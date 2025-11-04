Multi від Мінфін
4 листопада 2025, 14:30

Крипторинок: підсумки жовтня і сценарії листопада

Жовтень для крипторинку став місяцем турбулентності: після нового історичного максимуму біткоїн швидко перейшов до фази корекції. Ринок узяв паузу після декількох місяців зростання, і тепер перед інвесторами стоїть питання: чи буде листопад місяцем стабілізації, чи динаміка зростання зіткнеться з новими перепонами? У цій статті проаналізуємо головні чинники, що впливали на ціну біткоїна у жовтні, і спробуємо зрозуміти, які з них визначатимуть рух у листопаді — коли ринок знову балансуватиме між обережністю та жадобою прибутку, і як інвесторам діяти, щоб не втратити позиції.

Жовтень для крипторинку став місяцем турбулентності: після нового історичного максимуму біткоїн швидко перейшов до фази корекції.

Що сталося у жовтні: фіксація прибутку, ETF-відтоки й перевірка на міцність

Після декількох місяців безперервного зростання біткоїн зіткнувся з першим помітним охолодженням. На початку жовтня хвиля притоків у спотові ETF підштовхнула актив до історичного максимуму — за даними CoinShares, лише за перший тиждень місяця інвестори вклали понад $6 млрд, що стало найвищим показником від початку року.

Джерело: Glassnode. Чисті потоки спотових BTC-ETF у жовтні 2025 року: припливи на початку місяця змінилися відтоками в середині, що збіглося з корекцією ринку.

У середині місяця динаміка змінилася — чисті припливи переросли у відтоки, а обсяги торгів знизилися. Ціна BTC різко опустилася до $108−110 тис., і саме цей момент став тестом на стійкість ринку: частина інвесторів встигла вийти з прибутком, інші — втратили частину позицій, а ринок уперше за місяці зростання відчув справжню напругу. Інформація про понад $19 млрд ліквідацій і близько 14% падіння з максимуму додала тиску й прискорила перехід ринку до режиму підвищеної обережності.

За словами аналітика й трейдера Віктораса Карапетьянца, ця корекція стала наслідком поєднання декількох чинників — фіксації прибутку на тлі розвороту потоків у спотових ETF і підвищеної нервозності напередодні публікації інфляційного звіту CPI у США.

«Це була комбінація зовнішнього фону (інфляції, монетарної політики й коливань ETF-припливів) та технічного перегріву після тривалого зростання, а не суто „зовнішній“, чи суто „технічний“ рух», — пояснює Карапетьянц.

Корекція біткоїну швидко перекинулася на ширший ринок: альткоїни відреагували ще глибшим падінням. Карапетьянц пояснює це особливостями ринкової мікроструктури — тонкими книгами ордерів, високим плечем і скупченням стопів у тих самих зонах.

«Причина не в якихось „таємничих продажах“, а в самій будові ринку, — зазначає експерт. — Коли спрацювали перші стопи, нижче просто не виявилося зустрічної ліквідності, і запустився каскад: спрацювали наступні стопи, ліквідації посилили рух, утворилися „повітряні ями“ в ордербуках. Через це багато альтів отримали непропорційно різкі просідання».

На думку Карапетьянца, така динаміка — результат подвійного тиску: зовнішнього (макрочинники, як-от інфляція, риторика ФРС і сильний долар, а також охолодження ETF-припливів, що зменшило попит) і внутрішнього, технічного (позиціювання, надлишок лонгів, неглибокі книги заявок).

Коли ринок почав поступово оговтуватися, ключовим сигналом для розвороту настроїв став індекс споживчих цін (CPI) від 24 жовтня, який підтвердив зниження інфляційного тиску в США. Замість очікуваних 3,2% р/р, базовий індекс споживчих цін вийшов на рівні 3,0%, а місячний приріст склав лише 0,2%, проти прогнозованих 0,3%.

Це стало несподівано м’яким результатом і зменшило тиск на ФРС, яка отримала простір для збереження паузи у підвищенні ставок. На цьому тлі долар знизився, прибутковість держоблігацій скоротилася, а інтерес до ризикових активів помітно зріс — від фондових індексів до криптовалют.

Для біткоїна це стало першим сигналом стабілізації після жовтневого спаду. Наприкінці місяця актив закріпився у діапазоні $113−115 тис., завершивши жовтень без втрати загальної висхідної структури, але з помітно сповільненим темпом руху.

Головні чинники листопада: що варто враховувати інвесторам

Жовтнева турбулентність змінила тон ринку: тепер увага інвесторів зосереджена на глобальних чинниках, що впливатимуть на динаміку біткоїна у листопаді.
Як зазначає Вікторас Карапетьянц, у листопаді ринок залишатиметься під впливом трьох основних ліній — монетарної, фіскальної та геополітичної.

Визначальним чинником залишиться грошово-кредитна політика США: очікування щодо дій Федеральної резервної системи (ФРС) після жовтневого засідання і тон її подальшої комунікації безпосередньо впливатимуть на долар та криптоактиви.

Другий напрям — фіскальна політика адміністрації Трампа, зокрема, наслідки ухваленого влітку пакета OBBB та супутніх бюджетних рішень, які формують очікування щодо дефіциту й динаміки державних запозичень.

