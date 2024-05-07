У спотових біткоїн-ETF Гонконгу вперше зафіксовано відтік капіталу

6 травня 2024 року в секторі гонконзьких спотових біткоїн-ETF уперше було зафіксовано чистий добовий відтік капіталу. Він склав 75,36 BTC — $4,79 млн, згідно з SoSo Value, пише Incrypted.

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Що відомо

Кошти вивели з фонду AMC, постачальником якого є компанія China Asset Management. За рештою двома продуктами рух капіталу не зафіксовано:

AMC також є лідером за обсягом активів під управлінням (AUM). У фонді сконцентровано 2020 BTC, у всіх трьох продуктах — 4150 BTC.

Примітно, у секторі спотових Ethereum-ETF, зі свого боку, триває приплив капіталу. Він склав 999,75 ETH. Кошти надійшли до фонду Bosera HashKey Ether ETF, за двома іншими рух капіталу не зафіксовано:

Загальний AUM цих фондів становить 17 280 ETH. Нагадаємо, раніше аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас зазначив, що на частку цих продуктів припаде до 10% від припливу капіталу в сектор.

Нагадаємо, ці фонди вийшли на ринок Гонконгу 30 квітня 2024 року. У перший день обсяг торгів становив трохи більше ніж $12 млн.