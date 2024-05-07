Міністерство фінансів у квітні перерахувало місцевим бюджетам 22,4 млрд грн

У квітні 2024 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 22,4 млрд грн, що становить 94 % від передбачених розписом асигнувань. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів.

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Поповнення місцевих бюджетів

— базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);

— додаткові дотації перераховано в сумі 3,6 млрд грн (100 % до розпису асигнувань).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 травня становлять 155,6 млрд грн, що на 14,9 млрд грн більше ніж станом на 1 квітня.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.