цілком чекати сюрпризів. Хоча із заяв американських регуляторів, і навіть президента Джо Байдена видно, що повторення глобальної фінансової кризи 2008 року нікому не потрібне, і клієнтів проблемних банків підстрахують щодо повернення їм коштів навіть понад гарантовану в США суму в $250 тис.

Проте, в умовах невизначеності щодо подальшого рішення вже американського регулятора і взагалі за найближчими перспективами євровалюти, наші місцеві фінансисти не ризикуватимуть і цими вихідними просто розширять спред євро в межах коридору від 25−30 копійок до 1 гривні.

Розкид котирувань євровалюти в касах банківських відділень, які працюють цієї суботи, і в обмінниках фінкомпаній, які працюють практично без вихідних, буде дуже широким. Це дозволить найбільш обізнаним та підкованим громадянам за бажання навіть знову підзаробити на грі на різницях цінників у різних мережах обмінників.

За доларом подібного різнобою котирувань в обмінниках не буде, бо за американською валютою немає такої значної інтриги, як за стрибками курсу євро. І якщо за євровалютою для мінімізації ризиків обмінники намагатимуться дещо занижувати курс прийому та завищувати курс продажу, то за «баксом» — основна частина їх працюватиме у форматі «з обігу» зі середнім для свого регіону спредом.

Загальних же правил власники обмінників цими вихідними не порушуватимуть: збережеться як звичайний 5−10-копійковий розкид між оптовим курсом і роздрібним, так і додаткова націнка в 10−20 копійок за ціною продажу валюти до середніх рівнів безпечніших регіонів курсів долара та євро, у міру наближення до зони бойових дій.

Курси готівкових валют на 18−19 березня

Більшість обмінників фінкомпаній виставить спред цієї суботи та неділі в межах від 20−25 копійок до 50 копійок за доларом, а за євро — в межах від 25−30 копійок до 1 гривні.

Курси готівкового долара у більшості обмінників фінкомпаній 18−19 березня перебуватимуть у межах коридору: прийом 38,20 — 38,65 гривень та продаж від 38,70 до 39,00 гривень.

А за євро цієї суботи та неділі основна частина пунктів обміну валюти виставить наступні цінники з купівлі/продажу валюти: прийом у межах від 40,10 — до 40,90 гривень та продаж від 40,95 до 41,20 гривень.

Євро залишиться головним джерелом заробітків для спекулянтів як цими вихідними, так і протягом всього наступного тижня.