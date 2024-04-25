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25 квітня 2024, 14:24

Нацбанк поліпшив прогноз інфляції

Національний банк України поліпшив прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік та очікує її закріплення в цільовому діапазоні 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України поліпшив прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік та очікує її закріплення в цільовому діапазоні 5% ± 1 в.
Фото: epravda.com.ua

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Як і раніше, НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цьогоріч з огляду на очікуване вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення витрат бізнесу в умовах війни.

«Водночас, ураховуючи кращу фактичну інфляційну динаміку та поліпшення інфляційних очікувань, прогноз інфляції на кінець цього року знижено з 8,6% до 8,2%», — йдеться в повідомленні.

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За даними регулятора, упродовж наступних років інфляція повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. та залишатиметься в його межах.

Цьому сприятиме як поступова нормалізація умов для функціонування економіки, так і послаблення зовнішнього інфляційного тиску, а також послідовні заходи монетарної політики НБУ.

Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 6%, а за підсумками 2026 року — до 5%.

Джерело: Мінфін
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