Ціни на золото впали нижче за $2300

Ціни на золото впали в четвер на азіатських торгах і близькі до того, щоб прорватися нижче за ключові рівні, оскільки попит, що слабшає, на «безпечну гавань» і перспектива утримання підвищеної процентної ставки в США протягом тривалого часу підкосили жовтий метал.

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Як змінилася ціна

Ціни на дорогоцінні метали різко впали з рекордного максимуму минулого тижня, оскільки потенційний конфлікт між Іраном та Ізраїлем не спалахнув, як побоювався ринок. Це значно знизило попит на жовтий метал як на «безпечний притулок».

Зниження попиту безпечні метали робить золото вразливим перед перешкодами із боку американської ставки, оскільки вищу ставку підвищує альтернативні витрати інвестування в зливки.

У той час як спотове золото впало на 0,1% до $2313,62 за унцію, ф'ючерс з червневим терміном дії впав на 0,6% до $2325,05 за унцію до 00:26 за східним часом.

Зміцнення долара, який залишився поблизу недавнього п'ятимісячного максимуму, також чинило тиск на ціни на метал.

Спотові ціни вже близькі до прориву нижче за рівень підтримки $2300 за унцію, що може передбачати нові втрати жовтого металу в найближчому майбутньому.

Однак очікується, що наступний етап руху золота визначатиметься переважно майбутніми даними з економіки США та відсотковою ставкою.

Дані ВВП США за перший квартал, які мають вийти пізніше в четвер, як очікується, покажуть, чи залишиться найбільша економіка світу стійкою на початку 2024 року.

Дані за індексом цін PCE, які є переважним показником інфляції для Федеральної резервної системи, швидше за все, вплинуть на золото, оскільки вони безпосередньо пов'язані з прогнозом центрального банку за процентною ставкою.

Вищі, ніж очікувалося, показники інфляції в США та «яструбині» сигнали ФРС призвели до того, що трейдери значною мірою перекреслили очікування червневого зниження ставки, і цей сценарій чинитиме сильніший тиск на ціни на золото в найближчій перспективі.