Збільшення інвестицій у ШІ лякає інвесторів Meta: акції впали на 19%

Meta оголосила, що цього року витратить на мільярди доларів більше, ніж очікувалося, на штучний інтелект (ШІ). Прогноз витрат у поєднанні з повільнішим зростанням продажів, ніж очікувалося, призвів до падіння акцій на 19% під час тривалих торгів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Материнська компанія Facebook вкладає все більше ресурсів у штучний інтелект, який потребує значних інвестицій в обчислювальні потужності.

Засновник компанії Марк Цукерберг попередив, що інвестиції «значно» збільшуватимуться і що для отримання прибутку потрібно багато часу — можливо, роки, але закликав побачити довгострокові вигоди, які може запропонувати ШІ.

Цукерберг каже, що досягнення групи за останній рік, особливо успіх із чат-ботом зі штучним інтелектом і розумними окулярами Ray-Ban, дали йому впевненість у необхідності подальших інвестицій.

«Ми стали більш оптимістичні й амбітні щодо ШІ, — сказав Цукерберг. — Ми знаходимося на етапі, коли ми показали, що можемо створювати провідні моделі та бути провідною компанією в галузі штучного інтелекту у світі».

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Оцінка витрат

Досягнення цієї мети коштуватиме дорого. Компанія підвищила оцінку витрат на рік і тепер вважає, що капітальні витрати становитимуть від $35 до $40 млрд. Раніше компанія оцінювала, що витрати, повʼязані з такими речами, як сервери, обладнання штучного інтелекту та центри обробки даних, становитимуть від $30 до $37 млрд.

Водночас компанія також прогнозує обсяг продажів у другому кварталі на рівні від $36,5 до $39 млрд, причому середній діапазон цього прогнозу менший за середню оцінку аналітиків.

Ці показники затьмарили успішний перший квартал із виторгом в $36,5 млрд, що більш ніж на 27% більше, ніж за той самий період рік тому. Прибуток зріс більш ніж удвічі і склав $12,4 млрд.