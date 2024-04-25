Збільшення інвестицій у ШІ лякає інвесторів Meta: акції впали на 19%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 квітня 2024, 15:33

Збільшення інвестицій у ШІ лякає інвесторів Meta: акції впали на 19%

Meta оголосила, що цього року витратить на мільярди доларів більше, ніж очікувалося, на штучний інтелект (ШІ). Прогноз витрат у поєднанні з повільнішим зростанням продажів, ніж очікувалося, призвів до падіння акцій на 19% під час тривалих торгів. Про це повідомляє Bloomberg.

Meta оголосила, що цього року витратить на мільярди доларів більше, ніж очікувалося, на штучний інтелект (ШІ).

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Материнська компанія Facebook вкладає все більше ресурсів у штучний інтелект, який потребує значних інвестицій в обчислювальні потужності.

Засновник компанії Марк Цукерберг попередив, що інвестиції «значно» збільшуватимуться і що для отримання прибутку потрібно багато часу — можливо, роки, але закликав побачити довгострокові вигоди, які може запропонувати ШІ.

Цукерберг каже, що досягнення групи за останній рік, особливо успіх із чат-ботом зі штучним інтелектом і розумними окулярами Ray-Ban, дали йому впевненість у необхідності подальших інвестицій.

«Ми стали більш оптимістичні й амбітні щодо ШІ, — сказав Цукерберг. — Ми знаходимося на етапі, коли ми показали, що можемо створювати провідні моделі та бути провідною компанією в галузі штучного інтелекту у світі».

Читайте також: Meta представила нову версію свого ШІ

Оцінка витрат

Досягнення цієї мети коштуватиме дорого. Компанія підвищила оцінку витрат на рік і тепер вважає, що капітальні витрати становитимуть від $35 до $40 млрд. Раніше компанія оцінювала, що витрати, повʼязані з такими речами, як сервери, обладнання штучного інтелекту та центри обробки даних, становитимуть від $30 до $37 млрд.

Водночас компанія також прогнозує обсяг продажів у другому кварталі на рівні від $36,5 до $39 млрд, причому середній діапазон цього прогнозу менший за середню оцінку аналітиків.

Ці показники затьмарили успішний перший квартал із виторгом в $36,5 млрд, що більш ніж на 27% більше, ніж за той самий період рік тому. Прибуток зріс більш ніж удвічі і склав $12,4 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами