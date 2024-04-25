Кабмін вніс столичний готель «Україна» до переліку великої приватизації

Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації державної власності готель «Україна». Про це йдеться в розпорядженні від 23 квітня 2024 року № 352-р.

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Раніше, Фонд державного майна оцінив готель «Україна» у понад 1 млрд грн.

Столичний готель «Україна» — державне підприємство, яке перебуває в управління Фонду держмайна. Має 363 номери, шість конференц-залів, кімнати для переговорів. Також є паркінг на 80 машин та укриття, в якому розташована окрема аудиторія на 50 осіб.

Заборгованість готелю на сьогодні становить понад 45 млн грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд державного майна розраховує, що велика приватизація розпочнеться у другому півріччі 2024 року. Під неї підпадатимуть активи вартістю понад 250 млн грн.