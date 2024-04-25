У березні підприємці отримали кредити на 3,9 млрд грн за держгарантіями на портфельній основі

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 35 069 кредитів на загальну суму 111,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Станом на 1 квітня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 001 кредит на суму 63,8 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 28,9 млрд грн. Це близько 66 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд грн).

При цьому в березні 2024 року укладено 1 037 кредитних договорів на суму понад 3,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,1 млрд грн.

Хто найбільше видає кредитів

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 квітня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати Приватбанк: 11 747 кредитів на загальну суму 19,4 млрд грн, що становить 55 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк: 2 998 кредитів на 11,6 млрд грн (89 % від ліміту банку).

Укргазбанк закриває трійку лідерів: 768 кредитів на 8,7 млрд (62 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві — 2 021 кредит на 7,2 млрд грн;

у Дніпропетровській області — 1 419 кредитів на 4,8 млрд грн;

у Львівській області — 1 612 кредитів на 4,8 млрд грн;

у Київській області — 1 168 кредитів на 4,2 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: