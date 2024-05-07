Міжнародні резерви схудли, у ЄС домовились про використання російських доходів: головне за вівторок

Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 399,5 млн. У квітні вони знизилися на 3,1% (станом на 1 квітня становили — $43 762,7 млн). Про це йдеться в даних НБУ.

У ЄС домовилися направити 90% доходів з активів росії на зброю для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про досягнення в ЄС консенсусу щодо використання 90% доходів від заморожених у Європі російських активів на військові потреби Києва.

Кабмін скасував обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг для бізнесу

Податковий автообмін поки не запущено: про що потрібно пам`ятати українцям із зарубіжними рахунками

Україна досі не запустила автоматичний обмін фінансовою інформацією за стандартом CRS, хоча наша податкова приєдналася до відповідної міжнародної угоди ще у серпні 2022 року. Це «Мінфіну» офіційно підтвердили у Державній податковій службі.