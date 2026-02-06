Незважаючи на цілу низку неоднозначних глобальних факторів, цей тиждень для вітчизняного валютного ринку минув досить спокійно. Чи варто очікувати сюрпризів на вихідних, розповідає «Мінфін».
Чи знижуватимуть обмінники курси долара та євро на вихідних
У ці дні відбулося засідання ЄЦБ, напруга між США та Іраном загрожувала перерости в реальні американські атаки, пройшли нові переговори України, США та РФ, а також вкотре в Америці була розіграна карта «шатдауну». Але в підсумку всі ці новини не зіграли на повну силу. Інвестори втомилися від потоку новин, кожна з яких була б здатна підірвати ринок в минулі часи. Це згладило коливання пари євро/долар на світових майданчиках, а в Україні Нацбанк періодично активно втручаючись в хід торгів, не давав гравцям сильно розгойдати курс долара (і опосередковано євро).
Хоча в силу геополітичного хаосу і війни РФ в Україні — назвати те, що відбувається, стабільністю теж не можна. Нервозність на всіх сегментах фінансового і валютного ринків збереглася. І в цій ситуації частина консервативних гравців продовжує шукати більш «тихі та надійні гавані» в золоті, частково в швейцарському франку, а також періодично в євро. Відносно швидке відновлення золотом частини своїх позицій в межах близько $4850-$5000 після недавнього серйозного просідання — яскраве тому підтвердження.
Відносно умовний «боковик» по євро/долар в межах 1,177−1,184 долара за євро теж відображав реакцію ринків на очікуване збереження ЄЦБ своїх ставок. Вони знаходяться на наступних рівнях: по операціях основного рефінансування 2,15% річних; депозитна ставка 2%; за маржинальними кредитами 2,4% річних.
Також на пару долар/євро вплинуло деяке зміцнення позицій долара в світі після часткового зниження напруженості у відносинах США-Іран, а черговий «шатдаун» в США був подоланий, хоча і з застереженнями.
Трохи «заспокоївся» і швейцарський франк до долара, перебуваючи в межах коридору 0,775−0,778 франка за долар. Хоча це явно ненадовго.
Для України ж найбільш актуальними подіями цього тижня були: активні бойові дії на фронтах; постійні обстріли РФ нашої цивільної, енергетичної та критичної інфраструктури в умовах сильних морозів; тристоронні переговори України, США та РФ. Також свій вплив мав перший робочий тиждень місяця, коли компанії розраховуються з персоналом за минулий звітний період і активізують роботу на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Як і минулого тижня, періодично «світилися» в ці дні з продажами валюти великі аграрії, які розпочали підготовку до нового сільськогосподарського сезону. Ну і звичайно ж Нацбанк, який періодично закривав своїми інтервенціями не менше 40%-60% продажів всього міжбанку за день. А серед покупців виділялися держкомпанії, які продовжували забезпечувати в терміновому порядку закупівлю електроенергії та палива за кордоном, а також оборонні покупки.
За період з 2 по 6 лютого 2026 року курс продажу долара США на міжбанку практично не змінився, якщо брати тільки стартові котирування понеділка і котирування закриття п'ятниці. Зі стартових котирувань понеділка 42,82/42,85 він зріс до 42,82/42,86 гривень. На готівковому ринку ввечері 6 лютого долар продавався в обмінниках фінкомпаній по 43,20−43,45 грн.
А курс безготівкового євро за цей тиждень на торгах просів майже на 14 копійок — зі стартових рівнів понеділка 50,7673/ 50,7943 гривень до 50,6175/ 50,6519 гривень до вечора п'ятниці. При цьому, на українському готівковому ринку ввечері в п'ятницю євро валюту в обмінниках продавали по 51,20−51,35 гривень.
При продовженні тенденції перевищення купівлі населенням валюти над обсягами її здачі в щоденних межах $20-$58 млн — на вихідних власники обмінників не стануть особливо звужувати спреди як по долару, так і євро. Немає їм сенсу зараз і особливо знижувати свої цінники продажу валюти.
У ці суботу та неділю більшість обмінників працюватиме зі спредом по долару в межах 20−30 копійок, а по євро — 20−40 копійок. При цьому, оптові обмінники продовжать працювати зі спредом як по долару, так і по євро — в межах 15−20 копійок.
Прогноз готівкового курсу на 7−8 лютого
Курс готівкового долара в більшості обмінників і відділень банків, що працюють у вихідні, буде знаходитися в межах коридору: прийом від 42,60 до 43,00 гривень і продаж від 43,20 до 43,50 гривень.
А курс готівкового євро в ці вихідні буде в межах коридору: прийом від 50,60 до 50,90 гривень і продаж від 51,15 до 51,50 гривень.
