Рада провалила голосування за Пенсійну реформу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 квітня 2024, 13:11

Рада провалила голосування за Пенсійну реформу

Верховна Рада провалила у першому читанні голосування за законопроєкт № 9212 «Про накопичувальне пенсійне забезпечення». Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада провалила у першому читанні голосування за законопроєкт № 9212 «Про накопичувальне пенсійне забезпечення».
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«За» відповідній законопроєкт проголосувало лише 214 народних депутатів.

«Я не думаю, що навіть у випадку ухвалення був би шанс для закону в найближчому майбутньому. У МВФ є конкретна норма, що будь-які зміни по пенсійній системі мають бути погоджені зі Світовим Банком. А поки незрозуміла ситуація з демографією (через війну), то порахувати макро- неможливо», — написав Железняк.

Про що законопроєкт

Метою законопроєкту є надання громадянам можливості формувати обов'язкові особисті пенсійні накопичення, коштом яких вони у майбутньому одержать додаткове, до їх пенсій із солідарної системи, джерело пенсійних виплат.

Законопроєктом передбачається встановити обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов'язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Так, роботодавці сплачуватимуть 1,5 % у 2024, 2 % у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету. При цьому, розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3 відсотків від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

Такі ж умови державного співфінансування пропонуються для участі в системі для фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною.

Кошти накопичувальної системи будуть власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців.

Запропонована комбінована модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення передбачає акумулювання внесків в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою, на період до 31.12.2025 року.

З 2026 року учасники системи зможуть обрати для себе будь-який авторизований недержавний пенсійний фонд, куди будуть сплачувати внески та формувати свої пенсійні накопичення.

Управління активами недержавний пенсійних фондів буде здійснюватися авторизованими компаніями з управління активами.

Зберігання пенсійних накопичень здійснюватиметься авторизованими 4 банками-зберігачами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

Пенсійні накопичення учасників пенсійних фондів зберігатимуться від знецінення та інфляційного впливу коштом їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти. Інвестиційні обмеження щодо інвестування пенсійних накопичень визначені законопроєктом виходячи з консервативної інвестиційної стратегії.

Крім того, передбачається створення системи гарантування пенсійних накопичень у обов'язковій системі пенсійного забезпечення, що дозволить забезпечити сталість цієї системи та впевненість її учасників у збереженні власних накопичень.

На думку ініціаторів законопроєкту, його прийняття створить правове підґрунтя для запровадження другого рівня пенсійної системи — загальнообов'язкової накопичувальної складової пенсійного забезпечення, функціонування якої поступово призводитиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, та залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій в національну економіку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+45
3212242
3212242
25 квітня 2024, 13:43
#
Правильно, ймовірність дожити до пенсії мінімальна. Всі інші потрібні для цього закона вже прийняли й підписали.
+
+15
bonv
bonv
25 квітня 2024, 14:34
#
Владі не до пенсіонерів… США та Європа гроші великі дає. Треба освоїти.
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
25 квітня 2024, 14:41
#
Средняя продолжительность жизни у мужчин в Украине 67 лет (до войны). У мужчин есть целых 7 лет чтоб «насладиться» пенсией на которую они платил налоги на протяжении 40+ лет.

Даже думать над этой системой не хочется.
+
0
Riojas
Riojas
25 квітня 2024, 14:48
#
И на том спасибо, хоть не будет ещё одного обязательного побора на пенсию, которой все равно не будет
+
0
TAN72
TAN72
25 квітня 2024, 15:21
#
Государственный лохотрон, возьмём по максимуму отдадим как получится.
+
0
Vlad98
Vlad98
25 квітня 2024, 15:32
#
Уже ж попередили, що наш державний ПФУ може невдовзі збанкрутувати. Що вже тоді говорити про недержавні ПФ? В умовах України це просто чергова піраміда.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають AUOVVA, POA и 36 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами