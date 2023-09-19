Як обрати криптообмінник. 7 порад для початківців

Криптообмінники — найпростіший та найнадійніший спосіб придбання криптовалюти. Вони не зберігають крипту своїх клієнтів, а лише переказують її на вказані гаманці. Водночас, і тут завжди є ризики натрапити на ненадійну компанію та отримати собі головний біль замість активів. Як цього уникнути та підібрати надійний криптообмінник, розбирався «Мінфін».

Навіщо потрібна криптовалюта

Українці впевнено посідають перші місця за відсотком власників криптовалюти. За оцінками дослідницької компанії Tripple A, близько 16% наших співвітчизників (тобто майже кожен шостий) володіють криптовалютою.

Тривалий час основною причиною цієї тенденції було те, що в українців був обмежений вибір інструментів для інвестицій: гривня ненадійна, валютні депозити майже не приносять доходи, а квартира є мало кому доступною. Натомість, криптовалюти з моменту свого виникнення демонстрували стрімке зростання, а поріг входу в ці інвестиції низький — частку біткоїна можна купити навіть за декілька десятків доларів.

Після повномасштабного вторгнення актуальнішими стали й інші можливості криптовалюти: надійність збереження, адже блокчейн фактично неможливо зламати, легкість переказів, в тому числі і за кордон, та швидкість транзакцій.

Де купувати криптовалюту

Для того, щоб обрати надійний та зручний криптообмінник, який задовольнить ваші потреби, варто звернути увагу на 7 факторів. Розглянемо їх детальніше.

Репутація

Насамперед, варто убезпечити себе від шахраїв, а тому не варто купувати криптовалюту в першому ж обміннику, який ви знайшли в пошуковій системі чи рекламному оголошенні.

Для початку достатньо просто перевірити відгуки про цей обмінник від інших клієнтів. «У наш вік цифрових технологій ви не завжди лишатимете позитивний відгук, якщо все пройде добре. А от якщо щось піде не так — обов'язково захочете попередити інших та розповісти свою історію на профільних ресурсах», — розповіли «Мінфіну» у криптообміннику Cashout.

Також варто перевірити, який досвід роботи у криптообмінника, щоб не натрапити на компанію «одноденку». Для прикладу, Cashout було створено ще у 2017 році — тобто сервіс працює вже впродовж 6 років.

Вартість криптовалюти та комісії

У криптообмінників є два джерела доходів — комісії за операції та ціна, за якою вони купують або продають криптовалюти.

Комісії — це фактично плата за послугу. Зазвичай, вона становить певний відсоток від операцій. Наприклад, комісія становить 1% в тому разі, коли ви купуєте біткоїн на $1 тис., — фактично, ви отримаєте його на $990, а ще $10 забере собі сервіс за послуги.

Також обмінник може заробляти на різниці між ціною купівлі та продажу криптовалюти. Тут принцип той самий, як і у звичних валютних обмінників, — купівля долару дешевша, продаж — дорожчий.

Деякі обмінники заявляють, що взагалі не стягують комісій, але це не завжди гарна новина для клієнтів, просто вони можуть встановлювати більшу різницю між купівлею і продажем.

Також не варто забувати, що існує й плата за сам блокчейн криптовалюти. На неї обмінник вплинути не може і вона буде стягнута у будь-якому разі.

Перш ніж скористатись криптообмінником, варто порівняти його комісії та ціну потрібного токена з конкурентами. Якщо цю інформацію складно знайти на сайті, це може означати, що сервіс намагається приховати плату за послуги, і вони, ймовірно, вищі за ринкові.

Оптимально, якщо на сайті обмінника є калькулятор, де клієнт може вказати актив, який продає і купує, та відразу побачити, скільки отримує. Наприклад, ось так виглядає калькулятор Cashout:

В цьому випадку обмінник вказує, скільки клієнт отримає криптовалюти, вже з урахуванням всіх комісій. Курс же крипти Cashout визначає не самостійно, а використовує той, який в момент операції встановлений на найбільшій криптобіржі світу Binance.

Асортимент криптовалют

Найбільшою популярністю серед криптовалют в Україні користуються біткоїн, ефіріум та токенізований долар USDT. Їх можна купити практично в будь-якому криптообміннику.

Такий вибір може влаштовувати не всіх покупців, і дехто шукає обмінники з ширшим переліком токенів, які можуть мати більший потенціал зростання, адже засновані на іноваційних проєктах. Зокрема, в Cashout можна придбати всі токени, які представлені на криптобіржі Binance, а це майже 400 різноманітних монет.

Зручність використання

Чим складніший сервіс, чим більше функцій на обміннику — тим легше клієнту заплутатися в його роботі та зробити помилку. Більшості ж клієнтів потрібен простий функціонал, який дозволить дізнатись ціну придбання чи продажу активу та провести операцію.

Інколи ж обмінники та криптобіржі навмисно ускладнюють роботу, щоб нав'язати додаткові сервіси або приховати ціну операції. Тому важливо, щоб функціонал на майданчику був інтуїтивно зрозумілим. Це робить обслуговування прозорим та стабільним.

Варіанти купівлі

Тут потрібно враховувати, як саме ви хочете розраховуватись за криптовалюту: онлайн чи готівкою. При цьому НБУ встановив обмеження на купівлю криптовалюти з банківських карток, тому такі послуги ще надають поодинокі обмінники, які мають альтернативні шлюзи, але ніхто не може спрогнозувати, як довго це триватиме, і чи не виникнуть труднощі під час проведення чергової транзакції.

Тому більшість клієнтів зараз купують криптовалюту за готівку в офісах обмінників, які зосередились на такому форматі роботи.

Наприклад, офіс Cashout розташований у центрі Києва, неподалік метро Контрактова площа. Також, як варіант, можна взагалі нікуди не їхати, а попросити приїхати кур'єра цього сервісу. У цьому випадку принцип розрахунку той самий, що й в офісі, — кур'єр отримує кошти і після цього відбувається переказ криптовалюти. Вся операція займає лічені хвилини.

Наявність служби підтримки

Підбираючи криптообмінник, варто звертати увагу на те, чи доступні його контакти, якщо ні, або за ними неможливо зв'язатися, — це тривожний дзвіночок. Річ не тільки в тім, що за сервісом можуть стояти шахраї, у вас можуть виникнути технічні проблеми чи питання, а за відсутності служби підтримки їх ніхто не допоможе вирішити. З цієї ж причини зручніші вітчизняні, а не закордонні сервіси, працівники яких не розуміють українську.

Cashout, до прикладу, на головній сторінці сайту вказує не лише адресу офісу, але й номер телефону та сторінку у телеграм, тому клієнт може обрати зручний варіант спілкування.

Уважність та обережність

Вище ми говорили про вимоги до надійного криптообмінника, але деякі вимоги має ставити до себе і клієнт, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. Насамперед, варто бути уважним, проводячи криптовалютні платежі. Справа в тому, що в номері криптовалютного гаманця легко помилитись або при копіюванні не виділити перші чи останні цифри. В такому випадку кошти будуть перераховані на інший або взагалі неіснуючий гаманець. Скасувати ж операцію в блокчейні в принципі неможливо.

«Перед пересиланням коштів варто обов'язково перевірити з менеджером номер гаманця, перші та останні 8 символів, або всю адресу», — наголошують у Cashout. Крім цього, фахівці обмінника завжди радять робити маленький тестовий переказ — щоб впевнитися, що операція відбувається без проблем, і таким чином виключити людський фактор.

Загалом, купівля криптовалюти — досить проста та швидка процедура, а дотримання ключових правил зробить її безпечною та ще комфортнішою.