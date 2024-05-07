Фінансовий експерт Рауль Пал вважає, що після відкату на ринку криптовалют настане ралі

Інвестор і ексглава Goldman Sachs, Рауль Пал, вважає, що влітку відбудеться відновлення крипторинку, і багато монет підуть угору, попри тривале падіння біткоїна.

Поточну ситуацію на ринку він оцінює як невелику паузу, після якої на ринок чекає оновлення, період «бананової зони» і спекотне криптоліто з рекордними злетами альткоїнів.

У результаті обсяг ринку криптовалют, який сьогодні становить $2,5 трильйона, може досягти небувалої позначки в $10 трильйонів до початку ведмежого сезону.

Токени, які можуть показати стрибок зростання під час пожвавлення на ринку криптовалют

Вельми райдужний прогноз для інвестицій в альткоїни, чи не так? Залишилося лише визначити, які монети можуть показати найбільше зростання.

Багато аналітиків роблять ставку на нові проєкти з унікальними інноваційними характеристиками в стадії пресейлу. Як показує практика, після виходу в лістинг такі високофункціональні криптовалюти часто зростають у ціні в десятки, сотні й навіть тисячі разів.

Dogeverse

Один із помітних проєктів, який, на думку експертів, має подібні перспективи, — Dogeverse. Причиною є аж ніяк не хвиля хайпу навколо дог-мемів. Нова собачка справді має унікальні здібності.

Проєкт побудований на технології блокчейн-мостів, що дає змогу токену Dogeverse підтримувати роботу одразу в 6 популярних мережах: Ethereum, Polygon, Solana, Avalanche, BNB Chain і Base. Для власників нового токена це відкриває можливість здійснювати транзакції у всіх цих блокчейнах, до того ж із низькими комісіями за газ.

Будучи першим в історії мультиланцюговим токеном зі всесвіту Doge, Dogeverse може стати одним із найуспішніших проєктів цієї категорії й задати новий тренд на мультичейн мем-коїни.

У планах розробників включення монети в котирування провідних CEX і DEX бірж, а просто зараз учасники проєкту можуть отримувати пасивний дохід від стейкінгу Dogeverse з прогнозованим APY — 85 %.

Зараз токен доступний на передпродажу за низькою вартістю — $0.00031 за 1 $DOGEVERSE. Менш ніж за місяць у проєкт було інвестовано понад $13,1 млн.

Переваги проєкту Dogeverse:

унікальна мультичейн-технологія, що дає змогу криптовалюті проєкту працювати одразу в кількох блокчейнах;

успішний передпродаж — реалізовано токенів на суму понад $13,1 млн;

успіх аналогічних мемних проєктів.

Перейти на сайт Dogeverse.

WienerAI

Команда розробників ще одного вкрай цікавого мемного криптопроєкту, WienerAi, об'єднала дві найпопулярніші в наш час технології — криптовалюти та штучний інтелект. У підсумку у них вийшло створити торговий бот, який стане незамінним помічником будь-якого трейдера.

Штучний інтелект, що знайшов своє уособлення у вигляді смішної такси, яку також називають хот-догом, на думку творців, здатний стати «найпотужнішою кібернетичною істотою у всесвіті Web3» і головним мем-коїном цього року.

Нейромережа швидко і точно передбачає зміни на крипторинку, допомагаючи поліпшити результати торгівлі як новачкам, так і досвідченим криптотрейдерам, а професійні торговельні сигнали дають їм змогу не упускати вигідні можливості укладення угод.

При цьому глобальна мета проєкту — створення «нового світу», в якому ШІ буде не просто інструментом, а справжнім компаньйоном і навіть другом людини.

Наразі токен $WAI можна придбати на передпродажу. Вартість 1 монети становить $0.000704 і продовжує зростати, тоді як сума інвестицій у проєкт наближається до $1 500 000.

Переваги проєкту WienerAi:

проєкт, що об'єднує дві найактуальніші сфери — штучний інтелект і криптовалюти;

багатофункціональний торговий бот на базі ШІ;

можливість заробітку на стейкінгу з вражаючим прогнозним APY — 1125 %.

Перейти на Wiener AI.

Висновок

Рауль Пал упевнений у тому, що попереду на нас чекає найбільший макроекономічний тренд в історії. За його словами, зовсім скоро альткоїни показуватимуть просто «божевільні речі».

Що ж, синоптики обіцяють аномально спекотне літо. Чи буде цей сезон настільки ж гарячим для криптовалютного ринку? Поживемо — побачимо!