Ринок уважно стежить, чи зможе уряд США утримати баланс між фіскальними стимулами й борговим навантаженням: зростання дефіциту означатиме більший обсяг випуску облігацій, а отже, підвищений тиск на дохідність трежеріс і долар. Для криптовалют такий сценарій традиційно є двозначним: короткостроково він зміцнює долар, але в середньостроковій перспективі підживлює попит на альтернативні активи, зокрема, біткоїн, який сприймають, як страховку від надмірного боргу.

Третій — регуляторика та геополітика: санкційна політика, торгівельні ризики й ціни на енергоносії залишаються джерелами короткострокових коливань настроїв інвесторів. Нові обмеження США та ЄС проти російського енергосектору підвищують волатильність на ринку нафти, а разом із нею й інфляційні очікування, які безпосередньо впливають на позицію ФРС.

«На практиці в листопаді, так само як і в жовтні, ринок швидко „перетравлюватиме“ нові дані CPI/PCE та реакцію доларових активів — через призму потоків у спотові BTC-ETF», — підсумовує Вікторaс Карапетьянц.

Прогноз на листопад: базові сценарії руху BTC

На думку Вікторaса Карапетьянца, у листопаді біткоїн може коливатись у межах декількох сценаріїв — залежно від сили макрочинників і поведінки інституційного капіталу.

Базовий сценарій: $100−120 тис. — за умови нейтральних макроданих і помірних припливів у спотові BTC-ETF.

Оптимістичний сценарій: $120−135 тис. — за м’якого інфляційного фону, спокійної позиції ФРС і сталої серії чистих припливів.

Потужний бичачий сценарій: $138−145 тис. — у разі «ідеального стека»: м’яка інфляція, слабший долар, сильні припливи 5−7 сесій поспіль і стабільна ціна на нафту.

Стрес-сценарій: $90−100 тис. — за жорсткого макрофону, відтоків із ETF і зниження ліквідності (короткий «прокол» нижче $100 тис. не виключено для збору ліквідності).

Ключові орієнтири для трейдерів — підтримки на $100 тис. і $108−110 тис., а також зони опору $112−115 тис. та $120+ тис.

У разі сприятливого новинного фону можливе розширення руху до $128−145 тис.

На думку трейдера, драйвером «позитивного перелому» може стати поєднання усіх трьох чинників: м’якого інфляційного звіту без «сюрпризу вгору», нейтральних сигналів ФРС щодо монетарної політики та відновлення чистих припливів у спотові ETF.

«Серія чистих притоків декілька сесій поспіль часто розвертає інерцію вгору», — зазначає експерт.

Втім, навіть за сприятливого макрофону ринок потребує підтвердження того, що короткостроковий тиск вичерпано.

«Сигнали варто шукати в комплексі: декілька сесій поспіль із чистими припливами в BTC-ETF, зниження внутрішньоденної волатильності та звуження спредів, утримання ключових підтримок у районі $108−110 тис. і круглого рівня $100 тис., а також закріплення вище зони пропозиції $112−115 тис. Це означає, що короткострокові продавці вичерпалися, а покупці повертаються на ринок», — пояснює Вікторaс Карапетьянц.

У такому разі, за його оцінкою, біткоїн зможе повернутися до тесту верхніх діапазонів осені. Серед технічних ознак стабілізації аналітик називає зниження внутрішньоденної волатильності, звуження спредів і утримання ключових підтримок у зоні $108−110 тис.

Закріплення вище рівня $112−115 тис. стане сигналом, що короткострокові продавці вичерпалися, а покупці повертаються на ринок.

Як діяти інвесторам у листопаді: стратегія обережного ринку

Після турбулентності інвестори дедалі більше схиляються до обережних стратегій. Різкі коливання курсу, зміни в потоках ETF і неоднозначні сигнали з макрофронту показали, що зараз важливі не швидкі рішення, а контроль ризику та дисципліна.

«У період турбулентності варто тримати „два кошики“. Перший — стейблкоїни або кеш для планових покупок частинами (DCA, або dollar-cost averaging — стратегія поступових регулярних інвестицій незалежно від ціни; декілька дрібних лімітних ордерів, виставлених заздалегідь). Другий — базова довгострокова позиція, яку не варто чіпати через новини. Плече — тільки зі стопом і заздалегідь визначеним лімітом збитків. Невеликий хедж на частину портфеля допомагає спати спокійніше», — радить Вікторaс Карапетьянц.

Позиції, як наголошує експерт, варто відкривати через лімітні ордери з Post-Only трохи нижче психологічних рівнів і зон попередніх ліквідацій. Ризик доцільно збільшувати лише тоді, коли збігаються три сигнали: м’яка інфляція, спокійна риторика ФРС і стабільні припливи в спотові ETF протягом декількох днів поспіль. Якщо ситуація протилежна — краще скоротити ризик і діяти від підтримок.

Частину позиції аналітик радить тримати через спотові BTC-ETF у брокерському рахунку — це зручно для звітності та керування портфелем. Решту — у власному гаманці під особистими ключами, що гарантує повний контроль над активами: ніхто не зможе обмежити чи змінити доступ без власника.

Зрештою, найкраща стратегія листопада звучить доволі просто: у волатильному ринку дисципліна є важливішою за будь-який прогноз.

Автор:
Київська Міра
Київська Міра
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Abramon
Abramon
4 листопада 2025, 16:06
#
Коли спрацювали перші стопи, нижче просто не виявилося зустрічної ліквідності, і запустився каскад: спрацювали наступні стопи, ліквідації посилили рух, утворилися «повітряні ями» в ордербуках. — це просто геніально.
«Повітряні ями» так смішно
