Інвестор і ексглава Goldman Sachs, Рауль Пал, вважає, що влітку відбудеться відновлення крипторинку, і багато монет підуть угору, попри тривале падіння біткоїна.
Фінансовий експерт Рауль Пал вважає, що після відкату на ринку криптовалют настане ралі
Поточну ситуацію на ринку він оцінює як невелику паузу, після якої на ринок чекає оновлення, період «бананової зони» і спекотне криптоліто з рекордними злетами альткоїнів.
У результаті обсяг ринку криптовалют, який сьогодні становить $2,5 трильйона, може досягти небувалої позначки в $10 трильйонів до початку ведмежого сезону.
Токени, які можуть показати стрибок зростання під час пожвавлення на ринку криптовалют
Вельми райдужний прогноз для інвестицій в альткоїни, чи не так? Залишилося лише визначити, які монети можуть показати найбільше зростання.
Багато аналітиків роблять ставку на нові проєкти з унікальними інноваційними характеристиками в стадії пресейлу. Як показує практика, після виходу в лістинг такі високофункціональні криптовалюти часто зростають у ціні в десятки, сотні й навіть тисячі разів.
Dogeverse
Один із помітних проєктів, який, на думку експертів, має подібні перспективи, — Dogeverse. Причиною є аж ніяк не хвиля хайпу навколо дог-мемів. Нова собачка справді має унікальні здібності.
Проєкт побудований на технології блокчейн-мостів, що дає змогу токену Dogeverse підтримувати роботу одразу в 6 популярних мережах: Ethereum, Polygon, Solana, Avalanche, BNB Chain і Base. Для власників нового токена це відкриває можливість здійснювати транзакції у всіх цих блокчейнах, до того ж із низькими комісіями за газ.
Будучи першим в історії мультиланцюговим токеном зі всесвіту Doge, Dogeverse може стати одним із найуспішніших проєктів цієї категорії й задати новий тренд на мультичейн мем-коїни.
У планах розробників включення монети в котирування провідних CEX і DEX бірж, а просто зараз учасники проєкту можуть отримувати пасивний дохід від стейкінгу Dogeverse з прогнозованим APY — 85 %.
Зараз токен доступний на передпродажу за низькою вартістю — $0.00031 за 1 $DOGEVERSE. Менш ніж за місяць у проєкт було інвестовано понад $13,1 млн.
Переваги проєкту Dogeverse:
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унікальна мультичейн-технологія, що дає змогу криптовалюті проєкту працювати одразу в кількох блокчейнах;
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успішний передпродаж — реалізовано токенів на суму понад $13,1 млн;
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успіх аналогічних мемних проєктів.
WienerAI
Команда розробників ще одного вкрай цікавого мемного криптопроєкту, WienerAi, об'єднала дві найпопулярніші в наш час технології — криптовалюти та штучний інтелект. У підсумку у них вийшло створити торговий бот, який стане незамінним помічником будь-якого трейдера.
Штучний інтелект, що знайшов своє уособлення у вигляді смішної такси, яку також називають хот-догом, на думку творців, здатний стати «найпотужнішою кібернетичною істотою у всесвіті Web3» і головним мем-коїном цього року.
Нейромережа швидко і точно передбачає зміни на крипторинку, допомагаючи поліпшити результати торгівлі як новачкам, так і досвідченим криптотрейдерам, а професійні торговельні сигнали дають їм змогу не упускати вигідні можливості укладення угод.
При цьому глобальна мета проєкту — створення «нового світу», в якому ШІ буде не просто інструментом, а справжнім компаньйоном і навіть другом людини.
Наразі токен $WAI можна придбати на передпродажу. Вартість 1 монети становить $0.000704 і продовжує зростати, тоді як сума інвестицій у проєкт наближається до $1 500 000.
Переваги проєкту WienerAi:
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проєкт, що об'єднує дві найактуальніші сфери — штучний інтелект і криптовалюти;
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багатофункціональний торговий бот на базі ШІ;
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можливість заробітку на стейкінгу з вражаючим прогнозним APY — 1125 %.
Висновок
Рауль Пал упевнений у тому, що попереду на нас чекає найбільший макроекономічний тренд в історії. За його словами, зовсім скоро альткоїни показуватимуть просто «божевільні речі».
Що ж, синоптики обіцяють аномально спекотне літо. Чи буде цей сезон настільки ж гарячим для криптовалютного ринку? Поживемо — побачимо!
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